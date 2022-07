La prochaine Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire décalée à janvier/février 2024

La compétition était prévue en juin/juillet 2023. Mais cette période correspond dans la région du golfe de Guinée à la saison des pluies.



"On ne veut pas prendre le risque d'avoir une compétition sous le déluge. Ca ne serait pas bon pour le football africain et son image", esrime le président Motsepe lors d'une conférence de presse à Rabat, à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la CAF.



Le mois dernier, de graves inondations provoquées par des pluies diluviennes ont fait au moins cinq morts à Abidjan. Coeur de la saison des pluies dans cette ville au climat tropical, le mois de juin est traditionnellement le plus pluvieux de l'année, avec en moyenne autour de 300 mm d'eau.

La crainte de la saison des pluies

Comme vient de l’annoncer la @CAF_Online, la #CAN2023, notre CAN , se déroulera en janvier/février 2024 pour bénéficier d’un meilleur climat pour le jeu comme pour les joueurs.

Nous étions prêts à accueillir l’#Afrique dès juin 2023, nous le serons en janvier 2024 !

pic.twitter.com/kFAcSYwekC — Patrick Achi (@ACHIPatrick4) July 3, 2022

Patrice Motsepe a tenu à affirmer que le travail de organisation ivoirienne n'était pas remis en cause. « Je dois vous dire que je suis tellement fier du bon travail réalisé par la Côte d’Ivoire, avec d’excellents progrès, a-t-il affirmé.Patrick Achi, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, a réagi en réaffirmant que le pays était prêt à accueillir l'Afrique en dépit de ce nouveau calendrier.Avec la Coupe du monde au Qatar prévue fin 2022 (21 novembre au 18 décembre), il était impossible donc d’avancer la Coupe d’Afrique des nations à janvier-février 2023. Une décision qui remet en cause le calendrier des qualifications à cette CAN, alors que celles-ci ont déjà commencé.Le même problème climatique se posera pour la CAN 2025, prévue en juin/juillet en Guinée.