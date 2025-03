La Namibie rend un dernier hommage au premier président du pays

Le président de la SWAPO Sam Nujoma (c) salue ses partisans lors d'un meetikng à Oshakati, le 7 octobre 1989, dans le cadre du processus d'indépendance de la Namibie et avant les premières élections nationales prévues en novembre 1989

Des milliers de Namibiens et de dignitaires ont assisté samedi aux obsèques nationales du père de l'indépendance et premier président du pays, Sam Nujoma, décédé le 9 février à 95 ans.

Son cercueil, drapé du drapeau bleu, blanc et vert de la Namibie, a été transporté dans un affût de canon jusqu'à sa dernière demeure au carré des Héros, un mémorial dédié aux héros de la lutte pour la libération du pays situé près de la capitale Windhoek.

Plusieurs dirigeants africains, dont les présidents sud-africain Cyril Ramaphosa, angolais Joao Lourenço, zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et d'autres dignitaires étrangers ont assisté aux obsèques, transmises en direct à la télévision d'Etat.

Le président namibien Nangolo Mbumba a ouvert la cérémonie d'hommages en estimant que Sam Nujoma était "le fils le plus éminent" du pays.

Il était un "géant" au sein des dirigeants, a-t-il affirmé en référence à celui qui a dirigé la Swapo, mouvement de libération qu'il avait cofondé en 1960.

Le président sud-africain Frederik W. De Klerk (d) serre la main du nouveau président namibien Sam Nujoma, le 21 mars 1990 à Windhoek, au début des célébrations de l'indépendance de la Namibie, qui était gouvernée par l'Afrique du Sud depuis 1919 AFP/Archives

Sam Nujoma avait obtenu en 1990 l'indépendance de son pays vis-à-vis de l'Afrique du Sud, encore sous le régime de l'apartheid et qui avait repris la tutelle du territoire à l'Allemagne à la faveur de la Première Guerre mondiale.

Sa veuve, vêtue de noir, n'a pas pris la parole lors de la cérémonie, mais dans un discours lu en son nom la veille, elle l'a décrit comme "inébranlable, résolu, honnête et discipliné".

"Lorsque mon mari est parti en exil, ma famille et moi-même n'avons pas été épargnées par les difficultés. Pourtant même en son absence, l'amour et la force de mon mari nous ont enveloppées", a-t-elle dit lors d'un service commémoratif ponctué de chants et de prières.

Né le 12 mai 1929 dans une famille de dix enfants, devenu syndicaliste puis militant indépendantiste, il a été contraint à l'exil en 1960.

A la tête de la Swapo, il a lancé la lutte armée en 1966, début d'une guerre d'indépendance ayant fait plus de 20.000 morts.

Le président namibien Sam Nujoma à Abuja, le 5 décembre 2003 au Nigeria POOL/AFP/Archives

Le "Vieux", dont la barbe fournie évoquait Fidel Castro, avait quitté le pouvoir à 75 ans en 2005, après avoir fait modifier la Constitution pour s'offrir un troisième mandat de président. Il avait désigné un fidèle comme successeur, restant présent en coulisses.

Il s'est employé à unifier une population de deux millions d'habitants issus d'une dizaine de groupes ethniques que l'apartheid s'était appliqué à diviser.

Le 1er mars a été décrété jour férié en l'honneur de "Sam", comme il est affectueusement appelé, et marque la fin de la période de deuil national proscrivant toute compétition sportive et tout rassemblement.