Football : le 11 africain de la semaine

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Karl Toko Ekambi (Cameroun - Lyon)

Le 11 type africain de la semaine (4/3/3)

Gardien de but : Yassine Bounou (Maroc - FC Séville)

Latéral droit : Mohamed Dräger (Tunisie - Lucerne)

Défenseur central : Alexander Djiku (Ghana - Strasbourg)

Défenseur central : Cédric Hountondji (Bénin - Clermont)

Latéral gauche : Ramy Bensebaini (Algérie - Mönchengladbach)

Milieu défensif : Sofyan Amrabat (Maroc - Fiorentina)

Milieu défensif : Mamadou Loum (Sénégal - Alaves)

Milieu relayeur : Seko Fofana (Côte d'Ivoire - Lens)

Ailier droit : Christopher Antwi-Adjei (Ghana - Bochum)

Avant-centre : Sébastien Haller (Côte d'Ivoire - Ajax Amsterdam)

Ailier gauche : Karl Toko Ekambi (Cameroun - Lyon)

Très à son avantage pendant la CAN au Cameroun, le Lyonnais Karl Toko Ekambi a poursuivi sur la même lancée samedi contre l'OGC Nice (2-0). Face à des Azuréens émoussés, la pointe de vitesse du Lion Indomptable a fait mal. Après avoir buté une première fois sur Benitez, l'ancien vainqueur du prix Marc-Vivien Foé a fait mouche avec opportunisme au second poteau suite à un centre de Ndombélé.Après un mois, cinq buts et une médaille de bronze à la CAN, Karl Toko Ekambi signe ainsi son retour. Son entraîneur, Peter Bosz, n'a d'ailleurs pas manqué de le saluer. « Avec le retour de la CAN de Karl Toko Ekambi (...), je peux jouer avec trois attaquants alors qu’avant je ne pouvais pas. C’est ce que je veux faire », s'est félicité le technicien néerlandais.Désigné meilleur joueur africain de la phase aller de Liga par les internautes, Yassine Bounou a tenu à leur donner raison sur le terrain. Un match sans histoires face à Elche a permis à l'international marocain de conserver sa cage inviolée pour la onzième fois de la saison, et la deuxième depuis son retour de la CAN, quittée en quarts de finale avec les Lions de l'Atlas.Parti se relancer cet hiver à Lucerne en Suisse, Mohamed Dräger voit sa carrière en club, enlisée du côté de Nottingham Forest, reprendre des couleurs. Buteur dès son premier match, voilà que le Germano-Tunisien s'est mué en passeur, offrant le but de la victoire sur le FC Sion au Portugais d'origine ghanéenne Asumah Abubakar. Finaliste de la Coupe Arabe et quart de finaliste de la CAN, l'ancien de Paderborn revit.Si Strasbourg est resté hermétique lors de son déplacement victorieux à Angers (0-1), Alexander Djiku n'y est pas étranger. Concentré et toujours bien placé, l'international ghanéen a défendu debout et avec beaucoup de justesse. De quoi repartir de l'avant après une première CAN difficile dans le rang des Black Stars du Ghana, éliminées piteusement au premier tour.Solide dans l'ensemble, Cédric Hountondji a mis son équipe sur les bons rails lors de la première période en ouvrant le score sur corner. Une réalisation, la toute première de la saison pour l'international béninois, qui s'avèrera insuffisante pour éviter la défaite face à des Stéphanois révoltés.Ramy Bensebaini n'a pas fait les choses à moitié face à Augsbourg (3-2). Auteur d'un match plein dans son couloir gauche, l'international algérien a d'abord été passeur décisif au terme d'une action poussée jusqu'à la ligne sur le but du 2-0, puis buteur d'un coup de tête bien placé pour le 3-1. Certaines sources anglaises annoncent l'ancien du Paradou AC sur les tablettes de Manchester United.Titulaire en Serie A pour la première fois depuis près de quatre mois, Sofyan Amrabat a donné la victoire à son équipe en toute fin de rencontre. Alors qu'il ne restait qu'une minute à jouer, c'est lui qui marque le but victorieux d'une frappe des 20 mètres à ras de terre. Précédemment fautif sur l'égalisation de La Spezia, celui qui a réussi au Cameroun une belle première CAN s'est bien rattrapé.Tout juste auréolé du titre de champion d'Afrique décroché avec le Sénégal, Mamadou Loum s'est immédiatement remis dans le bain de la Liga. Prêté à Alaves par le FC Porto cette saison, l'ancien de l'US Ouakam a ouvert le score pour les siens face à Valence (2-1), d'un plat du pied consécutif à un tir repoussé par le portier adverse. Son deuxième but dans l'élite espagnole cette saison.Les superlatifs vont finir par manquer à son propos. Seko Fofana a une nouvelle fois porté le RC Lens, dimanche face à Bordeaux (3-2). Pas avares en gestes techniques inspirés, l'Ivoirien a régalé pour faire triompher son équipe. Décisif avec ce troisième but réussi après un enchaînement express, il a également fait parler ses qualités de box to box. Si son choix de ne pas aller jouer la CAN a beaucoup fait parler, son niveau avec les Sang et Or met tout le monde d'accord.Titularisé sur le flanc droit de l'attaque de Bochum, Christopher Antwi-Adjei a apporté sa contribution au succès de prestige sur le Bayern Munich (4-2). Et quelle contribution ! Virevoltant et rapide, l'international ghanéen va profiter des hésitations de la défense bavaroise pour remettre les deux équipes à égalité, puis aider les siens à renverser la vapeur. Au retour des vestiaires, la VAR le privera même d'un doublé.Sébastien Haller a signé un triplé dimanche, lors du carton de l’Ajax face au FC Twente (5-0). L'international ivoirien totalise désormais 16 buts en 19 rencontres d'Eredivisie. Avec 28 réalisations (et 8 passes décisives) en 27 matchs toutes compétitions confondues cette saison, soit plus d'une par match, l'ancien Auxerrois carbure à un rythme impressionnant.