"La réconciliation exige un vrai dialogue": Joseph Kabila cible Félix Tshisekedi après la réquisition de peine de mort contre lui

L'ancien président de RD Congo (de 2001 à 2018), Joseph Kabila réagit enfin après la réquisition de peine de mort pour "trahison, complot, crimes de guerre et apologies du terrorisme" dans son procès par contumace à Kinshasa. L'ex-chef d'État appelle à "la réconciliation" mais celle-ci doit passer par un "vrai dialogue" avec toutes les composantes politiques du pays.

L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, sourit alors qu'il rencontre des chefs religieux dans sa résidence de Kinyogote à Goma, contrôlée par le M23, dans l'est du Congo, le jeudi 29 mai 2025. (AP Photo/Moses Sawasawa)

C'était une réaction très attendue. Joseph Kabila n'avait pas pris la parole depuis le 19 mai dernier. L'ancien président de RD Congo (2001-2018) était alors présent à Goma, ville occupée par le M23, la milice armée soutenue par le Rwanda, pour rencontrer des chefs religieux.

Dans un court document consulté par RFI et Jeune Afrique, Joseph Kabila, rejette en bloc les accusations de complot, de trahison ou d'apologies du terrorisme avancées lors du réquisitoire de l'auditeur général (procureur) lors de son procès en cours par contumace à Kinshasa.

Rejet des accusations de collusion avec le M23

L'ex-chef d'État qualifie ces accusations "mensongères et politiquement motivées", orchestrées par un leadership "désespéré" qui veut "échapper à ses propres responsabilités". "Aucun élément de preuve n’a été apporté pour soutenir ces accusations", affirme celui que l'on surnomme le "raïs" (chef suprême).

Et d'ajouter: "Ce procès n'a rien à voir avec la Justice." Le jugement de ce procès par contumace, qui a débuté le 25 juillet, doit être rendu dans les prochains jours.

Selon Joseph Kabila, ce procès est un procès politique destinée à faire taire "l'ensemble de l'opposition". Et surtout, selon l'ex-président, ce procès s'inscrit dans un contexte très particulier, celui des défaites de l'armée régulière face au M23 avec la chute de Goma. Le pouvoir cherche des boucs émissaires, selon Joseph Kabila.

L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, au centre, rencontre des chefs religieux dans sa résidence de Kinyogote à Goma, contrôlée par le M23, dans l'est du Congo, le jeudi 29 mai 2025. (AP Photo/Moses Sawasawa). C'est ce voyage qui a suscité la fureur du pouvoir de Kinshasa.

L’inspection générale de l’armée congolaise a ainsi auditionné des hauts gradés pour comprendre les raisons de ses échecs depuis la prise de Bunagana par les rebelles du M23, en 2022.

Joseph Kabila dresse un parallèle entre son procès et la situation de certains officiers. "Ce sont les symptômes d’une crise plus profonde de leadership. Ces hommes, qui ont consacré leur vie à la défense de notre nation, sont ainsi désormais qualifiés de comploteurs", écrit l'ancien président de RD Congo. "Ces quatre dernières années, dit-il, plusieurs dizaines d'officiers supérieurs de l'armée et de la police ont été arrêtés, détenus sans procès", ajoute Joseph Kabila.

Accusations de corruption contre la famille Tshisekedi

L'ancien président s'en prend également à la famille du président Félix Tshisekedi. Il accuse directement la famille du chef d'État et de ses alliés politiques d'être impliqués dans le pillage des provinces minières du Haut Katanga. "Les procès, arrestations et persécutions […] visent à consolider le pouvoir, à éliminer l’opposition et à distraire l’opinion publique de la corruption", écrit-il.

Le pouvoir a réagi aux accusation de Joseph Kabila. Selon le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Shabani, interrogé par nos confrères de Jeune Afrique Joseph Kabila cherche "à distraire l'opinion". Il accuse l'ex chef d'Etat d'être proche du M23. "Il est le chef de la rébellion, c’est établi", estime le membre du gouvernement. Jacquemain Shabani accuse aussi Joseph Kabila de corruption et de pillage des ressources minières.

Appel au dialogue

Joseph Kabila est très critique vis-à-vis des accords de Doha et de Washington entre le M23, la RD Congo et le Rwanda. "Le sang continue de couler" dans l'est du pays, constate Joseph Kabila.

Sur la scène politique congolaise, "la réconciliation ne viendra ni d'accord partiels, ni de procès sélectifs. Elle exige un vrai dialogue avec toutes les parties prenantes autour de la table", estime Joseph Kabila.

Le 25 août dernier l'Eglise catholique et le monde protestant, à travers les délégués de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) et de l’Église du Christ au Congo (ECC) publiait une feuille de route commune pour favoriser le dialogue au sein de la classe politique "pour restaurer la paix, le vivre ensemble et l'État de droit démocratique".

Pour l'instant Félix Tshisekedi s'est rapproché de son ancien rival et concurrent Martin Fayulu. La porte du Palais de la nation reste fermée pour Joseph Kabila.