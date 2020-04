La pandémie galope en Afrique mais peut encore être contenue (OMS)

L'OMS s'est alarmée vendredi de la progression rapide de la pandémie de coronavirus en Afrique, tout en estimant qu'à ce stade elle pouvait encore être contenue.

"Au cours de la semaine écoulée, il y a eu une hausse de 51% du nombre de cas recensés sur mon propre continent, l'Afrique, et une hausse de 60% du nombre de décès recensés", a constaté le directeur général de l'OMS, l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Compte tenu de la difficulté d'obtenir des kits de diagnostic, il est probable que les nombres réels soient plus élevés", a-t-il affirmé au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève.

Selon l'OMS, les pays d'Afrique ont besoin de soutien, de ressources, d'équipements, de transfert de technologies.

"Nous ne pensons pas aujourd'hui que la maladie a passé le stade de ne pouvoir être contenue. Nous pensons que beaucoup peut être fait pour limiter l'impact du virus. Et nous pensons que nous devons accélérer nos efforts alors que le nombre de cas augmente chaque jour", a estimé Michael Ryan, directeur des programmes d'urgence de l'OMS.

L'Afrique peut se prévaloir de "réelles capacités" pour y parvenir avec une "longue histoire de lutte contre les épidémies, un solide programme contre la polio", a-t-il souligné tout en reconnaissant des "contraintes", liées notamment à l'habitat, souvent dense et dans des conditions d'hygiène précaires ou d'accès l'eau limité.

"Nous ne voulons pas que vous perdiez espoir. Contenir (le virus] est possible. Ca va être un combat difficile. Le monde entier veut aider. Nous devons faire plus, nous devons permettre à plus de personnes de tester et d'identifier les cas, d'établir des centres de traitement, de nous assurer que nous puissions observer la distanciation physique, avoir des points d'eau pour se laver les mains là où il n'existe pas d'eau courante", a détaillé une autre responsable de la gestion de la pandémie à l'OMS, Maria Van Kerkhove.

Simultanément à Washington, la banque mondiale et le FMI ont indiqué qu'il manquait 44 milliards de dollars au continent pour lutter contre la pandémie.

Créanciers officiels et privés ont mobilisé ou pourraient mobiliser jusqu'à 70 milliards de dollars, mais l'Afrique a besoin de 114 milliards, selon ces institutions.