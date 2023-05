La loi anti-LGBT en Ouganda : "c'est dramatique"

Depuis que le président Yoweri Museveni a promulgué l'une des lois anti-LGBT les plus sévères au monde, les réactions d'indignation d'ONG et de gouvernements se multiplient. Pour Lynn Bertholet, présidente de l'association Épicentre, cette loi est dangeureuse car elle incrimine non seulement les personnes LGBT mais également les personnes qui les aident, notamment les personnels soignants.