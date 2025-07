La RD Congo et le groupe armé M23 signent un accord de principe en vue d’un cessez-le-feu

"Les parties s'engagent à respecter leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent", indique une déclaration de principe signée à Doha par les parties au conflit après trois mois de discussions dans l'émirat du Golfe.

Le M23, qui s'est emparé de vastes zones riches en minerais dans l'est de la RDC lors d'une offensive éclair en janvier et février, avait insisté pour négocier son propre accord de cessez-le-feu avec Kinshasa, après que son allié rwandais a signé un accord de paix à Washington le mois dernier.

(Re)lire Guerre en RDC: les négociations avec le M23 avancent dans "la bonne direction" au Qatar

Des délégations de la République démocratique du Congo (RDC) et du mouvement et groupe armé AFC/M23 sont à Doha au Qatar depuis ce mercredi 9 juillet pour relancer des pourparlers destinés à élargir l'accord de paix signé fin juin entre la RDC et le Rwanda.

La déclaration énonce l’engagement d'entamer prochainement des négociations formelles en vue d'un accord de paix global.

Elle prévoit également une feuille de route pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans l'est de la RDC une fois un accord de paix signé.

Riche en ressources naturelles, notamment en minerais, l'Est congolais est en proie depuis plus de 30 ans à des conflits. Les violences se sont intensifiées au cours des derniers mois dans cette région frontalière du Rwanda, avec une offensive éclair du M23 et des troupes rwandaises (FDR) sur Goma et Bukavu, face à une armée congolaise dépassée.

(Re)voir RD Congo: comment le M23 administre la vie locale à Goma

Chargement du lecteur...

Ces violences ont fait des milliers de morts, selon le gouvernement congolais et l'ONU, et aggravé une crise humanitaire pour des centaines de milliers de déplacés.

Depuis février, le front dans l'est de la RDC s'est stabilisé. Mais des violences se poursuivent entre le M23 et une myriade de milices pro-Kinshasa qui mènent des actions de guérilla. Par le passé, ni le M23, ni les milices locales n'ont reconnu les accords de cessation des combats.