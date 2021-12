Le 11 africain de la semaine (du 09 au 16 mars)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Kelechi Iheanacho (Nigeria - Leicester)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Alfred Gomis (Sénégal - Rennes)

Latéral droit : Clinton Mata (Angola - FC Bruges)

Défenseur central : Montassar Talbi (Tunisie - Rizespor)

Défenseur central : Djené Dakonam (Togo - Getafe)

Latéral gauche : Charles Traoré (Mali - Nantes)

Milieu offensif droit : Silas Wamangituka (RD Congo - Eintracht Francfort)

Milieu défensif : Marshall Munetsi (Zimbabwe - Reims)

Milieu relayeur : Yves Bissouma (Mali - Brighton)

Milieu offensif gauche : Henry Onyekuru (Nigeria - Galatasaray)

Attaquant : Simy (Nigeria - Crotone)

Attaquant : Kelechi Iheanacho (Nigeria - Leicester)

En marquant un triplé, Kelechi Iheanacho a accompli face à Sheffield United (5-0) l'exploit de la 29eme journée de Premier League. Egalement buteur lors des deux matches précédents des Foxes, contre Brighton et Burnley, l'ancien de Manchester City est en grande forme. Il totalise désormais 10 réalisations à son compteur, toutes compétitions confondues, cette saison.Devenu ainsi le vingt-troisième joueur africain à réussir un triplé en Premier League, le Super Eagle est le premier Nigérian à inscrire trois buts depuis Peter Odemwingie, auteur d'un "hat-trick" pour West Bromwich Albion contre Wolverhampton le 12 février 2012. Une bonne nouvelle pour le sélectionneur Gernot Rohr, qui l'a retenu pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN, programmées ce mois-ci.Face à Strasbourg (1-0), Alfred Gomis s'est montré décisif en empêchant l'ouverture du score alsacienne sur une belle parade en première période. Appliqué par la suite, le natif de Ziguinchor a rassuré son équipe sur ses quelques interventions. Avec Gomis et Edouard Mendy, le Sénégal dispose d'une doublette de haut niveau au poste de gardien de but.Désigné joueur du mois de février par les supporters de son équipe, Clinton Mata est en forme. Le latéral droit l'a montré lors de la seconde mi-temps dévastatrice des Blauw-Zwart à La Gantoise (4-0). Disponible et juste dans ses orientations, le joueur de couloir a dignement participé au récital collectif. Ce Belgo-Angolais compte une dizaine de sélections avec les Palancas Negras.Rizespor avait fort à faire face à Hatayspor et son impressionnante armada offensive. Et pourtant, grâce notamment à la prestation sans faille de Montassar Talbi (4 duels gagnés), ni Aaron Boupendza, ni Mame Biram Diouf ni encore Adama Traoré n'ont trouvé la faille. On comprend mieux pourquoi le défenseur formé à l'Espérance de Tunis devrait poursuivre sa carrière en Serie A l'été prochain.Face à l'Atlético Madrid, Djené Dakonam a contribué à rendre inoffensif le leader de la Liga. Bien placé, juste dans ses interventions et ses relances, le Togolais a défendu proprement face aux Suarez, Niguez et autre Carrasco. Même si son équipe est moins en vue cette saison, l'ancien de Coton Sport de Garoua au Cameroun demeure un des joueurs les plus sûrs à son poste en Liga.Parfois mis en difficulté par Angel Di Maria avant la sortie de l'Argentin, Charles Traoré a rendu une très bonne copie lors de la victoire surprise de Nantes sur le terrain du Paris Saint-Germain (2-1). Impérial face à Colin Dagba, l'international malien a également su se montrer disponible offensivement dans son couloir, réussissant quelques excellents centres.Vif et inspiré sur son côté, Silas Wamangituka réussit une première saison canon en Bundesliga. Face à Hoffenheim (2-0), le Congolais est à l'origine des deux buts de l'Eintracht : d'abord en provoquant le CSC du Ghanéen Kasim Nuhu, puis en offrant le second à Sasa Kalajdzic. Non sélectionné par les Léopards en raison d'une controverse sur sa date de naissance, l'ancien du Paris FC séduit déjà en Premier League.Débordant d'activité, Marshall Munetsi a réussi un match épatant lors de la réception de l'Olympique Lyonnais, contribuant au bon résultat de son équipe (1-1). Sur tous les ballons, le Zimbabwéen a multiplié les récupérations et a su se projeter offensivement balle au pied. L'ancien des Orlando Pirates voit Marcelo puis Lopes l'empêcher d'ajouter un but à son compteur.Aussi régulier qu'appliqué, Yves Bissouma a excellé dans le coeur du jeu lors de la victoire de Brighton à Southampton (2-1). Performant à la récupération, le Malien s'est aussi illustré par ses bonnes orientations. Natif d'Issia en Côte d'Ivoire et formé à l'Académie Jean-Marc Guillou de Bamako, cet ancien Lillois avait dû renoncer à la CAN 2019 en raison d'une blessure à l'épaule et n'a plus porté le maillot des Aigles depuis.Face à Kayserispor (3-0), Henry Onyekuru a scellé la victoire de Galatasaray. Auteur d'un doublé dans les dix dernières minutes de la partie, l'international nigérian a mis fin à tout suspense et maintenu les siens dans la course au titre. Prêté par l'AS Monaco, le Super Eagle compte désormais quatre buts et une passe décisive depuis son retour en Turquie cet hiver.Auteur d'un doublé face à la Lazio Rome, Simy a marqué les esprits sans toutefois empêcher la défaite de Crotone (3-2). Celui qui fut l'invité surprise dans la liste des 23 Super Eagles pour le Mondial 2018 pointe désormais à la neuvième place du classement des buteurs de Serie A. Ses douze réalisations font de lui l'Africain le plus prolifique de l'autre côté des Alpes.