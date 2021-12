Le 11 africain de la semaine (du 14 au 21 septembre)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Sébastien Haller (Côte d'Ivoire - Ajax Amsterdam)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Yassine Bounou (Maroc - FC Séville)

Latéral droit : Noussair Mazraoui (Maroc - Ajax Amsterdam)

Défenseur central : Youssouf Ndayishimiye (Burundi - Basaksehir)

Défenseur central : Kalidou Koulibaly (Sénégal - Naples)

Latéral gauche : Ghislain Konan (Côte d'Ivoire - Reims)

Milieu offensif droit : Ismaïla Sarr (Sénégal - Watford)

Milieu axial : Amadou Haidara (Mali - RB Leipzig)

Milieu axial : Pathé Ciss (Sénégal - Rayo Vallecano)

Milieu offensif gauche : Sadio Mané (Sénégal - Liverpool)

Attaquant : Habib Diallo (Sénégal - Strasbourg)

Attaquant : Sébastien Haller (Côte d'Ivoire - Ajax Amsterdam)

A 27 ans, Sébastien Haller a réussi cette semaine un incroyable quadruplé pour ses débuts en Ligue des Champions, à l’occasion du déplacement victorieux de l’Ajax Amsterdam sur le terrain du Sporting Portugal (1-5). Toujours à point nommé pour jaillir et reprendre, dans la surface, les offrandes de ses coéquipiers, le Brésilien Antony puis le Marocain Mazraoui, l'international ivoirien a frappé une fois en championnat ce week-end et reste sur 9 buts lors de ses 4 derniers matchs, sélection et club confondus.Aucun joueur n’avait réussi pareil coup de maître pour ses débuts dans l’épreuve, pas même Marco van Basten, déjà un habitué de la C1 ancienne formule avant son quadruplé de 1992, avec le Milan AC face à Göteborg. Une sacrée revanche pour Sébastien Haller, privé ce printemps de Ligue Europa à la suite d’une invraisemblable erreur administrative de son employeur, qui venait alors de le recruter à West Ham.Yassine Bounou a joué un rôle déterminant dans le nul réussi par le FC Séville sur le terrain de la Real Sociedad (0-0). En arrêtant un penalty de Mikel Oyarzabal (27eme) et en réalisant quatre parades décisives, le Lion de l'Atlas a permis à son équipe d’arracher un point lors d’un match dominé par les Basques. Le joueur formé au Wydad Casablanca compte le meilleur pourcentage d'arrêts de Liga espagnole.L'Ajax Amsterdam a vécu une semaine idyllique, et Noussair Mazraoui y a pris sa part. Passeur décisif mercredi en Ligue des Champions lors du déplacement victorieux sur le terrain du Sporting Portugal, l'international marocain y est allé de son but samedi, à l'occasion du carton réussi en championnat face au SC Cambuur (9-0). Du bon boulot.Vainqueur de son rival stambouliote de Fenerbahçe (2-0), Basaksehir a pu s'appuyer sur la prestation de Youssouf Ndayishimiye en défense centrale. Solide dans les airs, l'international burundais a réussi un tacle et quelques interceptions bien senties. Egalement capable d'évoluer un cran au-dessus, le natif de Bujumbura s'impose comme un titulaire cette saison.Kalidou Koulibaly s'est occupé de tout, ou presque, pour le Napoli, lundi soir sur la pelouse de l'Udinese (0-3). Passeur décisif sur le but du break, le Sénégalais a lui-même clôturé le score à la 52e minute. Laissé seul à l'entrée de la surface adverse, l'ancien du FC Metz fait mouche d'une surpuissante demi-volée. Pas banale pour un défenseur central, cette réalisation permet au joueur de 30 ans de doubler son total de la saison en cours.Ghislain Konan a fait montre d'une belle activité dans son couloir gauche face à Lorient (0-0). Auteur de montées intéressantes, l'international ivoirien s'est aussi essayé à la frappe à la demi-heure de jeu. Attentif défensivement, l'ancien de l'ASEC Mimosas est à créditer d'un bon match. Son bon début de saison lui avait valu de retrouver les Eléphants de Côte d'Ivoire début septembre.Ismaïla Sarr est pour beaucoup dans la victoire de Watford sur la pelouse de Norwich (1-3). Alors que le score était de un but partout, l'ailier sénégalais a réussi son premier doublé de la saison, permettant aux Hornets de prendre l'avantage peu après l'heure de jeu (63eme) avant d'assurer la victoire (80eme). Le natif de Saint-Louis affiche déjà trois buts au compteur cette saison, autant qu'un certain Sadio Mané.Au cours d'un affrontement superbe d'intensité face à Cologne, Amadou Haidara est venu récompenser les efforts du RB Leipzig en reprenant victorieusement de la tête un corner du Hongrois Szoboszlai. Une égalisation méritée qui scellait le sort d'une rencontre superbe (1-1) et permettait à l'international malien d'ouvrir son compteur en Bundesliga cette saison.Pathé Ciss a marqué son premier but et délivré sa première passe décisive en Liga à l'occasion de la victoire du Rayo Vallecano face à Getafe (3-0). Après avoir démarré la saison sur le banc, le joueur arrivé cet été de Fuenlabrada en deuxième division n'a pas tardé à convaincre son entraîneur de lui faire pleine confiance. La découverte de l'élite espagnole se passe bien pour l'ancien de l’Académie Diambars.Liverpool a nettement disposé de Crystal Palace (3-0). Un succès 100% africain avec des buts signés Mohamed Salah, Naby Keita mais aussi bien sûr Sadio Mané. Le Sénégalais a atteint à cette occasion la barre des 100 réalisations sous le maillot des Reds. Mieux, le capitaine des Lions de la Teranga a frappé pour la neuvième fois contre Palace, devenant le premier joueur de l'histoire de la Premier League à marquer lors de neuf matchs consécutifs contre une même équipe.Habib Diallo a joué un drôle de tour à son ancien club du FC Metz (3-0), vendredi en ouverture de la sixième journée de Ligue 1. Associé en attaque à Ludovic Ajorque,le Sénégalais a tourné en bourrique la défense lorraine. Décisif sur le penalty de l'ouverture du score avec une belle ouverture, l'ancien de l'Académie Génération Foot s'est ensuite offert un doublé. Une frappe puissante puis un tir placé qui lui ont permis de faire admirer sa panoplie de finisseur.A 27 ans, Sébastien Haller a réussi cette semaine un incroyable quadruplé pour ses débuts en Ligue des Champions, à l’occasion du déplacement victorieux de l’Ajax Amsterdam sur le terrain du Sporting Portugal (1-5). Toujours à point nommé pour jaillir et reprendre, dans la surface, les offrandes de ses coéquipiers, le Brésilien Antony puis le Marocain Mazraoui, l'international ivoirien a frappé une fois en championnat ce week-end et reste sur 9 buts lors de ses 4 derniers matchs, sélection et club confondus.