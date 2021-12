Le 11 africain de la semaine (du 09 au 16 février)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon - Arsenal)

Pierre-Emerick Aubameyang retrouve la lumière. L’international gabonais a signé dimanche un retour en fanfare contre Leeds (4-2) en inscrivant un triplé. L'attaquant d'Arsenal porte ainsi son total de la saison à 8 réalisations, alors que l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) caracole en tête du classement des buteurs de Premier League avec 17 unités.



« J’essaye de faire de mon mieux et jusqu’à présent mes performances n’ont pas été très bonnes cette saison », confiait PEA le mois dernier, avant d'ajouter. « Mais je suis toujours positif. Je pense que je peux inverser la tendance. » C'est désormais chose faite. Les Gunners et leurs supporters espèrent que la Panthère terminera avec près de 30 buts en fin de saison, comme ce fut le cas lors des deux saisons précédentes.

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Yassine Bounou (Maroc - FC Séville)

Yassine Bounou affiche une sûreté impressionnante dans les buts du FC Séville. Cette semaine, le Lion de l'Atlas a d'abord écœuré les attaquants du FC Barcelone et demi-finale aller de la Copa del Rey (2-0) avant de sortir invaincu face à Huesca (1-0). Avec 79,69% de tirs arrêtés, l'ancien du WAC Casablanca présente le meilleur pourcentage de Liga devant Jan Oblak (Atlético Madrid). Une sacrée référence.

Latéral droit : Junior Sambia (Centrafrique - Montpellier)

Ancien milieu offensif excentré reconverti au poste de latéral droit, Junior Sambia a fait étalage de ses qualités de combattant, samedi à Lyon (1-2). Avec 4 interceptions et 3 tirs adverses bloqués, ses stats défensives ont été les meilleures de son équipe. Convoité par la Centrafrique, le joueur de 24 ans n'a pas pour l'heure répondu favorablement aux avances du pays de ses ancêtres.

Défenseur central : Nicolas Nkoulou (Cameroun - Torino)

Sur le pont dès les premières minutes, Nicolas Nkoulou a livré une prestation sans faille lors de la réception du Genoa (0-0). Et si le Torino n'a toujours pas gagné chez lui cette saison, la concentration, l'engagement et le sens de l'anticipation de l'ancien champion d'Afrique l'ont grandement aidé à neutraliser un rival direct au classement.

Défenseur central : Alex Djiku (Ghana - Strasbourg)

Alexander Djiku n'a pas été étranger à la victoire strasbourgeoise à Metz (1-2). Avec 10 ballons récupérés, le défenseur central a réussi sur la pelouse de Saint-Symphorien la meilleure moisson de son équipe. Suivi depuis plusieurs années par le Ghana, le solide joueur binational a répondu positivement à l'appel des Black Stars en septembre dernier.

Latéral gauche : Ola Aina (Nigeria - Fulham)

Disponible dans son couloir gauche, Ola Aina combine et délivre un centre parfait sur l'ouverture du score de son compatriote Josh Maja. Une première passe décisive de la saison pour le joueur formé à Chelsea, qui fit bonne garde par la suite. Ancien international anglais des moins de 20 ans, il a rejoint les Super Eagles en 2017 et compte aujourd'hui une quinzaine de sélections sous leurs couleurs.

Milieu offensif droit : Ihlas Bebou (Togo - Hoffenheim)

Mobile et insinuant, Ihlas Bebou a causé beaucoup de problèmes à la défense du Borussia Dortmund. C'est lui qui marquera le second but sur un corner joué en deux temps. Le natif de Sokodé marque ainsi son cinquième but de la saison en Bundesliga. Arrivé jeune en Allemagne, ce "couteau suisse" offensif a intégré les Eperviers en septembre 2016 et ne les a plus quittés.

Milieu défensif : Seko Fofana (Côte d'Ivoire - Lens)

A Reims, Seko Fofana a réussi l'une de ses meilleures prestations de la saison. Au cœur de l'entrejeu lensois, l'international ivoirien a rayonné, réussissant 90% de ses passes. Arrivé l'été dernier de l'Udinese contre la somme de 8,5 millions d'euros, l'ancien de Manchester City s'impose comme un maillon fort des Sang et Or.

Milieu défensif : Wilfred Ndidi (Nigeria - Leicester)

Wilfred Ndidi a réussi une prestation de tout premier ordre lors de la victoire des Foxes sur Liverpool (3-1). Avec 19 ballons récupérés, le natif de Lagos était absolument partout pour mettre des bâtons dans les roues de Thiago Alcantara et des milieux des Reds. Les Super Eagles aussi comptent sur son abattage pour aller loin.

Milieu offensif gauche : Denis Bouanga (Gabon - Saint-Etienne)

Souvent à la peine cette saison, Denis Bouanga s'est réveillé face à Rennes. L'international gabonais a rendu une copie de qualité, grâce notamment à une belle complicité technique avec Wahbi Khazri. Sur l'ouverture du score, c'est lui qui se retrouve à la conclusion d'un mouvement initié par le Tunisien. Un soulagement pour celui dont la dernière réalisation remontait au mois de décembre.

Attaquant : Josh Maja (Nigeria - Fulham)

Pour sa première titularisation en Premier League, Josh Maja s'est offert un doublé avec Fulham. Des débuts de rêve pour le joueur prêté par Bordeaux, qui a fait mouche de près à deux reprises. En deux sorties sous les couleurs des Cottagers, l'Anglo-Nigérian a déjà autant marqué que lors de sa première partie de saison en Ligue 1 avec les Girondins.