A Lagos, une foire d'art contemporain met en lumière les jeunes talents nigérians

Devant une œuvre mêlant peinture et collages qui représente deux femmes noires avec la Terre entre leurs mains, Nancy Keshinro se dit "amoureuse".

Cette collectionneuse d'art, mais aussi artiste et galeriste, a "le souffle coupé", affirme-t-elle en achevant son tour des quelque 600 œuvres de près de 200 jeunes artistes Nigérians exposés à Lagos, la capitale culturelle du Nigeria.

Une sculpture en particulier lui a tapé dans l'œil. "Il faut que je trouve comment l'acheter avant que quelqu'un d'autre le fasse", s'exclame-t-elle.

Tout le gratin branché du monde des arts s'est retrouvé à l'occasion du vernissage de la foire d'art contemporain "+234", d'après l'indicatif téléphonique du Nigeria, qui se tient jusqu'à dimanche dans l'un des quartiers huppés de Lagos.

+234 a été imaginée par Tola Akerele, directrice de la renommée galerie Soto, afin de "montrer des jeunes artistes de tout le pays" dans un marché "très centralisé à Lagos" et ses dizaines de galeries.

"Au Nigeria, nous avons les artistes les plus incroyables", affirme Mme Akerele, "il faut leur permettre de vivre de leur art".

Pour l'architecte et collectionneur Kelechi Odu, ce genre d'expositions est primordial pour "entretenir un dialogue afin de produire des écosystèmes culturels puissants".

Les simples amateurs espèrent trouver de quoi décorer leur salon avec une œuvre originale mais bon marché, les prix affichés allant de 100.000 nairas (65 dollars) jusqu'à 4 millions (3.900 dollars).

Un spectateur regarde les œuvres d'artistes nigérians à la foire d'art +234 au Centre panafricain Ecobank à Lagos, le 26 mars 2025 AFP

Les collectionneurs ambitionnent d'investir dans un produit qui pourrait prendre de la valeur.

Les galeristes, eux, espèrent mettre le grapin sur la superstar de demain, celle qui affolera les marchés.

Au milieu, les artistes dégainent leur plus beau sourire à qui s'approche de leurs œuvres, prêts à défendre leurs intentions artistiques et promouvoir leur talent.

Les artistes nigérians ont le vent en poupe à l'international depuis les années 1980-90, quand des Nigérians fortunés installés à l'étranger ont commencé à investir dans l'art pour que "leurs maisons hors du Nigeria reflètent leur culture et leur identité", explique l'historienne de l'art Nkiru Nzegwu, Professeur à l'université de Binghamton, aux Etats-Unis.

Le Nigeria, et en particulier la foisonnante Lagos, mégapole d'aujourd'hui plus de 20 millions d'habitants, est devenu l'épicentre du marché de l'art contemporain en Afrique, des artistes venus de tous les pays voisins venant y montrer leurs œuvres.

L'engouement a été alimenté par la capacité d'investissement des nombreux riches nigérians, beaucoup ayant fait fortune dans le pétrole et le secteur bancaire.

Avec 220 millions d'habitants, des centaines de dialectes, et donc de cultures, le colosse produit des artistes "d'une grande diversité de formes" s'inspirant de "tellement de riches traditions", estime Mme Nzegwu.

Emotion

Mais le marché de l'art au Nigeria subit, comme tous les secteurs d'activité, la crise économique que traverse le pays depuis près de deux ans – la pire depuis trois décennie.

Les participants posent pour une photo à côté des œuvres de divers artistes nigérians lors d'un vernissage de la foire d'art +234 au Centre panafricain Ecobank à Lagos, le 26 mars 2025. La deuxième édition de la foire d'art contemporain +234 s'est ouverte le 26 mars à Lagos, capitale culturelle du Nigeria, et se déroulera pendant quatre jours. L'objectif de l'événement, qui se tient en parallèle des principales foires d'art contemporain nigérianes en octobre et novembre, est de mettre en avant quelque 200 jeunes artistes et de révéler les talents de demain. Artistes, galeristes, collectionneurs, amateurs d'art, diplomates et hommes d'affaires ont assisté au vernissage le soir du 26 mars. AFP

Cela pousse les acheteurs à "être plus spécifiques, plus ciblés et plus passionnés par les choses qu'ils achètent", explique Kelechi Odu.

"On ne fait pas de choix par hasard, on fait des choix chargés d'émotion", assène le passionné d'art.

Les artistes "s'expriment malgré les difficultés, malgré le manque de ressources, malgré la difficulté à se déplacer et à transporter du matériel, la difficulté à gagner sa vie, sans tristesse ni morosité", affirme Ugoma Ebilah, galeriste et collectionneuse qui juge les artistes nigérians "profondément résilients, très innovants et créatifs, malgré tout".

Mais tout le monde ne pâtit pas de l'économie en berne au Nigeria : ceux qui travaillent à l'étranger viennent avec leurs dollars ou leurs livres sterling avec une capacité d'investissement accrue du fait du taux de change en leur faveur, la monnaie locale s'étant écroulée depuis deux ans.

Un groupe de musiciens se produit lors du vernissage de la foire d'art contemporain +234 au Centre panafricain Ecobank de Lagos, le 26 mars 2025 AFP

Abiodun Bodunrin, dit "Peniel", 29 ans, expose trois toiles en noir et blanc inspirées du symbolisme africain et espère "élargir (son) réseau" et "rencontrer des mécènes" avec pour rêve "d'exposer dans les plus grands musées du monde d'ici un an ou deux".

Qui sait? Peut-être l'une de ses œuvres battra-t-elle un jour les "Bush Babies" de Njideka Akunyili Crosby, vendue en 2018 pour 3,4 millions de dollars, un record pour une œuvre nigériane.

Pas de quoi pavoiser, répond la Professeure Nkiru Nzegwu: les stars de l'Afrobeats comme Davido et Rema sont bien rémunérées plusieurs millions de dollars pour des concerts privés.