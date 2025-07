La Sierra Leone au patrimoine mondial grâce aux 25 ans de combat d'un activiste passionné

Vue aérienne de la rivière Moa qui entoure l'île de Tiwai, un trésor de biodiversité dans le sud-est de la Sierra Leone. Le complexe de Gola-Tiwai - composé de la réserve de Tiwai et du parc national de la forêt tropicale de Gola - est entré le 13 juillet 2025 au patrimoine mondial de l'humanité à l'issue d'un vote lors de la 47ème session du Comité du patrimoine mondial de l'Unesco An aerial view of the Moa River near Tiwai Island, on July 1, 2025. Tommy Garnett has dedicated his life to environmental protection projects in West Africa, especially in Sierra Leone and Liberia. Together with his NGO he has restored the environmental integrity of the Gola-Tiwai complex, comprising the Tiwai Island Reserve and the Gola Rainforest National Park in southeastern Sierra Leone which was nearly destroyed. On Sunday this complex became a World Heritage Site following a vote at the 47th session of UNESCO's World Heritage Committee in Paris. This is the first time Sierra Leone has been recognized by UNESCO for one of its sites.