À la recherche du tombeau perdu du "roi de Madagascar"

Chantre de l'indépendance polonaise et "roi de Madagascar" la figure romanesque du comte Maurice Beniowski fascine toujours autant plus de deux siècles après sa mort. Ils sont nombreux à se rendre dans un petit village du nord-est de la Grande Ile et tenter de retrouver sa tombe. Reportage d'Antoine Flandrin.

Ambodirafia, un village côtier isolé, au nord-est de Madagascar. En cette chaude après-midi, des enfants arborant des maillots du PSG jouent au football dans la rue principale en terre rouge incrustée de coquillages blancs, tandis que résonne le rythme effréné du salegy, une musique typique de la région. Rien n’indique que c’est ici que le comte Maurice Beniowski, aventurier polono-hongrois proclamé roi de Madagascar, a établi, il y a près de 250 ans, « Mauritania », complexe miltaro-commercial constitué d’une forteresse et d’un entrepôt de marchandises.

La légende dit qu’il a été tué par les troupes françaises avant la colonisation et enterré par ses fidèles, en mai 1786, dans son fort, au sommet de la colline des manguiers, à la sortie du village. À la force des mollets, l’on gravit cette butte dominant la forêt tropicale, d’où l’on peut observer Angontsy, magnifique baie de l’océan Indien où les villageois pêchent langoustes et calamars près des épaves. Là-haut, nulle trace d’une forteresse militaire ; nulle trace de tombeau.

Seule une stèle érigée en l’honneur de cet aventurier se dresse au-dessus d’un trou de dix mètres de profondeur où les hommes ont creusé inlassablement. Que cherchent-ils ? Les uns pensent qu’ici reposent les ossements du comte ; les autres sont convaincus qu’il y a enfoui un trésor.

À Ambodirafia, les villageois pêchent au pied des épaves dans la baie d’Angontsy. Antoine Flandrin

Frédéric Paulin, guide malgache âgé de 51 ans, accompagne chaque année en haut de cette colline, admirateurs et mémorialistes de l’aventurier. « Des Slovaques, des Hongrois et des Polonais. Certains viennent juste pour lui rendre hommage. D'autres sont déterminés à retrouver ses reliques », précise le guide. Il n’est pas près d’oublier cette fouille frénétique conduite par le Slovaque Vladimir Dudlak, qui se présente comme le descendant de la huitième génération de Maurice Beniowski. « Pendant une semaine, son équipe a ratissé le secteur avec des détecteurs de métaux. Ils ont cherché son collier de l’ordre du Saint-Esprit et son sabre, deux reliques, qui, pensait-il, le mettraient sur la piste des ossements, mais ils n’ont rien trouvé », raconte-t-il.

Le phare d’Ambodirafia, construit en 1905, rénové en 2006. Antoine Flandrin

Ces dernières années, les recherches se sont également concentrées autour du phare construit sur la colline voisine par les Français pendant la colonisation, en 1905. Son gardien, Luciano, confie sans peine que cette quête le dépasse. « Il y en a qui racontent que Beniowski a été enterré avec un trésor de pirates aux côtés de la reine Ranavolona, qui a vécu un siècle après lui. C'est n'importe quoi ! ».

Si tous les villageois ont entendu parler de Maurice Beniowski, cette agitation autour de sa tombe les laisse de marbre, d'autant plus que cet héritage est au coeur d’une compétition mémorielle qui leur échappe : combattant de la cause polonaise, né dans le royaume de Hongrie, dans une région située aujourd'hui enSlovaquie, Benioswski fait figure de héros national dans trois pays d'Europe de l’Est depuis la chute du Mur de Berlin.

