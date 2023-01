Le 11 africain de la semaine (du 17 au 24 janvier)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Ademola Lookman (Nigeria - Atalanta Bergame)

Arrivé l'été dernier du RB Leipzig après un prêt à Leicester, Ademola Lookman flambe cette saison sous les couleurs de l'Atalanta Bergame. Dimanche, lors du match renversant disputé sur la pelouse de la Juventus (3-3), le Super Eagle a réussi le tour de force de marquer deux buts et délivrer une passe décisive pour la deuxième fois de suite en championnat. L'ancien international Espoirs anglais talonne au classement des buteurs de Serie A son coéquipier chez les Super Eagles Victor Osimhen.



« Lookman a réalisé une performance extraordinaire », a déclaré à DAZN l'entraîneur de la Dea, Gian Piero Gasperini, après cette rencontre de la 19e journée. Prêté la saison dernière à Leicester City en Premier League, Ademola Lookman y avait marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues. Il a d’ores et déjà fait mieux alors que le présent exercice n’en est qu’à mi-parcours. Le 11 type africain de la semaine (4/4/2) Gardien de but : Yassine Bounou (Maroc - FC Séville)

Lors du match largement dominé face à Cadix (1-0), Yassine Bounou a parfaitement fait le peu qu'il a eu à faire dans le but du FC Séville, réussissant pour la troisième fois de la saison de Liga à garder sa cage inviolée. Vainqueur l'an dernier du trophée Zamora du meilleur portier de Liga, sa remarquable Coupe du monde avec les Lions de l'Atlas vaut à cet ancien du Wydad Casablanca une nomination pour le prix «The Best» du meilleur de l'année 2022 à son poste. Latéral droit : Aïssa Mandi (Algérie - Villarreal)

Aligné pour la quatrième fois de la saison au poste plutôt inhabituel pour lui de latéral droit, Aïssa Mandi a rendu une copie très propre lors de la réception victorieuse de Gérone (1-0). Concentré et efficace, le Fennec a fait mieux que dépanner. Arrivé en équipe nationale algérienne avant le Mondial 2014, ce binational a depuis obtenu 77 sélections pour 4 buts avec les Fennecs. Défenseur central : Odilon Kossounou (Côte d'Ivoire - Bayer Leverkusen)

Odilon Kossounou a fait la meilleure impression au sein de la défense à trois du Bayer Leverkusen, qui a redémarré par une victoire sur le terrain du Borussia Mönchengladbah (3-2). Les deux buts encaissés en fin de match par son équipe sont d'ailleurs intervenus après la sortie de l'Ivoirien, recruté pour 23 millions d'euros au FC Bruges pendant l'été 2021. Défenseur central : Nayef Aguerd (Maroc - West Ham)

Nayef Aguerd a livré une prestation aboutie lors du choc entre relégables face à Everton (2-0). Auteur d'interventions tranchantes, dont un duel déterminant remporté en seconde période face à Demarai Gray, le Marocain s'est également illustré par des relances bien senties. Après une première partie de saison gâchée par une blessure, l'ancien vainqueur du CHAN monte en puissance, sur la lancée de sa Coupe du monde historique avec les Lions de l'Atlas. Latéral gauche : Jordan Zemura (Zimbabwe - Bournemouth)

Jordan Zemura a rayonné dans le couloir gauche lors de la réception de Nottingham Forest. Non content de calmer les ardeurs de Serge Aurier, le latéral a su se montrer disponible offensivement, distillant plusieurs centres qui auraient mérité de se transformer en passes décisives. Ce Londonien de naissance a choisi en 2020 de représenter le Zimbabwe et disputé l'an dernier sa première CAN avec les Warriors. Milieu offensif droit : Riyad Mahrez (Algérie - Manchester City)

Impliqué sur le premier but, Riyad Mahrez a offert le troisième à Erling Haaland, scellant le hat-trick du Norvégien face à des Wolves dépassés (3-0). Cette 54e offrande en Premier League ramène l'ancien Havrais à une longueur de Didier Drogba au classement des meilleurs passeurs africains de Premier League. Sorti sous l'ovation du public, le Fennec carbure depuis la reprise post-Mondial, avec cinq buts et deux passes décisives en seulement trois semaines, toutes compétitions confondues. Milieu défensif : André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun - Naples)

André-Frank Zambo Anguissa a non seulement livré une prestation solide dans l'entrejeu, mais l'international camerounais a également débloqué le match, dimanche sur la pelouse de la Salernitana (0-2). Dans le temps additionnel de la première période, c'est lui l'ancien Marseillais qui lance Giovanni Di Lorenzo pour l'ouverture du score. Avant le désormais inévitable but de Victor Osimhen, le joueur formé à Coton Sport de Garoua porte son total de passes décisives à quatre cette saison en Serie A. Milieu défensif : Ellyes Skhiri (Tunisie - Cologne)

Annoncé en partance cet hiver, Ellyes Skhiri est sagement resté à Cologne et reste pleinement concentré sur le club rhénan. Pour la reprise de la Bundesliga, samedi face au Werder Brême, l'international tunisien a grandement contribué au festival offensif des siens, avec une passe décisive et deux buts, le quatrième et le sixième, ce dernier d'une fantastique reprise acrobatique. Lui qui a disputé au Qatar sa deuxième Coupe du monde avec les Aigles de Carthage n'est visiblement pas rassasié. Milieu offensif gauche : Dango Ouattara (Burkina Faso - Bournemouth)

Transféré dans la semaine de Lorient à Bournemouth, Dango Ouattara était titulaire samedi lors de la réception de Nottingham Forest (1-1). Attendu au tournant, le demi-finaliste de la dernière CAN n'a pas déçu, avec beaucoup d'abattage dans son couloir gauche et une première passe décisive à son compteur statistique. Deuxième Burkinabè à jouer en Premier League après Bertrand Traoré, l'ancien de l'Académie Foot Plus et du Majestic SC est décidé à s'y imposer. Attaquant de pointe : Serhou Guirassy (Guinée - VfB Stuttgart)

Prêté au VfB Stuttgart par le Stade Rennais, Serhou Guirassy repart du bon pied et aurait même pu faire mieux. Buteur de son équipe face à Mayence (1-1), l'ancien Amiénois a ensuite vu l'arête de la transversale repousser une de ses frappes. Finaliste du tournoi de Toulon avec les moins de 20 ans français en 2016, le puissant attaquant a depuis choisi de représenter la Guinée et honoré sa première sélection avec le Syli national le 25 mars 2022 contre l'Afrique du Sud. Attaquant de pointe : Ademola Lookman (Nigeria - Atalanta Bergame)

