Le 11 africain de la semaine (du 02 au 09 mars)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Edouard Mendy (Sénégal - Chelsea)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Edouard Mendy (Sénégal - Chelsea)

Latéral droit : Ola Aina (Nigeria - Fulham)

Défenseur central : Daniel Amartey (Ghana - Leicester)

Défenseur central : Kalidou Koulibaly (Sénégal - Naples)

Latéral gauche : Ghislain Konan (Côte d'Ivoire - Reims)

Milieu offensif droit : Adam Ounas (Algérie - Crotone)

Milieu défensif : Amadou Diawara (Guinée - AS Rome)

Milieu relayeur : Mario Lemina (Gabon - Fulham)

Milieu offensif gauche : Luther Singh (Afrique du Sud - Paços de Ferreira)

Attaquant : Simy (Nigeria - Crotone)

Attaquant : Vincent Aboubakar (Cameroun - Besiktas)

Edouard Mendy n'a plus encaissé de buts depuis 437 minutes toutes compétitions. Invaincu à deux reprises cette semaine en championnat, à Liverpool puis face à Everton, le portier international sénégalais a mis tout le monde d'accord chez les Blues depuis son arrivée en provenance du Stade Rennais lors du dernier mercato contre la somme de 24 millions d'euros.Titulaire au bout d'un mois et demi, le Lion de la Teranga a depuis réalisé douze clean-sheets en vingt-deux matchs de championnat. Un ratio élevé (55%) qui place le gardien sénégalais fait mieux que tous les gardiens, et ils sont 210, à avoir disputé au moins dix matchs de Premier League. Une performance historique donc.Capable de jouer dans les deux couloirs, Ola Aina a livré deux prestations de bonne facture cette semaine face à Tottenham et à Liverpool. Lors de la victoire sur les Reds, l'Anglo-Nigérian a parfaitement contenu Mohamed Salah. Lancé chez les Super Eagles par Gernot Rohr, cet ex-international anglais U20 a été prêté aux Cottagers par le Torino, qui l'avait acheté à Chelsea, son club formateur.Pas exempt de tout reproche sur le but encaissé face à Brighton, Daniel Amartey s'est bien rattrapé par la suite. Auteur de plusieurs interventions bien senties, le très polyvalent international ghanéen a surgi en fin de match pour marquer de la tête le but de la victoire (2-1), qui permet aux Foxes de continuer de croire en une qualification pour la Ligue des Champions.Solide, Kalidou Koulibaly a réussi un match sans histoire face à Bologne (3-1). Sans se montrer aussi impérial qu'il a pu l'être, il s'est dans l'ensemble avéré rassurant, en particulier sur les balles aériennes. Suspendu, l'ancien de Génération Foot ne disputera pas le match des éliminatoires de la CAN au Congo, pour le compte de la cinquième journée.Lors de la victoire rémoise à Nantes (2-1), Ghislain Konan a fait bonne garde dans son couloir gauche, mais ne s'est pas contenté de défendre. Sur une de ses incursions dans le camp des Canaris, l'international ivoirien égalise d'une jolie frappe croisée. La roue est en train de tourner dans le bon sens pour l'ancien de l'ASEC Mimosas, qui postule à retrouver les Eléphants lors du double rendez-vous de mars en éliminatoires de la CAN.Electron libre dans l'animation offensive de Crotone, Adam Ounas a excellé face au Torino (4-2). Passeur décisif sur le troisième but, l'international algérien va ensuite clôturer le score en beauté. Après un coup franc rapidement joué, le champion d'Afrique accélère et mystifie trois défenseurs le long de la ligne de corner avant de repiquer vers l'axe pour déclencher une imparable frappe du gauche.Après un début de saison perturbé par le Covid, Amadou Diawara retrouve du rythme et du temps de jeu avec la Roma en ce début d'année. Sur le terrain de la Fiorentina, c'est lui qui offre la victoire à son équipe à la 88eme minute de la partie. Après avoir été l'objet de rumeurs de naturalisation italienne, le natif de Conakry a choisi de porter les couleurs du Syli national de Guinée.Après avoir pris le meilleur sur Mohamed Salah, Mario Lemina a inscrit d'une jolie frappe le seul but de la rencontre face à Liverpool (0-1), offrant à son équipe une victoire précieuse dans l'optique du maintien en Premier League. L'ancien Marseillais a ainsi ouvert son compteur avec les Cottagers. Le troisième de but en Premier League de la carrière du Gabonais, qui a rejoint les Panthères en 2015.Luther Singh s'est occupé de tout lors de la victoire de Paços de Ferreira sur le Nacional Madère. En marquant deux buts en première période, le petit gabarit sud-africain a permis à son équipe de passer un match tranquille. Actuellement prêté par le Sporting Braga, le natif de Soweto s'était révélé lors de la CAN des moins de 20 ans 2017, avec notamment un triplé face au Cameroun.En inscrivant un doublé face au Torino, Simy a atteint pour la première fois de sa carrière la barre des 10 buts en Serie A. Invité surprise dans la liste des 23 Super Eagles pour le Mondial 2018, cet avant-centre au physique d'échassier a beaucoup fait l'ascenseur entre Serie B et Serie A avec la modeste formation calabraise, où il évolue depuis 2016.Vincent Aboubakar tient la grande forme. Son doublé a permis à Besiktas de s'imposer contre Gaziantep (2-1) et de s'emparer de la tête du championnat turc, devant son rival stambouliote de Galatasaray. Avec 15 réalisations en 23 matchs, le natif de Garoua occupe la deuxième place du classement des buteurs de Süper Lig, à trois longueurs du Gabonais Aaron Boupendza (18 buts).