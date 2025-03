La jeunesse sud-africaine condamnée à la débrouille pour échapper au chômage massif

Sous des tôles ondulées au fond du jardin maternel est improvisé un salon de coiffure. En plein air, Thabang Moshoke, 30 ans, trace à la tondeuse des contours à un client dans ce township voisin de Johannesburg.

Sur des chaises de plastique, adultes et adolescents attendent leur tour. La coupe à 60 rands (3 euros) de cet autodidacte attire. Il est devenu "barber" informel, faute d'avoir trouvé un trop rare emploi dans l'économie officielle sud-africaine, en proie à l'un des taux de chômage les plus élevés au monde.

Thabang Moshoke a transformé son hobby de jeunesse en gagne-pain après avoir perdu son dernier emploi, de pompiste, pendant la pandémie, il y a plusieurs années, rejoignant les rangs des 32% d'exclus du véritable marché du travail en Afrique du Sud. Un taux montant à 45% chez les 15-34 ans.

"Le Covid-19 m'a fait prendre conscience que je pouvais en faire carrière, et je n'ai pas arrêté de progresser depuis", raconte-t-il.

En travaillant six jours par semaine, de 8h à 18h, il explique gagner environ 5.000 rands par mois (environ 250 euros), un montant équivalent au salaire minimum officiel.

"Ce n'est pas un boulot facile," commente-t-il, les yeux rouges de fatigue, mais "on est nés avec des mains et à la fin de la journée, il faut bien dormir avec le ventre plein."

Sur la petite parcelle de terrain de sa maison d'enfance dans le township tentaculaire de Daveyton, près de Johannesburg, Thabang Moshoke offre de l'espace à d'autres jeunes entrepreneurs, comme Thuso Sebiloane, 25 ans, qui a ouvert son bar à ongles.

"On veut aussi grandir en tant que personnes noires car les opportunités n'ont jamais été de notre côté dans ce pays," juge ce dernier.

Trois décennies après la fin de l'apartheid, les Sud-Africains noirs restent particulièrement pénalisés par l'héritage du système de ségrégation raciale.

Patio et longueur du temps

Non loin du salon de coiffure de l'arrière-cour, Nhlanhla Vilakazi, 31 ans, dans une situation similaire, gagne sa vie en lavant des chaussures pour environ 90 rands la paire (environ 4,50 euros).

Un bar à ongles en plein air jouxte le salon de coiffure improvisé de Thabang Moshoke dans le township de Daveyton près de Johannesburg, ici le 6 mars 2025. AFP

Les déclarations du gouvernement faisant du chômage des jeunes l'une des priorités de la première économie du continent ne convainquent pas les intéressés rencontrés à Daveyton.

"Ils ne viennent ici que pendant les périodes électorales pour faire campagne et nous acheter avec des tee-shirts pour qu'on vote pour eux," lance Ndumiso Mthembu, 28 ans.

Passant ses journées assis sur le patio de la maisonnette de ses parents, il n'a pas pu trouver d'emploi depuis qu'il a quitté le lycée il y a huit ans.

"L'effet direct du chômage persistant des jeunes est des niveaux de criminalité et de dépendance aux drogues restant élevés," analyse Bonga Makhanya, fondateur du groupe de sensibilisation South African Youth Economic Council.

"Le chômage en Afrique du Sud est structurel", juge-t-il, citant les "insuffisances de l'éducation de base" et des "ressources insuffisantes" comme les "facteurs clés qui aggravent la crise".

A Daveyton, Thandanani Zwane a abandonné l'idée de chercher du travail: il joue aux dés sur le trottoir pour gagner un peu d'argent.

"Par nécessité, je viens ici tous les jours pour m'assurer assez à manger et ne pas me coucher le ventre vide", relate le jeune homme de 21 ans.

Nhlanhla Vilakazi nettoie des sneakers pour 90 rands la paire, soit environ 4,50 euros dans le township de Daveyton près de Johannesburg, ici le 6 mars 2025. AFP

Malgré les obstacles, Pedros Thomonyana, 33 ans, persiste. Il campe devant un magasin de bricolage dans un quartier aisé de Johannesburg, pancarte à la main, pour vanter ses compétences: "maçon", "plaquiste", "peintre".

"Ce n'est pas juste parce que je suis allé à l'école, j'ai obtenu un diplôme et je dois me planter ici tous les jours à mendier, à espérer que quelqu'un me propose quelque chose pour que je puisse subvenir aux besoins de mes enfants", déplore-t-il.