Le 11 africain de la semaine (du 10 au 17 mai)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Youssef En Nesyri (Maroc - FC Séville)

Il est des buts plus importants que d'autres : c'est le cas de celui qu'a réussi Youssef En-Nesyri face à l'Atlético Madrid (1-1). En égalisant d'une tête décroisée à la 85eme minute, le Marocain a du même coup offert au FC Séville son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Une belle satisfaction pour l'ancien de l'Académie Mohammed VI, à la saison perturbée par une longue blessure.



« Nous sommes là où nous voulons être. Je suis très content du travail de l’équipe, qui s'est battue jusqu’à la dernière minute, a déclaré le héros En-Nesyri après la rencontre. Je remercie le coach pour la confiance qu’il m’a accordée après la blessure et après tant de matchs sans marquer. L’important est d’être concentré jusqu’à la dernière minute. Je dédie cet objectif à tous les Sevillistas. » Le 11 type africain de la semaine (4/4/2) Gardien de but : Alfred Gomis (Sénégal - Rennes)

Alfred Gomis a bien fait le peu qu'il a eu à faire, samedi face à l'Olympique de Marseille (2-0). Solide sur un face-à-face avec son compatriote Bamba Dieng après l'heure de jeu, le champion d'Afrique s'est montré rassurant pour son équipe. Et c'est ainsi que le natif de Zigunichor a gardé sa cage inviolée pour la dixième fois de la saison. Latéral droit : Saïd Bakari (Comores - RKC Waalwijk)

Saïd Bakari a livré une prestation de haute volée avec deux passes décisives lors de la victoire de son équipe sur le terrain d'AZ Alkmaar (1-3)Formé au PSG, ce joueur de 27 ans parti faire carrière en Belgique puis aux Pays-Bas a disputé en début d'année sa première CAN sous les couleurs des Cœlacanthes des Comores, avec un huitième de finale à la clé. Défenseur central : Joseph Aidoo (Ghana - Celta Vigo)

Solide dans les duels et propre dans les relances, Joseph Aidoo a assuré lors la victoire de son équipe sur Elche (1-0). International ghanéen depuis juin 2019, ce joueur passé par la Suède (Hammarby) et la Belgique (Genk) a retrouvé les Black Stars ce printemps après en avoir été écarté pour la CAN en début d'année. Défenseur central : Nayef Aguerd (Maroc - Rennes)

Nayef Aguerd a fait bonne garde lors de l'importante victoire du Stade Rennais sur l'Olympique de Marseille (2-0). Plus sécurisant et régulier que jamais, l'ancien du FUS de Rabat a franchi un palier cette saison, comme en témoigne son rang de finaliste du Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1. Latéral gauche : Fali Candé (Guinée-Bissau - Metz)

Le centre de Fali Candé pour la tête du Camerounais Didier Lamkel Zé est un modèle du genre. Et cette passe décisive de l'international bissau-guinéen a des chances de peser lourd au moment du bilan final, le week-end prochain : elle permet aux Grenats de battre Angers (1-0) et les fait repasser devant Saint-Etienne pour la place de barragiste, synonyme de possible maintien en Ligue 1. Milieu droit : Hichem Boudaoui (Algérie - Nice)

Malheureux en finale de la Coupe de France en concédant le penalty fatal, Hichem Boudaoui termine la saison de Ligue 1 sur une bonne note. Buteur lors du match en retard contre Saint-Etienne, l'international algérien a poursuivi sur sa lancée en délivrant la passe décisive pour l’unique but inscrit par Nice face au LOSC. La deuxième de la saison pour l'ancien du Paradou AC, également buteur à trois reprises. Milieu central : Marshall Munetsi (Zimbabwe - Reims)

Lors de la victoire à Saint-Etienne (2-1), dans un Geoffroy-Guichard à huis clos, Marshall Munetsi ne s'est pas contenté de marquer un but, son cinquième de la saison. L'international zimbabwéen s'est particulièrement mis en évidence avec 71 ballons touchés et 84% de passes réussies. Une blessure a privé cet ancien joueur des Orlando Pirates de la dernière CAN avec les Warriors. Milieu central : André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun - Naples)

Si le Napoli a disposé du Genoa (3-0), André-Frank Zambo Anguissa y est tout sauf étranger. Patron de l'entrejeu, l'international camerounais a réussi une sacrée moisson de ballons qu'il a pratiquement tous bonifiés. Désigné homme du match, le Lion Indomptable a été longuement acclamé par les tifosi au moment de son remplacement à la 83e minute. Milieu gauche : Emmanuel Gyasi (Ghana - La Spezia)

Emmanuel Gyasi a surgi au bon moment pour conclure une action dans la surface et donner à La Spezia un avantage sur l'Udinese qui allait s'avérer définitif. Polyvalent à l'extrême (il est capable d'occuper une demi-douzaine de postes), le Ghanéen s'est imposé comme l'un des hommes de base de Thiago Motta et postule à une place avec les Black Stars pour le prochain Mondial. Attaquant : Youssef En Nesyri (Maroc - FC Séville)

Il est des buts plus importants que d'autres : c'est le cas de celui qu'a réussi Youssef En-Nesyri face à l'Atlético Madrid (1-1). En égalisant d'une tête décroisée à la 85eme minute, le Marocain a du même coup offert au FC Séville son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Une belle satisfaction pour l'ancien de l'Académie Mohammed VI, à la saison perturbée par une longue blessure. Attaquant : Taiwo Awoniyi (Nigeria - Union Berlin)

Taiwo Awoniyi termine la saison comme il l'avait commencée : en boulet de canon. L’attaquant nigérian a signé un doublé lors de la victoire de son équipe face à Bochum (3-2). Ce résultat permet à l'Union Berlin de décrocher son ticket pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Auteur du meilleur exercice de sa carrière, le Super Eagle aura marqué 20 buts et délivré 5 passes décisives en 43 apparitions toutes compétitions confondues.