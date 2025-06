L’aide humanitaire parvient progressivement aux sinistrés des inondations dans le centre-nord du Nigeria

Une semaine après les inondations meurtrières dans le centre-nord du Nigeria, qui ont fait au moins 200 morts et détruit plus de 250 maisons, les survivants, dont beaucoup pleurent encore leurs proches, commencent à peine à recevoir des provisions, de l’eau potable et du matériel de première nécessité.

La ville de Mokwa, dans l’État du Niger, a été frappée jeudi dernier par une crue éclair d’une ampleur sans précédent, provoquée par des pluies torrentielles durant la nuit. En l’espace de quelques heures, de vastes pans de la localité ont été submergés par les eaux.

Les inondations résultent "des conditions météorologiques extrêmes provoquées par le changement climatique", a indiqué mardi Joseph Utsev, ministre nigérian de la Gestion des ressources en eau, dans un communiqué.

Il a également mis en garde contre les "constructions non réglementées" et appelé les gouvernements locaux à entretenir leurs canaux de drainage.

Si les autorités et les secours assurent avoir commencé la distribution d’aide humanitaire dès les premières heures, plusieurs familles ont affirmé à l’AFP ne rien avoir reçu à ce jour, dénonçant une réponse jugée insuffisante de la part du gouvernement.

Nombre d’entre elles dépendent encore exclusivement de la générosité de voisins ou de proches dont les maisons ont été épargnées par la catastrophe.

Aide en cours

Fichier vidéo Le vice-président du Nigeria, Kashim Shettima, a annoncé mercredi, lors de sa visite dans la zone sinistrée, l’envoi de camions chargés de "denrées alimentaires variées", ainsi qu’un don de 2 milliards de nairas (environ 1,1 million d’euros) aux autorités locales, destiné à la reconstruction des habitations endommagées.

Plusieurs ONG internationales ont indiqué cette semaine travailler aux côtés des autorités locales pour soutenir les efforts de secours en cours.

Le porte-parole de l’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA), Manzo Ezekiel, affirme que l’aide est acheminée par vagues "afin de garantir une distribution sécurisée", soulignant des risques de détournements.

Les vivres sont confiés aux chefs communautaires pour en assurer la répartition, a-t-il ajouté.

Un chef traditionnel, Mohammed Shaba Aliyu, a confirmé à l’AFP que les aides "provenant du gouvernement et d’acteurs privés" étaient bien en train d’être distribuées.

"Ce dont nous avons le plus besoin maintenant, ce sont des denrées consommables, et c’est ce que nous recevons", a-t-il indiqué.

Risque sanitaire élevé

D'après la Croix-Rouge, les inondations de Mokwa comptent parmi les "catastrophes les plus meurtrières de ces dernières années dans l’État du Niger".

Des sinistrés ont confié à l’AFP que le camp d’accueil installé par le gouvernement n’est pas opérationnel. Beaucoup dorment encore sous des arbres à la belle étoile.

La NEMA a assuré que des habitants ont refusé de s’y rendre, certains estimant qu’y aller serait "humiliant".

Des habitants au milieu des débris d'habitations ravagées par des pluies torrentielles à Mokwa, au Nigeria, le 1er juin 2025 AFP

À quelques jours de la fête musulmane de l’Aïd al-Adha, la communauté majoritairement musulmane est endeuillée et n’envisage pas de célébration fastueuse.

"La fête sera sobre. Samedi, nous serons nombreux à la mosquée centrale pour prier pour les défunts", a déclaré M.Aliyu.

La ville reste privée d’électricité après la destruction d’au moins 15 poteaux électriques.

La Croix-Rouge a alerté sur un "risque élevé de maladies liées à la contamination de l’eau", qui pourrait, selon elle, aggraver la situation dans les semaines à venir, alors que les habitants font face à une chaleur étouffante et à une pénurie d’eau potable.

Selon le vice-président Kashim Shettima, le problème d’électricité sera réglé rapidement. "Nous allons joindre l’acte à la parole", a-t-il promis.