L’historien Arnaud Léonard à côté de la stèle dédiée à Maurice Beniowski, au sommet de la colline des manguiers à Ambodirafia. Antoine Flandrin

Le médecin hongrois Zsolt Cseke est le premier à retrouver la colline des manguiers. Il y érige une colonne commémorative aux couleurs de la Hongrie (rouge, blanc, vert) en 1995. Mais, la stèle n’est pas du goût de Vladimir Pekarcik qui, en janvier 2010, fixe dessus une plaque en slovaque. Deux mois plus tard, Cseke revient sur place pour détacher l’écriteau. Peine perdue : en mai 2010, c’est au tour du Polonais Jerzy Romejko d’apposer sur le monument une plaque en six langues. Lors de son passage en août 2022, Albert Zieba, président de l’association Polka, récupère la plaque polonaise, afin de s’assurer qu’elle ne soit pas volée. « Venir à Ambodirafia est pour chacun de ces groupes mémoriels l’occasion de ramener un peu plus Beniowski à soi. Pour eux, marcher sur ses traces, c’est aussi s’approprier un morceau de son aventure », décrypte l’historien Arnaud Léonard, spécialiste de Madagascar.

Pour rallier Ambodirafia, il faut trois jours depuis l’Europe : au moins onze heures d’avion, quinze heures de taxi-brousse, quatre heures de moto-taxi, et pour finir, traverser deux estuaires en bac. Un périple que l’écrivain français Jean-Christophe Rufin, auteur d’un roman sur Beniowski (Le Tour du monde du roi de Zibeline, Gallimard, 2017), a entrepris en 4X4, en 2017. Accompagné par Jean-Hervé Fraslin, représentant des Français à Madagascar, et Bernd Zschocke, un chirurgien allemand fin connaisseur de la région, l’académicien tenait à voir l’endroit où la mémoire de cet aventurier demeure la plus vive et la plus disputée. « Son aventure, quoique connue dans le détail, réserve encore des zones d’ombre. Il est resté énigmatique dans sa personnalité même. Au fond, il nous a livré une enveloppe, mais libre à chacun d’y glisser ce qu’il veut », affirme l’écrivain, pour qui Beniowski fut un humaniste et un champion de la liberté.

Pour les villageois, les retombées sont toutefois maigres. Rita, gérante de la Résidence du Cap, a beau avoir rénové ses bungalows sous les cocotiers au bord de la plage, les visiteurs se font rares. « Les expéditions durent une semaine. Il y a en une ou deux par an. C'est bien peu pour trois petits hôtels qui ne se font pas de cadeaux », explique l’hôtelière, qui se plaint de voir la pancarte de son établissement disparaître à chaque fois qu’elle la remet à l’entrée du village.

Ambodirafia, la rue principale bordée de gargottes est incrustée de coquillages blancs. Antoine Flandrin

Régulièrement impactés par les cyclones, les quelques centaines d’habitants d’Ambodirafia vivent principalement de la vanille, qui traverse une grave crise alors que le pays est de loin le premier producteur mondial : le kilo, qui se vendait à 235 euros sur le marché international au début de l’année, se négocie aujourd’hui autour de 30 euros à Antahala, à 50 km. Aucun axe routier ne relie Ambodirafia à cette ville de 35 000 habitants. Le trajet à moto sur des pistes défoncées peut prendre jusqu’à cinq heures. Une situation dramatique qui explique pourquoi les villageois se sont joints à la chasse au trésor. « Quand ils ont vu les Européens monter à la colline avec les détecteurs de métaux, ils se sont dits qu’il y avait de l’or. Ils ont alors creusé sans relâche », relate Frédéric Paulin.

Après des années de fouilles infructueuses, ils ont fini par se lasser. Le site est toutefois surveillé de près et des dizaines de branches pointues ont été placées au fond du trou afin de dissuader les intrus de reprendre les recherches. Désormais, les villageois pensent que le trésor de Beniowski se trouve à Nosy Angonsty, petite île corallienne au large de la baie d’Angontsy. Le mystère autour de son tombeau n’est pas près d’être levé.

Reportage réalisé à Ambodirafia avec l’historien Arnaud Léonard, spécialiste de Madagascar. Professeur agrégé d’histoire, formateur dans les lycées français de la zone Asie-Pacifique, il est l’auteur de travaux historiques et de découvertes archéologiques sur Maurice Beniowski. Il a également été consultant historique pour le documentaire Notre Maurice Beniowski, diffusé sur la première chaîne polonaise TVP1, le 8 novembre (sous-titré en français).