La Libye déplore "des milliers" de morts dans une ville inondée

Plus de 2.300 personnes ont péri dans les inondations qui ont dévasté la ville de Derna dans l'est de la Libye, selon les services de secours, mais les autorités et la Croix-Rouge craignent mardi un bilan beaucoup plus lourd.

Ousssama Ali, porte-parole du "Service de secours et des urgences" libyen relevant du gouvernement internationalement reconnu de Tripoli, a affirmé à l'AFP que les inondations causées par la tempête Daniel avaient fait "plus de 2.300 morts" et environ 7.000 blessés à Derna, alors que plus de 5.000 personnes sont portées disparues.

Selon lui, au moins 65 autres personnes ont été tuées dans la tempête dans d'autres villes et localités de l'Est de la Libye.

Carte montrant la ville de Derna et son oued qui a débordé et dévasté les habitations sur son passage AFP

Les responsables du gouvernement rival qui siège dans l'Est de la Libye affirment, eux, que "des milliers" de personnes ont péri dans des inondations à Derna, ville de 100.000 habitants, la Croix-Rouge faisant état d'un bilan "énorme".

Selon eux, les deux principaux barrages sur la petite rivière de Wadi Derna ont lâché dans la nuit de dimanche à lundi, provoquant d’énormes coulées de boue, détruisant les ponts et emportant de nombreux immeubles avec leurs habitants de chaque côté de l'oued, avant de se déverser dans la Méditerranée.

Un responsable de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a indiqué mardi que les inondations en Libye avaient fait un nombre "énorme" de morts qui pourraient se compter en milliers et 10.000 disparus.

"Les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement", a indiqué Tamer Ramadan, lors du point de presse régulier de l'ONU à Genève.

Selon le FICR, trois volontaires du Croissant-Rouge libyen sont morts en aidant les victimes des inondations.

Paysage apocalyptique

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur du gouvernement de l'Est, cité par les médias, a pour sa part affirmé que "plus de 5.200" personnes avaient péri à Derna.

"Je m’attends à ce que le nombre de morts s'élève à 10.000", a averti lundi soir le ministre de la Santé au sein de ce gouvernement, Othman Abdeljalil, soulignant que nombreux quartiers étaient toujours inaccessibles.

Les secouristes semblent dépassés par l'ampleur de la catastrophe, d'après des images filmées par des habitants de la région qui circulent sur les réseaux sociaux et montrent un paysage apocalyptique.

L'est de la Libye a été frappé à son tour par la "tempête Daniel" qui a causé des pluies torrentielles dans l'Est AFP

Des routes coupées, des éboulements de terrains et des inondations ont empêché les secours d’atteindre la population qui a dû se débrouiller par des moyens rudimentaires pour récupérer des corps et extraire des survivants sur le point de se noyer.

Derna et d'autres villes sont coupées du reste du monde malgré les efforts des autorités pour rétablir les réseaux de téléphonie mobile et d'internet.

Depuis le grand tremblement de terre qui a secoué la ville d'al-Marj (est) en 1963, c'est la pire catastrophe naturelle que connaît la Cyrénaïque, province orientale de la Libye.

Parmi les images les plus relayées par les médias, certaines montrent des dizaines de dépouilles enveloppées dans des couvertures ou des draps, rassemblées sur la place principale de Derna sous les arbres d’un square, dans l’attente de leur identification et leur inhumation, à Martouba, un petit village situé à 27 km au sud-est de Derna.

Sur des photos, on peut voir un corps enveloppé d'une couverture posé à l'arrière d'un pick-up, des monticules de débris dans les rues, des façades d'immeubles éventrées, ou encore des voitures renversées.

Mobilisation humanitaire

Des convois d’aide en provenance de la Tripolitaine, dans l'Ouest, ont été acheminés vers Derna. Le gouvernement de Tripoli dirigé par Abdelhamid Dbeibah a annoncé l'envoi de deux avions-ambulance et d'un hélicoptère, de 87 médecins, d'une équipe de secouristes et de recherche cynophile ainsi que des techniciens de la Compagnie nationale d’électricité pour tenter de rétablir rapidement le courant coupé.

Des habitants constatent les dégâts causés par des inondations à Derna, dans l'est de la Libye, le 11 septembre 2023 AFP

Des équipes de secouristes envoyées par la Turquie et des Emirats arabes unis sont également arrivées dans l'Est de la Libye, selon les autorités.

L'Algérie a annoncé l'envoi d'une "importante aide humanitaire" composée de produits alimentaires et médiaux, de tentes et de vêtements, à bord de huit avions militaires. L'Egypte et l'Italie ont également annoncé l'envoi d'aide.

L’ambassadeur des Etats-Unis en Libye, Richard Norland, a indiqué que l'ambassade avait émis une "déclaration de besoin humanitaire (qui) autorisera le financement initial que les Etats-Unis fourniront en soutien aux efforts de secours en Libye".

De son côté, "l'UE suit de près la situation et se tient prête à apporter son soutien", a indiqué pour sa part le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrel.