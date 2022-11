Le 11 africain de la semaine (du 01 au 08 novembre)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Eric Maxim Choupo-Moting (Cameroun - Bayern Munich)

On n’arrête plus Eric Maxim Choupo-Moting. Auteur de ses quatrième et cinquième buts en Bundesliga samedi sur le terrain du Hertha Berlin (2-3), l’attaquant international camerounais de 33 ans reste sur 9 buts inscrits en sept matchs consécutifs toutes compétitions confondues. Tout le Cameroun espère maintenant que cette forme insolente restera de rigueur sous le maillot des Lions Indomptables, avec lesquels l'ancien Parisien va disputer le Mondial au Qatar.



Alors que son contrat avec les champions d’Allemagne expire en juin 2023, Eric Maxim Choupo-Moting ne paraît pas pressé d’évoluer sous d’autres cieux. « Je suis juste concentré sur le FC Bayern et ici et maintenant. Je suis très, très heureux et je pourrais imaginer rester ici plus longtemps », a répondu celui que les supporters bavarois ont rebaptisé « Choupodowski », via un mot-dièse à succès sur le réseau social Twitter. Le 11 type africain de la semaine (4/4/2) Gardien de but : Bingourou Kamara (Sénégal - Montpellier)

Quelques heures après avoir fait part de son ambition d'être au Mondial avec le Sénégal, Bingourou Kamara a mis ses actes en accord avec ses paroles. Sur la pelouse de Clermont, le portier a réussi l'un des meilleurs matchs de sa carrière. Après avoir joliment détourné le pénalty d'Andric en première période, l'ancien Strasbourgeois a eu un un rôle non négligeable sur le second penalty manqué par les Auvergnats, à un quart d’heure de la fin, terminant la rencontre avec pas moins de six arrêts. Latéral droit : Tyronne Ebuehi (Nigeria - Empoli)

Titularisé sur le côté droit face à Sassuolo (1-0), Tyronne Ebuehi a remporté la majorité de ses duels et contribué à la solidité sans faille des Azzurri. Révélation de la Coupe du monde 2018 avec les Super Eagles du Nigeria, ce Néerlandais de naissance avait ensuite vu son ascension stoppée net l'été suivant par une rupture des ligaments croisés. Défenseur central : Yunis Abdelhamid (Maroc - Reims)

Bon an, mal an, le Stade de Reims compte sur la solidité de sa charnière pour engranger les points nécessaires à son maintien en Ligue 1. Ce fut encore le cas face à Nantes (1-0), grâce à un patron nommé Abdelhamid. Autoritaire dans les duels, le Marocain a assuré aux côtés de l'Ivoirien Emmanuel Agbadou en maîtrisant l'Egyptien Mostafa Mohamed et les autres attaquants des Canaris. Défenseur central : Michael Ngadeu (Cameroun - La Gantoise)

Michael Ngadeu a marqué de la tête le but du break pour les Buffalos, vainqueurs du derby ds Flandres aux dépens du FC Bruges (2-0). Très concentré au centre du trio défensif, le Lion Indomptable a ainsi ouvert son compteur en Jupiler League alors qu'approche l'annonce de la liste des Lions Indomptables pour le Mondial. Ecarté en septembre, l'ancien du Canon de Yaoundé et ses 53 sélections espère néanmoins en faire partie. Latéral gauche : Youssouf Koné (Mali - Ajaccio)

Solidement installé dans le couloir gauche de l'AC Ajaccio, Youssouf Koné, sérieux et impliqué, a rendu une belle copie samedi, lors de la renversante réception de Strasbourg (4-2). Médaillé de bronze de la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2015, le joueur de 27 ans compte une quinzaine de sélections avec les Aigles, avec lesquels il avait disputé la CAN 2019. Milieu offensif droit : Mohamed Salah (Egypte - Liverpool)

En réussissant un doublé, Mohamed Salah a été le grand artisan de la victoire de Liverpool à Tottenham (1-2). Après avoir ouvert la marque au quart d'heure de jeud'un fulgurant enchaînement contrôle-frappe, le Pharaon a ensuite profité d'une mauvaise passe de Dier pour doubler la mise d'un subtil piqué avant la pause. De retour en grande forme, le récent cinquième du Ballon d'Or a ainsi offert aux Reds leur premier succès loin de leurs bases cette saison en Premier League. Milieu défensif : Mario Lemina (Gabon - Nice)

Mario Lemina s'impose cette saison comme le "leader d'effort" de l'OGC Nice. Jeudi à Cologne, dans un match décisif pour la qualification en Ligue Europa Conférence, l'international gabonais a encore une fois montré l'exemple, en réussissant une prestation majuscule à la récupération. Bénéficiaire cet été d'un bon de sortie, celui qui est en froid avec les Panthères du Gabon est resté sur la Côte d'Azur, pour le plus grand bien des Aiglons de Lucien Favre. Milieu défensif : Yves Bissouma (Mali - Tottenham)

Auteur d'une excellente entrée en Ligue des Champions lors d'un déplacement décisif et victorieux à Marseille, Yves Bissouma était titulaire pour défier Liverpool (1-2). Si les Spurs ont perdu, le milieu de terrain a sans doute réussi son meilleur match sous leur maillot, livrant une rude bataille dans l'entrejeu et montrant un réel sang froid sous la pression, pourtant intense. Natif d'Issia en Côte d'Ivoire, cet ancien Lillois avait retrouvé les Aigles après une longue éclipse lors de la dernière CAN. Milieu offensif gauche : Youcef Belaïli (Algérie - Ajaccio)

S'il avait mal terminé avec Brest, Youcef Belaïli débute parfaitement avec l'AC Ajaccio. Alors que l'équipe corse était (mal)menée chez elle par Strasbourg (0-2), l'international algérien s'est occupé de (presque) tout pour renverser la vapeur. Auteur d'un doublé sur penalty et d'une passe décisive après un festival technique, l'ancien de l'Espérance de Tunis est même passé à côté d'un triplé en manquant un nouveau penalty. Quel match ! Attaquant de pointe : Paul Onuachu (Nigeria - Genk)

Blessé en début de saison, Paul Onuachu effectue depuis un retour fracassant à la pointe de l'attaque de Genk, solide leader de Jupiler League belge. Face à Charleroi (4-1), l'immense avant-centre (2m01 sous la toise) s'est surpassé en inscrivant un quadruplé. Avec 12 buts lors des 7 derniers matchs de son équipe, le Super Eagle est aujourd'hui le buteur africain le plus prolifique évoluant en Europe. Attaquant de pointe : Eric Maxim Choupo-Moting (Cameroun - Bayern Munich)

