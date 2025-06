L'Afrique surprise et inquiète de la fermeture des Etats-Unis aux ressortissants de plusieurs pays

L'Union africaine (UA) s'est dite jeudi "préoccupée" et N'Djamena "surprise" par l'interdiction d'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de sept pays africains, dont le Tchad, sur 12 Etats concernés au total.

La décision annoncée par le président américain Donald Trump s'applique également à la République du Congo (Congo-Brazzaville), à la Guinée équatoriale, à l'Erythrée, la Libye, la Somalie, le Soudan, en plus de viser l'Afghanistan, la Birmanie, Haïti, l'Iran et le Yémen.

"Nous sommes surpris par cette annonce et encore plus par le motif lié au terrorisme qui est mis en avant et qui méconnaît totalement l'engagement et les résultats du Tchad dans ce domaine", a réagi auprès de l'AFP le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abdoulaye Sabre Fadoul.

Le Tchad est toutefois "serein, en attendant que les Américains nous notifient formellement cette décision, pour qu'on puisse commencer à travailler dessus ensemble", a-t-il ajouté.

La Commission de l'UA a dans un communiqué appelé Washington à adopter une "approche plus consultative et engager un dialogue constructif avec les pays concernés."

Elle s'est aussi dite "préoccupée par le possible impact négatif de telles mesures sur les relations interpersonnelles, les échanges éducatifs, les échanges commerciaux et, plus largement, les relations diplomatiques soigneusement entretenues depuis des décennies".

Si le gouvernement somalien n'a pas réagi officiellement, plusieurs habitants de Mogadiscio, qui craignent des expulsions à venir de leurs compatriotes vivant aux Etats-Unis, ont partagé leur opposition avec l'AFP.

"Cette démarche est une humiliation contre nous, en tant que Somaliens", a notamment réagi Ahmed Osoble Mohamud.

Les ressortissants de sept autres pays sont également visés par des restrictions dans la délivrance de visas, dont trois sont africains: le Burundi, la Sierra Leone et le Togo. Cuba, Laos, Turkménistan et Venezuela sont également concernés.

Le président américain Donald Trump au balcon de la Maison Blanche, le 4 juin 2025 à Washington AFP

L'exécutif américain, qui mène une politique anti-immigration très restrictive, explique la présence des pays sur cette liste par l'absence d'administrations efficaces pour assurer un contrôle des voyageurs et la tendance des ressortissants de certains pays à rester aux Etats-Unis après l’expiration de leurs visa.

"L'attaque terroriste récente à Boulder, Colorado (Ouest), avait mis en évidence les dangers extrêmes que représente pour (les Etats-Unis) l'entrée de ressortissants étrangers qui n'ont pas été correctement contrôlés" et par ceux "qui dépassent la durée de leur visa", a dit le président américain dans une vidéo postée sur X.

Il faisait référence à l'attaque perpétrée dimanche au cri de "Palestine libre" par un Egyptien n'ayant plus de visa, contre des participants à une marche hebdomadaire en soutien aux otages israéliens retenus dans la bande de Gaza, et qui a fait 12 blessés.