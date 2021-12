Le 11 africain de la semaine (du 15 au 22 décembre)

Le joueur de la semaine : Youssef El Arabi (Maroc - Olympiakos)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien : Babacar Niasse (Sénégal – Tondela)

Défenseur latéral droit : Achraf Hakimi (Maroc – Inter Milan)

Défenseur central : Michael Ngadeu (Cameroun – La Gantoise)

Défenseur central : Jean-Armel Kana-Biyik (Cameroun – Gaziantep)

Défenseur latéral gauche : Ayoub Abdellaoui (Algérie – FC Sion)

Milieu offensif droit : Farid Boulaya (Algérie – Metz)

Milieu défensif : Wilfred Ndidi (Nigeria – Leicester)

Milieu défensif : Zakaria Labyad (Maroc – Ajax Amsterdam)

Milieu offensif gauche : Bertrand Traoré (Burkina Faso – Aston Villa)

Attaquant : Tino Kadewere (Zimbabwe – Lyon)

Attaquant : Youssef El Arabi (Maroc - Olympiacos)

Youssef El Arabi est un des meilleurs buteurs africains en activité. Ce week-end, il l'a encore prouvé en portant l'Olympiakos face à Larissa (5-1). Le Marocain a inscrit un doublé qui lui permet de conforter sa place en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat grec. Avec onze réalisations en onze matchs, il fait trembler les filets adverses en moyenne une fois par match. Un rendement fou. Le joueur de 33 ans a surtout passé le cap des dix buts marqués depuis la reprise. En Europe, il n'y a que trois joueurs africains qui y sont parvenus avant lui cette saison : Mohamed Salah, Paul Onuachu et Sekou Koita. Ce week-end, Youssef El Arabi a permis au club du Pirée de définitivement prendre l'avantage juste avant la pause en poussant au fond des filets un ballon de Konstantinos Fortounis qui traînait. En toute fin de match, il a marqué le dernier but de la partie en reprenant parfaitement un centre de Georgios Masouras. Encore une superbe performance pour l'ancien Caennais !Contre Moreirense, Babacar Niasse a réalisé son deuxième clean-sheet de la saison (0-0). Le Sénégal a fait le travail pour permettre à son équipe d'arracher le point du match nul malgré l'expulsion de Joao Pedro à l'heure de jeu. Une très bonne affaire qui permet à Tondela de sortir de la zone rouge.Dans un match contre la Spezia qui a mis du temps à se décanter, Achraf Hakimi a lancé l'Inter Milan vers le succès (2-1). Le latéral marocain a ouvert le score cinq minutes après le début de la seconde période. Le joueur de 22 ans a frappé au premier poteau après une belle course de 30 mètres en contre-attaque. Ce but vient récompenser son activité dans le couloir droit.Dominé par le Club Bruges, La Gantoise a quand même réussi à s'imposer (0-1). Les Buffalos sont allés s'imposer sur la pelouse du champion de Belgique grâce à une défense qui a tenu jusqu'au bout. Michael Ngadeu y a joué un rôle central. Moins protégé après la blessure de Vadis Odjidja-Ofoe, le défenseur camerounais a fait parler sa puissance pour assurer l'essentiel : un troisième succès d'affilée.Gaziantep s'est offert un succès de prestige contre le Fenerbahçe (3-1). Dans la défense à trois concoctée par Marius Sudumica, Jean-Armel Kana-Biyik a livré une prestation très intéressante. Avec l'aide de Papy Djilobodji, il a notamment mis Papiss Cissé en échec.Dans le match de la peur du championnat suisse, Sion est arrivé à prendre le meilleur sur Vaduz (2-1). Mais pour y arriver, il a fallu un petit miracle. A la 90eme minute, Ayoub Abdellaoui a marqué sur une superbe inspiration. Le latéral algérien a été bien heureux de voir sa frappe lointaine du gauche surprendre Benjamin Büchel. Avec son premier but en Europe, le joueur de 27 ans a permis au club valaisan de renouer avec la victoire après cinq matchs sans succès.Farid Boulaya a joué un rôle important dans la victoire de Metz face à Lens (2-0). L'Algérien a été impliqué sur les deux buts marqués par les Grenats. En première période, il a permis à Opa Nguette d'ouvrir le score grâce à une superbe passe en profondeur. En fin de match, le milieu offensif a marqué son troisième but de la saison en ajustant Jean-Louis Leca depuis l'entrée de la surface de réparation. Sa grande forme actuelle permet au club lorrain de passer dans la première moitié du classement de la Ligue 1.Wilfred Ndidi semble avoir déjà oublié la blessure qui l'a écarté des terrains pendant deux mois. Ce week-end, le Nigérian a délivré une masterclass pour permettre à Leicester de battre Tottenham (0-2). Dans l'entre-jeu, le Super Eagle a livré une grosse prestation. Le milieu de terrain a joué très juste avec 92% de passes réussies et il a gagné un très grand nombre de ballons.Derrière le trio Tadic-Huntelaar-Anthony, Zakaria Labyad a été très actif pour permettre à l'Ajax Amsterdam de battre La Haye (2-4). A la demi-heure de jeu, le Marocain a inscrit le troisième but du match, son cinquième depuis le début de la saison. On n'attendait pas le milieu de terrain à ce niveau-là mais il s'est imposé comme une véritable solution offensive dans le système d'Erik ten Hag.Bertrand Traoré a enfin débloqué son compteur en Premier League. Et pas à n'importe quelle occasion. Le Burkinabé a marqué lors de la victoire d'Aston Villa dans le derby contre West Bromwich Albion (0-3). Il a profité d'un service de Jack Grealish pour tromper Sam Johnstone à l'entame des dix dernières minutes du match et mettre les siens définitivement à l'abri. Pour son dixième match de Premier League, le joueur acheté à l'OL a aussi été impliqué sur l'ouverture du score d'Anwar El-Ghazi avec une passe décisive.En France, il n'y a presque plus une semaine sans que Tino Kadewere s'illustre. Ce samedi, il a joué un rôle capital dans la large victoire de Lyon à Nice (1-4). 