La Côte d'Ivoire et des entreprises américaines s'entendent pour des contrats de près de 7 milliards de dollars

Mercredi 14 mai 2025, la Côte d'Ivoire a signé à Abidjan des protocoles d'accords de coopération dans les domaines de l'énergie et des mines avec des entreprises américaines. Ces investissements pouvant atteindre près de sept milliards de dollars, selon le ministre des Mines.

Trois mémorandums d'entente ont été signés, dont deux mercredi 14 mai 2025 en marge d'un sommet des entreprises de la chambre de commerce américaine à Abidjan.

Ces mémorandums peuvent déboucher sur "près de 4 000 milliards de francs CFA (6,8 milliards de dollars) d'investissements", a dit à la presse Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre ivoirien des Mines, du pétrole et de l'énergie.

Le plus important - plus de 3 000 milliards de FCFA (5,1 milliards de dollars) - concerne la construction d'une deuxième raffinerie de pétrole dans le cadre d'un partenariat entre la Société ivoirienne de raffinerie (SIR) et l'entreprise américaine Yaatra.

Les mines et l'énergie au cœur de ces accords

"Aujourd'hui nous avons besoin de doubler de capacités (de raffinage)" et les deux sociétés "devraient travailler pour mobiliser des ressources pour la construction d'une deuxième raffinerie", a précisé Mamadou Sangafowa Coulibaly, dont le pays est devenu producteur d'or noir en 2023.

Un deuxième protocole d'accord porte sur l'exploitation de deux blocs pétroliers de la Société nationale d'opérations pétrolières de Côte d'Ivoire (Petroci), en partenariat avec l'entreprise américaine Valco Energy Systems.

Avant le sommet des entreprises de la Chambre de commerce américaine à Abidjan, un autre mémorandum d'entente sur l'énergie avait été signé avec l'entreprise Sun Africa. Cette société américaine spécialisée dans l'énergie solaire va aider la Côte d'Ivoire "avec sa capacité technique mais aussi à lever des financements à investir dans le réseau (électrique) ivoirien", a assuré le ministre Coulibaly.

"Nous avons besoin de l'expertise américaine, de son savoir-faire pour exploiter au mieux nos ressources naturelles", a-t-il ajouté. "L'énergie est à la base de tous les autres secteurs... Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est historique", s'est réjouie Jessica Davis Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire.

"Faire de la diplomatie commerciale un pilier"

Les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire s'élevaient à 1,6 milliard de dollars en 2024, selon le département américain du Commerce. Les exportations américaines vers la Côte d'Ivoire en 2024 étaient de 596,6 millions de dollars, et ses importations s'élevaient à 1 milliard de dollars, soit un déficit commercial de 418,1 millions de dollars.

Troy Fitrell, haut responsable du bureau des affaires africaines des États-Unis, a souligné lors de la signature des mémorandums d'entente la volonté de la nouvelle administration Trump de "faire de la diplomatie commerciale un pilier" de l'engagement américain en Afrique.

"L'objectif de notre administration est clair : augmenter les exportations et les investissements américains en Afrique, éliminer notre déficit commercial et promouvoir une prospérité partagée", a-t-il dit.