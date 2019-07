La présence militaire de la Chine en Afrique en 5 chiffres-clés

La relation économique Afrique-Chine est toujours en évolution. Le montant des échanges entre le continent africain et le géant asiatique est passé de 2,5 à 127 milliards d'euros, entre 1995 et 2017. Mais la Chine veut aller au delà d'une relation économique florissante. Elle s'implique, de plus en plus, dans des questions militaires. C'est l'idée dominante du premier forum paix et sécurité Chine-Afrique qui se tient jusqu'au 20 juillet à Pékin à l'inititiative du président Xi Jinping. Repères en 5 chiffres.