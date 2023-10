La Russie et le Mali décident de coopérer sur le nucléaire civil

Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency Pool Photo via AP

Une délégation malienne a signé avec Rosatom, l'agence russe de l'énergie atomique à Moscou "un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie atomique", indique l'agence dans un communiqué.

Développer l'infrastructure nucléaire malienne

Selon elle, le document porte avant tout sur le "développement de l'infrastructure nucléaire du Mali", la "formation du personnel, des installations de recherche nucléaire et de l'énergie nucléaire" et la "sensibilisation du public" à cette énergie. La Russie a déjà une présence au Mali notamment via celle de ses "instructeurs" militaires.

Rosatom avait annoncé quelques heures plus tôt avoir signé un accord avec le Burkina Faso pour la construction d'une centrale nucléaire par Moscou dans ce pays. Depuis le début de son offensive en Ukraine en février 2022, la Russie cherche à renforcer ses liens diplomatiques et sécuritaires avec l'Afrique, faisant concurrence dans certains pays à la France.