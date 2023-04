Le 11 africain de la semaine (du 18 au 25 avril)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Youssef En-Nesyri (Maroc - FC Séville)

Si le FC Séville a créé la sensation des quarts de finale de Ligue Europa en sortant Manchester United (3-0), le club andalou doit une fière chandelle à son avant-centre Youssef En-Nesyri. Auteur d'un doublé, l'international marocain a parfaitement exploité les errements de la défense mancunienne. Buteur décisif de la tête en Liga dimanche, le joueur de 25 ans du monde a marqué 15 de ses 17 buts de l'exercice en cours depuis le début de l'année 2023 : le Mondial lui a fait le plus grand bien.



Double buteur au Qatar, l'avant-centre y était devenu le premier joueur marocain a marquer dans deux Coupes du monde différentes. Vingt-cinquième joueur du FC Séville à atteindre la barre des 50 réalisations toutes compétitions confondues, l'ancien de l'Académie Mohammed VI est entré définitivement dans l'histoire des Rojiblancos, et dans le cœur de leurs supporters. L'enfant de Fès peut rêver d'un nouveau triomphe en Ligue Europa, compétition que son club a déjà remporté à six reprises par le passé. Gardien de but : Mory Diaw (Sénégal - Clermont)

Si Clermont a remporté dimanche à Nice (1-2) sa quatrième victoire d'affilée en Ligue 1, Mory Diaw n'y est pas étranger. Sûr de lui dans son but, le portier a réussi deux parades alors que les Aiglons poussaient pour égaliser. Ces bonnes performances répétées lui ont valu d'être régulièrement appelé en équipe nationale du Sénégal depuis septembre dernier. Latéral droit : Fahd Moufi (Maroc - Portimonense)

Au cours d'un match important dans l'optique du maintien en Liga portugaise, Fahd Moufi a répondu présent. C'est lui qui délivre la passe décisive sur l'unique but de cette rencontre face à Gil Vicente (1-0). Mulhousien de naissance et lyonnais de formation, ce spécialiste du poste a été appelé pour la première fois en équipe nationale marocaine par Walid Regragui en septembre 2022. Défenseur central : Kiki Kouyaté (Mali - Montpellier)

Arrivé cet hiver à Montpellier, Kiki Kouyaté s'est bien intégré à la formation héraultaise. Dimanche, face à des Rennais dominateurs, il sauve à deux reprises, face à Gouiri et Kalimuendo, son équipe réduite à dix. La victoire qu'elle remporte au finish lui doit une bonne part. Ce natif de Bamako, passé par le Maroc (Kawkab Marrakech), a disputé l'an dernier la deuxième CAN de sa carrière. Défenseur central : Kasim Adams Nuhu (Ghana - FC Bâle)

Kasim Adams Nuhu est passé par toutes les émotions, jeudi à Nice en Ligue Europa Conférence. D'abord coupable sur le but azuréen, le natif d'Accra est ensuite bien revenu dans la partie, contenant notamment le redoutable Terem Moffi. Durant la prolongation, celui qui disputa la CAN 2019 réussit un sauvetage sur un contre de Nicolas Pépé avant d'inscrire le but de la qualification de la tête. Latéral gauche : Gideon Mensah (Ghana - Auxerre)

Comme ses coéquipiers, Gideon Mensah a su enfiler le bleu de chauffe lors de la réception de Lille. Face à un prétendant à l'Europe, le Ghanéen s'est montré décisif en sauvant son camp sur une triple occasion nordiste et a réussi quelques bonnes interceptions dans son couloir. Issu de la galaxie Red Bull, ce natif d'Accra a disputé l'an dernier sa première phase finale de Coupe du monde avec les Black Stars. Milieu offensif droit : Bryan Mbeumo (Cameroun - Brentford)

Passeur décisif pour Ivan Toney après l'heure de jeu, Bryan Mbeumo a cru donner la victoire aux Bees, jusqu'à ce qu'Aston Villa égalise dans les ultimes minutes de la partie. Cette nouvelle offrande, la sixième de la saison, permet au Lion Indomptable de s'installer sur le podium des meilleurs passeurs africains de Premier League, une longueur derrière le Nigérian Alex Iwobi (Everton) et l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool). Milieu défensif : Seko Fofana (Côte d'Ivoire - Lens)

Seko Fofana retrouve sa forme optimale au meilleur moment, alors que son équipe se bat pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Face à Monaco (3-0), le capitaine sang et or a imposé un pressing de tous les instants, manquant de tripler la mise d'une frappe sur la transversale. Vainqueur de cette récompense l'an dernier, il fait encore partie des onze joueurs nommés pour le trophée Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1. Milieu défensif : Ibrahim Sangaré (Côte d'Ivoire - PSV Eindhoven)

Ibrahim Sangaré enchaîne les prestations remarquées avec le PSV Eindhoven. Après avoir signé une frappe victorieuse flashée à 170 km/h le mois dernier en Coupe des Pays-Bas, l'ancien joueur du TFC a été l'un des artisans du succès net et sans bavure contre l'Ajax (3-0). Avec de nombreux ballons récupérés et un quasi sans-faute dans leur utilisation (97% de passes réussies), l'ancien de l'AS Denguélé va voir ses nombreux courtisans redoubler d'attention. Milieu offensif gauche : Zakaria Aboukhlal (Maroc - Toulouse)

Habituel titulaire dans le couloir droit, Zakaria Aboukhlal a été aligné avec bonheur sur l'autre flanc, dimanche à Lorient (0-1). Auteur de belles différences dans son couloir, le demi-finaliste du Mondial inscrit aussi et surtout son huitième but de la saison avec sang-froid. Une préparation idéale pour le Lion de l'Atlas et ses coéquipiers avant la finale de la Coupe de France, samedi prochain. Attaquant : Youssef En-Nesyri (Maroc - FC Séville)

Habib Diallo est l'atout décisif de Strasbourg dans la lutte pour le maintien. A Reims, le champion d'Afrique ouvre la marque de la tête après 16 secondes de jeu puis double la mise avant la pause. Avec 17 réalisations, cet ancien de Génération Foot est l'actuel meilleur buteur africain du championnat, avec une longueur d'avance sur le Nigérian Terem Moffi (Nice), nommé comme lui pour le trophée Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1.