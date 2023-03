Le 11 africain de la semaine (du 21 au 28 février)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Terem Moffi (Nigeria - Nice)

Muet depuis son arrivée à Nice cet hiver, Terem Moffi a levé les doutes au meilleur moment, lors du court déplacement à Monaco. Parfait dans ses appels en profondeur, clinique dans sa finition, le Nigérian a réussi les deux premiers buts et offert le troisième à Khéphren Thuram. L'ancien Lorientais est le premier Aiglon à marquer au moins deux buts lors du derby azuréen à Louis II en Ligue 1 depuis Mario Balotelli en janvier 2018.



La recrue la plus chère de l'histoire de l'OGC Nice (30 millions d'euros dont cinq de bonus) aura su faire le dos rond le temps de sa mini-disette. Toujours invaincu, son entraîneur Didier Digard peut lui se féliciter de lui avait maintenu toute sa confiance. « Encore une fois, je n'ai jamais douté de lui, a réagi le jeune coach après la victoire en Principauté. Nous étions conscients de la situation et il aurait pu avoir des doutes, mais il a su travailler très sereinement et sentir la confiance que tout le monde avait en lui. Aujourd'hui, il a été récompensé, mais pour moi, c'est normal. » Le 11 type africain de la semaine (4/4/2) Gardien de but : André Onana (Cameroun - Inter Milan)

Sa double parade, mercredi dernier face au FC Porto, a marqué les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. En repoussant coup sur coup les tentatives de Sanusi et de Taremi, l'international camerounais a illustré mieux que personne l'expression de "dernier rempart". La courte victoire de l'Inter doit beaucoup à son portier camerounais, en rupture avec les Lion Indomptables depuis la Coupe du monde au Qatar. Latéral droit : Sinaly Diomandé (Côte d'Ivoire - Lyon)

Largement impliqué dans la défaite lyonnaise à Auxerre la semaine précédente, Sinaly Diomandé s'est bien repris face à Angers. Aligné cette fois au poste de latéral droit, l'ancien de Guidars FC en Guinée a parfaitement contenu les quelques assauts du SCO dans sa zone. Sélectionné à dix reprises avec les Eléphants de Côte d'Ivoire, le natif de Yopougon a une carte à jouer dans l'optique de la prochaine CAN au pays. Défenseur central : Rayan Raveloson (Madagascar - Auxerre)

C'est un but peu banal que Rayan Raveloson a marqué pour Auxerre à Lorient, permettant à son équipe de ramener du Morbihan un court mais important succès (1-0) dans la lutte pour le maintien. Alors qu'il s'élançait pour frapper un coup franc, le Malgache a glissé, donnant au ballon une trajectoire imparable ! Le quart-finaliste de la CAN 2019 a ainsi marqué le premier coup franc direct de l'AJA en Ligue 1 depuis décembre 2011. Défenseur central : Yunis Abdelhamid (Maroc - Reims)

A l'image de son équipe, invaincue depuis 17 matchs, Yunis Abdelhamid enchaîne les prestations de haute volée au coeur de l'arrière-garde rémoise. Face à Toulouse, l'international marocain a ajouté à sa belle récolte défensive (8 dégagements) un dépassement de fonction digne du capitaine qu'il est. C'est lui qui vient sceller la victoire des siens en marquant le but du 3-0 d'une tête piquée. Latéral gauche : Souleymane Diaby (Côte d'Ivoire - Winterthour)

Souleymane Diaby a sauvé un point précieux pour son équipe, qui évite ainsi de lâcher du terrain pour le maintien en Super League. En taclant in extremis Miroslav Stevanovic à sept minutes du terme, le jeune Ivoirien a permis aux siens de préserver le nul (1-1) face au Servette. Bien installé sur le flanc gauche de la défense des Lions, l'ancien joueur du SC Gagnoa a prolongé l'été dernier jusqu'en 2025. Milieu offensif droit : Samuel Chukwueze (Nigeria - Villarreal)

Alors que son équipe était mené depuis l'entame, Samuel Chukwueze a été doublement décisif face à Getafe. Devant son public du Madrigal, le Nigérian a égalisé juste avant la pause, avant de se muer en passeur décisif au retour des vestiaires pour renverser la partie (2-1). Du travail bien fait pour celui qui débuta son aventure avec les Super Eagles par une victoire lors de la Coupe du monde U17 en 2015. Milieu défensif : Hicham Boudaoui (Algérie - Nice)

« Et au milieu court Boudaoui », a titré cette semaine le quotidien sportif L'Equipe, au sujet de l'international algérien. Replacé au poste de sentinelle par le nouvel entraîneur de Nice Didier Digard, l'ancien de l'Académie du Paradou AC rayonne devant la défense azuréenne. Avec 13 ballons récupérés, le « Prince de Béchar » a pris une part non négligeable dans l'éclatant succès des Aiglons sur la pelouse de Monaco (3-0). Milieu défensif : Lassana Coulibaly (Mali - Salernitana)

Auteur d'un match de haut niveau face à Monza (3-0), Lassana Coulibaly a non seulement ouvert le score de belle manière, mais le natif de Bamako a aussi effectué un copieux travail de sape, épuisant physiquement tous ses adversaires. Sélectionné à trente reprises avec les Aigles du Mali, l'ancien Bastiais a disputé l'an dernier sa troisième phase finale de CAN d'affilée sous leurs couleurs. Milieu offensif gauche : Saïd Benrahma (Algérie - West Ham)

Si West Ham s’est donné de l’air en venant à bout de Nottingham Forest (4-0), les Hammers ont dû attendre les vingt dernières minutes pour prendre le large. Un envol dont Saïd Benrahma a été l'un des grands artisans. Après l'ouverture du score, l'international algérien a délivré deux passes décisives en l'espace de cinq minutes (73e, 78e). Le natif d'Aïn Temouchent se rappelle ainsi au bon souvenir du sélectionneur Djamel Belmadi avant la reprise des éliminatoires de la prochaine CAN. Attaquant de pointe : Terem Moffi (Nigeria - Nice)

Il a suffi d'un "bombazo", autrement dit un boulet de canon, pour qu'El Bilal Touré, servi en profondeur, vienne tromper Ter Stegen. Ce sixième but de la saison pour l'international malien permet à son équipe de remporter un succès précieux et de quitter la zone de relégation. Né en Côte d’Ivoire de parents maliens, cet ancien Rémois a disputé l'an dernier la première CAN de sa carrière sous le maillot des Aigles.