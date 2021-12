Le 11 africain de la semaine (du 19 au 26 octobre)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Youcef Atal (Algérie - Nice)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Edouard Mendy (Sénégal - Chelsea)

Latéral droit : Youcef Atal (Algérie - Nice)

Défenseur central : Nayef Aguerd (Maroc - Rennes)

Défenseur central : Saidou Sow (Guinée - Saint-Etienne)

Latéral gauche : Maxwel Cornet (Côte d'Ivoire - Burnley)

Milieu offensif droit : Mohamed Salah (Egypte - Liverpool)

Milieu de terrain axial : Naby Keita (Guinée - Liverpool)

Milieu de terrain axial : Aguibou Camara (Guinée - Olympiakos)

Milieu offensif gauche : Mama Baldé (Guinée-Bissau - Troyes)

Attaquant : Sory Kaba (Guinée - OH Louvain)

Attaquant : Ayoub El Kaabi (Maroc - Hatayspor)

Face à l'Olympique Lyonnais (3-2), Youcef Atal a effectué une entrée stratosphérique, de celles qui renversent des montagnes. Le latéral droit algérien voit pourtant l'OL doubler la mise après son entrée en jeu. Le Fennec a ensuite pris les choses en main. Buteur d'une lourde frappe sous la barre, l'ancien de la JS Kabylie provoque ensuite un penalty après un petit pont sur Emerson, avant de contribuer au but de la victoire d'une passe qui déstabilise la défense. Exceptionnel.« Youcef (Atal) a dynamisé le dernier quart d’heure. Son but a redonné beaucoup d’espoir à l’équipe, puis a poussé l’OL à la faute, a réagi après la rencontre l’entraîneur du Gym, Christophe Galtier. Je vais vous faire une confidence, j’avais prévu de voir Youcef lundi. Nous nous verrons car on attend beaucoup de lui. Avant, quand j’affrontais Nice, on avait toujours un plan anti-Atal. Il faut qu’il se libère sur le plan mental de son passé de blessures. Il doit être plus sur ses points forts. Car, comme on l'a vu dimanche, il est une vraie valeur ajoutée. » CQFD.Certes, Chelsea n'a pas vécu son match le plus difficile de la saison, et a au contraire déroulé devant Norwich (7-0). Les Blues ont pu de nouveau compter sur un Edouard Mendy en état de grâce. Alors que les Canaries auraient pu revenir dans le match, le Lion de la Teranga les en a empêchés, effectuant un arrêt impressionnant en se jetant, en un tacle glissé, au devant de Milot Rashica. Du travail encore et toujours bien fait.Nayef Aguerd a réussi un match cinq étoiles lors de la victoire rennaise face à Strasbourg (1-0). De loin été le meilleur joueur sur le terrain, le défenseur central a écoeuré ses adversaires en se montrant absolument intraitable dans les duels, avant d'inscrire l'unique but de la rencontre d'une tête sur corner à une dizaine de minutes du terme. Et sa présence aux avant-postes aurait pu lui permettre de faire la décision bien avant.Malgré un contexte difficile, marqué par la fronde des supporters, le jeune défenseur a fait montre de courage face à Angers (2-2). Auteur d'un match sérieux et volontaire, le natif de Conakry va trouver la récompense des ses efforts dans les ultimes secondes de la partie en délivrant à l'arraché une passe décisive à Nadé.Après des débuts hésitants en Premier League, Maxwel Cornet s'est mis en valeur sur la pelouse de Southampton (2-2). Exceptionnel.Nayef Aguerd a réussi un match cinq étoiles lors de la victoire rennaise face à Strasbourg (1-0). De loin été le meilleur joueur sur le terrain, le défenseur central a écoeuré ses adversaires en se montrant absolument intraitable dans les duels, avant d'inscrire l'unique but de la rencontre d'une tête sur corner à une dizaine de minutes du terme. Et sa présence aux avant-postes aurait pu lui permettre de faire la décision bien avant.Malgré un contexte difficile, marqué par la fronde des supporters, le jeune défenseur a fait montre de courage face à Angers (2-2). Auteur d'un match sérieux et volontaire, le natif de Conakry va trouver la récompense des ses efforts dans les ultimes secondes de la partie en délivrant à l'arraché une passe décisive à Nadé.Après des débuts hésitants en Premier League, Maxwel Cornet s'est mis en valeur sur la pelouse de Southampton (2-2). Auteur de l'ouverture du score au bout de 13 minutes de jeu, c'est l'ancien Lyonnais qui permet aux Clarets de revenir à la marque peu avant l'heure de jeu. Ce joli doublé devrait permettre à l'international ivoirien de se rapprocher d'une place de titulaire régulier.Les chiffres en disent parfois plus long que tous les discours : lors des 12 derniers matchs, Mohamed Salah a marqué 15 buts. Mais certains ont plus de valeur symbolique et sentimentale que d'autres. Sur la pelouse de Manchester United United, le Pharaon a inscrit un triplé et délivré une passe décisive, lors de la victoire écrasante des Reds (5-0). Qui dit mieux aujourd'hui ? Personne, selon Jürgen Klopp, l'entraîneur de l'Egyptien ailé.Déjà buteur en Ligue des Champions lors d'un match gagné de haute lutte sur la pelouse de l'Atlético Madrid, Naby Keita a récidivé dimanche en Premier League, montrant la voie aux Reds avant le triplé historique de Mohamed Salah. Hélas rarement épargné tout ay long de sa carrière, le capitaine du Syli national va par la suite sortir sur blessure, victime d'un tacle de boucher de Paul Pogba.Si l'Olympiakos a remporté le choc de la septième journée du championnat de Grèce devant le PAOK Salonique (2-1), Aguibou Camara y est pour beaucoup. Le milieu de terrain guinéen, arrivé cet été de Lille pour un peu moins de 200 000 euros (soit les indemnités de formation), a ouvert le score avant de donner une passe décisive à Masouras. L'ancien de l'Eléphant de Coleah a inscrit trois buts lors des quatre derniers matchs dans l'élite grecque.Arrivé cet été de Dijon, Mama Baldé justifie match après match le choix des dirigeants de l'ESTAC. À Reims, lors du derby, c'est lui qui égalise sur une tête déviée par son compatriote de Reims Moreto Cassama. Déjà le troisième but en dix matchs cette saison pour le natif de Bissau, qui jouera la CAN avec les Djurtus en début d'année prochaine au Cameroun.Sory Kaba retrouve progressivement ses sensations avec son nouveau club. Dimanche, l’attaquant guinéen a marqué un doublé dont un but sur penalty, lors de la large victoire d'OH Louvain contre Saint-Trond (4-1). Voilà qui va refaire de lui un prétendant crédible à une place dans la liste du Syli national de Guinée, en vue de la prochaine CAN au Cameroun.Hatayspor confirme son rang d'équipe surprise de Süper Lig et peut remercier pour cela Ayoub El Kaabi. Face à Karagümrük, l'attaquant marocain a confirmé sa forme internationale en inscrivant son cinquième but de la saison. Une adaptation express à la Süper Lig pour l'ancien de la Renaissance sportive de Berkane, qui confirme ainsi ses qualités de buteur tout terrain.