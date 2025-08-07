L'Algérie accuse la France d'avoir aggravé la crise bilatérale

L'Algérie accuse la France d'être responsable de la crise bilatérale qui a éclaté il y a un an entre les deux pays. Et le changement de ton du président Macron, qui prône "plus de fermeté", ne fait que l'aggraver déclare le ministre des Affaires étrangères algérien.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors de l'inauguration d'une usine de désalinisation d'eau de mer à Tipasa en février 2025.

Le ministère algérien des Affaires étrangères accuse Emmanuel Macron d'avoir dans une lettre à son Premier ministre "fait porter tous les torts" de cette brouille d'une gravité inédite à l'Algérie. Ce texte "exonère la France de l'intégralité de ses responsabilités" alors que, selon Alger, "rien n'est plus loin de la vérité".

Les relations entre Paris et Alger sont au plus bas depuis l'été 2024 et la reconnaissance par la France d'un plan d'autonomie "sous souveraineté marocaine" pour le Sahara occidental. La crise a été marquée par des expulsions de diplomates et fonctionnaires de part et d'autre et un gel de toutes les coopérations officielles.

Mecredi 6 août, dans une lettre à son Premier ministre François Bayrou, Emmanuel Macron a déclaré que la France devait être "forte et se faire respecter". Entre autres mesures, il a demandé au gouvernement de suspendre un accord datant de 2013 exemptant de visas courte durée les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service. En réponse, Alger a annoncé ce jeudi "la dénonciation pure et simple" de cet accord.

Réexamen des baux

Dans un second communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères annonce avoir informé le chargé d'affaires de l'ambassade de France de "la décision des autorités algériennes de mettre fin à la mise à disposition, à titre gracieux, de biens immobiliers appartenant à l'État algérien au profit de l'ambassade de France en Algérie".

Une note verbale transmise par Alger à Paris annonce aussi "le réexamen des baux, considérablement avantageux, contractés par l'ambassade" avec des établissements immobiliers publics en Algérie par exemple pour y héberger les instituts français ou des consulats présents dans le pays.

Selon une dépêche APS datant de mars, la France loue, à des tarifs très avantageux, 61 biens en Algérie dont 18 hectares pour l'ambassade de France et 4 hectares pour la résidence de l'ambassadeur à Alger. Selon l'APS, le loyer pour l'ambassade est "insignifiant" et celui de la résidence appelée "Les Oliviers" a été d'un "franc symbolique" et "inchangé entre 1962 et août 2023".

La question de Boualem Sansal

Le président Macron a également demandé au gouvernement d'utiliser le "levier visa-réadmission", qui permet de suspendre la délivrance de visas de long séjour aux citoyens d'un pays dont les autorités coopèrent "insuffisamment" pour réadmettre leurs ressortissants en situation irrégulière. Une mesure qu'Alger a qualifiée de "violation flagrante" des accords bilatéraux en vigueur.

Dans sa lettre, le président français a exprimé son "inquiétude particulière" envers des Algériens "dangereux, sortant de prison ou placés en centre de rétention administrative et qui ne peuvent plus être expulsés, faute de coopération des autorités algériennes".

Il a notamment motivé son tour de vis par la situation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu depuis novembre 2024 en Algérie et condamné en appel début juillet à cinq ans de prison pour "atteinte à l'unité nationale". Il a aussi évoqué la condamnation du journaliste sportif Christophe Gleizes fin juin à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme".

"Rupture totale"?

Malgré son durcissement de ton, le président français affirme avoir pour objectif de "retrouver des relations efficaces et ambitieuses avec l'Algérie".

Emmanuel Macron s'est rangé derrière les outrances de son ministre de l'Intérieur sur la question algérienne, piétinant les espoirs d'apaisement entre Alger et Paris. Khaled Drareni, journaliste

Ce jeudi, François Bayrou a ajouté que la France "n'est pas dans l'esprit d'un affrontement perpétuel" avec Alger avec laquelle elle voudrait "retrouver un jour des relations équilibrées et justes".

Mais pour le journaliste algérien Khaled Drareni, Emmanel Macron a "tranché": il "s'est rangé derrière les outrances de son ministre de l'Intérieur (Bruno Retailleau, partisan d'une ligne dure, ndlr) sur la question algérienne, piétinant les espoirs d'apaisement entre Alger et Paris".

Et aux yeux de l'expert Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, la lettre d'Emmanuel Macron "signe un échec collectif dans la gestion d'une crise très coûteuse pour les deux pays".

Pour Hasni Abidi, les décisions du président français vont "renforcer l'option d'une rupture diplomatique totale".