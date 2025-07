L'aide publique française au développement victime des prochaines coupes budgétaires ?

Deux enfants d'une école primaire au Cameroun boivent de l'eau. L'AFD finance de nombreux programmes, notamment sur l'eau potable et l'éducation.

L'AFD, l'agence française d'aide au développement, espère ne pas subir les rigueurs des agents de Bercy, le ministère de l'Économie et des finances. Le Premier ministre français, François Bayrou, a annoncé un projet de budget. La France doit réaliser 43,8 milliards d'euros "d'économies" en 2026, pour réduire les déficits publics. Une refonte du périmètre des grandes agences publiques a été évoqué mais rien n'a été détaillé.

Lors d'un entretien à la chaîne parlementaire française LCP le 10 juillet dernier, le directeur de l'Agence française de développement, Rémy Rioux, a mis en avant les efforts financiers déjà consentis par l'AFD en 2025.

"La politique de développement a été l'une des plus fortement mises à contribution cette année", a souligné son directeur général. "L'AFD c'est 0,2% du budget de l'Etat, c'est vraiment un poids très léger (...) et on a fait je crois 8% de l'effort budgétaire en 2025 au total, c'était une très forte contribution", a poursuivi le dirigeant.

Un budget de 2 à 1,5 milliards entre 2024 et 2025

Le gouvernement a sabré l'an dernier un tiers de l'enveloppe de l'Aide publique au développement (APD) dans le budget 2025. Le budget de l'Agence est passé de 2 milliards à 1,5 milliards d'euros de 2024 à 2025. Plus globalement l’enveloppe de l’aide publique au développement qui finance des projets basés à l’étranger est passée d’environ 6 milliards d’euros dans le budget de l’État en 2024 à 4 milliards d’euros en 2025. Sur ces sommes, environ un tiers passent par l’AFD. L'AFD gère également des dons de grandes organisations internationales ou de ministères. Ses dons sont passé de 1,5 milliards d'euros à 700 millions d'euros.

Une baisse globale

L'AFD peut-elle supporter de nouvelles coupes budgétaires dans la prochaine loi de finances qui organisera le budget 2026 ? Selon le chef économiste de l'AFD, Thomas Melonio, interrogé le 16 mai dernier au Conseil économique et social à Paris, "il faudra faire des choix." La baisse des dotations au sein de l'aide publique française au développement intervient dans un moment où les aides au développement dans le monde recule. L'administration Trump a suspendu USAID en 2025, l'agence américaine d'aide au développement. Selon l'OCDE l'aide mondiale au développement a fondu de de 60 milliards en deux ans.