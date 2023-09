La présidence égyptienne décrète trois jours de deuil national pour la Libye et le Maroc

Rue dévastée dans la ville de Derna, dans l'Est de la Libye, lundi 11 septembre après les innondations dues au passage de la tempête Daniel. - Photo du gouvenrement libyen via AP

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi a annoncé ce mardi 12 septembre trois jours de deuil national en solidarité avec le Maroc et la Libye. L'Égypte a également proposé une aide humanitaire aux deux pays.

L'Égypte a décrété mardi trois jours de deuil national "en solidarité avec les Marocains et les Libyens", a indiqué la présidence, après des milliers de morts dans des inondations dans l'Est de la Libye et dans un séisme au Maroc.

L'armée va apporter toutes les aides humanitaires possibles, des équipes de sauvetage, des équipements et des campements pour abriter les rescapés. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a également ordonné "à l'armée d'apporter toutes les aides humanitaires possibles, des équipes de sauvetage, des équipements et des campements pour abriter les rescapés en coordination avec les institutions libyennes et marocaines", a précisé son porte-parole, Ahmed Fahmy, dans un communiqué.

Ces aides seront acheminées "par voie aérienne et maritime", est-il ajouté.

Plus de 2.300 morts

Les inondations causées par la tempête Daniel ont dévasté lundi la ville de Derna dans l'Est de la Libye, frontalier de l'Égypte, et fait plus de 2.300 morts, selon les services de secours.

Elle se déplace désormais vers la côte nord égyptienne, où les autorités météorologiques mettent en garde contre de fortes précipitations.

Au Maroc, les opérations de secours se poursuivent mardi, plus de 72 heures après le violent séisme qui a fait plus de 2.900 morts, la plupart dans des villages isolés du Haut-Atlas proches de l'épicentre.

