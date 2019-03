La présidente de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde : "Nous attendons Emmanuel Macron avec impatience"

Droits des femmes

Conflit ethnique en Éthiopie

Les relations avec l’Érythrée

Seule femme actuellement à la tête d’un pays africain, et première présidente de l’Éthiopie, Sahle-Work Zewde, entrée dans ses fonctions le 25 octobre 2018, a institué un gouvernement paritaire. Une femme occupe actuellement le poste de Ministre de la Défense : "un pas énorme", estime la présidente, qui reconnaît qu’"il y a beaucoup à faire" et se dit "sûre d’une chose" : "il faut fondamentalement changer le statut de la femme".Quant aux violences faites aux femmes comme les excisions, la présidente indique : "Ce n’est pas la force des choses qui peut faire changer ces pratiques nocives, ce sont les mentalités".Des affrontements intercommunautaires entre Gedeo et Guji ont éclaté après l’investiture du premier Ministre éthiopien Abiy Ahmed, le 2 avril 2018. "On a vu le fond de l’abîme" il y a 2, 3 ans indique la présidente éthiopienne. "On s’est entretués de façon abominable (...) On sort de cette réalité : le premier Ministre a tiré le pays de ce précipice".

L'Éthiopie et l'Érythrée ont rouvert mardi 11 septembre 2018 deux postes-frontières fermés depuis vingt ans. Une étape symbolique de la spectaculaire réconciliation de ces voisins de la Corne de l'Afrique. "On pensait qu’on resterait enlisés mais on a pu normaliser nos relations (avec l’Erythrée). C’est un "moment fascinant pour une diplomate", indique la présidente du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 100 millions d'habitants. "Cette normalisation va nous aider à régler nos différends, à avoir une sous-région apaisée qui va nous permettre de décoller."

Visite du président français en Éthiopie

Francophonie et francophilie

Emmanuel Macron se rend en Ethiopie du 12 au 14 mars 2019, dans le cadre d’une tournée régionale qui inclut aussi le Kenya et à Djibouti. Une visite qui commencera à Lalibela, célèbre pour ses églises enterrées du XIIIe siècle, taillées dans la roche. Il sera le premier président français à se rendre dans ce haut lieu de la chrétienté, classé au patrimoine mondial de l'Unesco."Nous sommes tous ravis" de la visite d’Emmanuel Macron et "l’attendons avec impatience". "Nous allons tous œuvrer pour le renforcement des liens séculaires" entre la France et l’Ethiopie.La présidente de l'Ethiopie Sahle-Work Zewde a été ambassadrice dans plusieurs pays francophones, comme le Sénégal, Djibouti et la France. "J’ai eu la chance de servir dans des pays francophones", souligne-t-elle. "On vient de nommer un ambassadeur d’Ethiopie parfaitement francophone en France", ajoute-t-elle. Ses francophonie et francophilie, Sahle-Work Zewde les doit à son père, francophone, qui "a voulu que ses quatre filles aillent dans une école française".