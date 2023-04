Le 11 africain de la semaine (du 11 au 18 avril)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Inaki Williams (Ghana - Athletic Bilbao)

Après 13 sorties sans réussite, Inaki Williams a fait trembler les filets à quatre reprises lors de ses trois dernières apparitions toutes compétitions confondues. Lors du derby basque face à la Real Sociedad, trois tirs cadrés ont suffi à l'international ghanéen pour réussir un doublé, synonyme de victoire nette et sans bavure pour l'Athletic Bilbao (2-0). Les Black Stars, que ce fils de réfugiés a rejoint l'an dernier, attendent encore son premier but international.



Le dernier doublé d'Inaki Williams en Liga remontait au 19 décembre 2021, quand l’Athletic Bilbao s’est imposé devant le Betis Séville (3-2). Cette saison, le joueur de 28 ans en est à 9 buts et devient provisoirement le meilleur buteur africain du championnat. Sa saison restera marquée par un autre record : celui du nombre de matchs consécutifs sous le même maillot, avec 251 rencontres soit près de sept saisons sans interruption, avec l'Athletic Bilbao. Gardien de but : André Onana (Cameroun - Inter Milan)

A l'image de son équipe, André Onana n'est jamais aussi fort que lorsqu'il joue des matchs importants. Sur le terrain du Benfica, en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Camerounais a dégoûté Rafa Silva (17e) puis Ramos (90e+4) et gardé inviolée la cage des Nerazzurri. Son absence dans le but des Lions Indomptables s'est fait sentir le mois dernier face à la Namibie en éliminatoires de la CAN. Latéral droit : Hamari Traoré (Mali - Rennes)

Son absence s'était fait ressentir à la fin de l'hiver : Hamari Traoré retrouve peu à peu sa meilleure forme. Face à Reims (3-0), le capitaine du Stade Rennais a profité d'être peu sollicité pour s'aventurer dans son couloir droit, avec notamment une occasion sur un tir repoussé par le gardien. Deuxième du classement du Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur de Ligue 1 l'an dernier, l'Aigle est encore nommé pour cette édition 2023. Défenseur central : Jawad El Yamiq (Maroc - Valladolid)

Jawad El Yamiq a marqué l'un des buts de l'année en Liga, samedi à Villarreal en ouverture de la 29e journée de Liga. Lancé sur le côté gauche, l'international marocain se lance dans une folle chevauchée, parvient jusqu'à la surface, repique dans l'axe et fait mouche d'une frappe au ras du poteau, donnant une avance de deux buts à son équipe, qui l'emportera (1-2). International à éclipses depuis 2017, cet ancien du Genoa a participé à l'épopée des Lions de l'Atlas au Qatar. Défenseur central : Alexander Djiku (Ghana - Strasbourg)

Engagé dans la lutte pour le maintien, Strasbourg n'est pas encore tiré d'affaire mais a pris trois points bienvenus contre Ajaccio (3-1), grâce notamment à un excellent Alexander Djiku. Avec huit duels aériens gagnés, le défenseur central n'a rien laissé passer et réussi un match de patron. Lui qui a disputé la Coupe du monde avec les Black Stars du Ghana entend partir cet été en laissant le Racing en Ligue 1. Latéral gauche : Issiaga Sylla (Guinée - Montpellier)

Issiaga Sylla revit depuis son arrivée à Montpellier cet hiver. A Lille, ce cadre du Syli national de Guinée a rayonné une heure durant dans son couloir, ponctuant sa performance d'un but de renard des surfaces, qui lui permet d'ouvrir son compteur. Davantage cantonné aux tâches défensives par la suite, l'ancien Toulousain et Lensois n'a rien lâché, avec quelques sauvetages réussis contre des Dogues au mordant retrouvé. Milieu offensif droit : Dango Ouattara (Burkina Faso - Bournemouth)

Parti cet hiver de Lorient, Dango Ouattara s'acclimate peu à peu à la Premier League. Au terme d'une entrée réussie, le Burkinabè a arraché la victoire pour Bournemouth face à Tottenham (2-3), en inscrivant le but le plus tardif (90e+5) jamais marqué par son club dans l'élite anglaise. Le natif de Ouagadougou ouvre ainsi son compteur, après avoir réussi trois passes décisives en une dizaine d'apparitions. Milieu défensif : Cheick Doucouré (Mali - Crystal Palace)

Cheick Doucouré a livré une prestation consistante lors de la victoire de son équipe à Southampton (0-2). Dans cette lutte de bas de tableau, l'ancien binôme de Seko Fofana à Lens n'a pratiquement pas perdu un ballon et gratté celui qui enverra l'Anglo-Nigérian Eberechi Eze vers le doublé. Les Aigles du Mali comptent sur cet ancien de l'AS Real Bamako pour décrocher leur ticket pour la prochaine CAN. Milieu défensif : Mohamed Camara (Mali - Monaco)

Mohamed Camara forme un duo efficace avec le Français Youssouf Fofana. Face à Lorient, l'ancien du Red Bull Salzbourg s'est de nouveau illustré à la récupération. Son travail de sape a contribué à jeter les bases du facile succès monégasque sur Lorient (3-1). Passé par toutes les sélections de jeunes maliennes, ce natif de Bamako fait partie des onze joueurs nommés pour le trophée Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1. Milieu offensif gauche : Selim Amallah (Maroc - Valladolid)

Arrivé en fin de mercato cet hiver, Selim Amallah commence à se rendre indispensable au Real Valladolid. Auteur le week-end précédent de sa première réalisation sous ces couleurs, l'international marocain a remis ça dès l'entame de la partie à Villarreal, avant de mettre son compatriote Jawad El Yamiq sur orbite pour le but du break. Sélectionné à 31 reprises avec les Lions de l'Atlas depuis 2019, l'ancien du Standard de Liège a participé à l'aventure du dernier Mondial au Qatar. Attaquant : Inaki Williams (Ghana - Athletic Bilbao)

Après 13 sorties sans réussite, Inaki Williams a fait trembler les filets à quatre reprises lors de ses trois dernières apparitions toutes compétitions confondues. Lors du derby basque face à la Real Sociedad, trois tirs cadrés ont suffi à l'international ghanéen pour réussir un doublé, synonyme de victoire nette et sans bavure pour l'Athletic Bilbao (2-0). Les Black Stars, que ce fils de réfugiés a rejoint l'an dernier, attendent en revanche encore son premier but international. Attaquant : Zinho Gano (Guinée-Bissau - Zulte Waregem)

Dans un match entre mal classés de Pro League belge, Zinho Gano a brillamment porté Zulte Waregem face à Eupen (5-1), en réussissant un magnifique triplé. L’international bissau-guinéen de 29 ans porte ainsi son total de la saison à 12 buts en 19 matchs avec en bonus 3 passes décisives. Cet ancien international Espoirs belge a rejoint les Djurtus en mars 2022.