Le 11 africain de la semaine (du 22 au 29 septembre)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Nayef Aguerd (Maroc - Rennes)

Le 11 type africain de la semaine (4/3/3)

Gardien de but : Munir Mohamedi (Maroc - Hatayspor)

Latéral droit : Allan Nyom (Cameroun - Getafe)

Défenseur central : Bruno Ecuele Manga (Gabon - Dijon)

Défenseur central : Nayef Aguerd (Maroc - Rennes)

Latéral gauche : