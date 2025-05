La Namibie organise sa première commémoration du génocide commis par l'Allemagne

Soldats herero rendant hommage aux héros de guerre tombés lors d’une procession organisée à Okahandja, le 27 août 1989, en mémoire du massacre des peuples herero et nama par l'Allemagne entre 1904 et 1908

La Namibie va organiser mercredi sa première commémoration nationale en mémoire des victimes des massacres perpétrés par les colonisateurs allemands il y a environ 120 ans, considérés comme le premier génocide du XXe siècle, a annoncé le gouvernement.

Au début du XXe siècle, des troupes allemandes de l'époque coloniale ont massacré des dizaines de milliers de membres des peuples autochtones herero et nama, qui s'étaient révoltés contre l'occupation coloniale allemande entre 1904 et 1908 dans ce pays d'Afrique australe.

La Journée de commémoration du génocide se déroulera dans les jardins du parlement, avec une veillée aux bougies et une minute de silence, selon un programme gouvernemental publié lundi.

La journée a été déclarée fériée, et des membres du corps diplomatique sont attendus à la cérémonie, où la présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah prononcera un discours.

Stèle commémorative du génocide Herero et Nama sur la péninsule de Shark Island, près de Lüderitz en Namibie, le 24 avril 2023 AFP/Archives

Cette commémoration, appelée à devenir annuelle, marque "le début d'un processus national de guérison", selon le gouvernement, qui y voit également "un moment de recueillement et de deuil national".

Le 28 mai a été choisi comme date de commémoration, en référence à la décision prise ce jour-là, en 1907, par les autorités allemandes de fermer les camps de concentration, sous la pression internationale dénonçant la violence des conditions de détention et l'ampleur des pertes humaines.

L'Allemagne a longtemps refusé de reconnaître sa responsabilité dans ces événements, et ce n'est qu'en 2021 qu'elle a admis que ses colons avaient commis un génocide.

Elle n'a toutefois présenté aucune excuse officielle ni proposé de réparations, mais a promis en 2021 plus d'un milliard d’euros (1,1 milliard de dollars) d'aide au développement sur 30 ans — une offre rejetée par la Namibie, bien que les négociations se poursuivent.

Mémorial du capitaine Cornelius Fredericks, chef herero mort en 1907 sur l’île de Shark Island, près de Lüderitz, le 24 avril 2023 AFP

L'Allemagne a colonisé ce territoire, alors connu sous le nom de Sud-Ouest africain allemand, entre 1884 et 1915. La confiscation des terres, du bétail et l'exploitation des femmes par les colons ont déclenché une révolte des Herero en janvier 1904, au cours de laquelle plus de 100 civils allemands ont été tués en quelques jours. Les Nama ont rejoint le soulèvement l'année suivante.

L'armée allemande a alors répliqué avec une extrême brutalité, tuant environ 60.000 Herero et 10.000 Nama. Des centaines de personnes ont été décapitées, et leurs crânes envoyés à Berlin pour des expériences censées prouver la supériorité raciale des blancs sur les noirs.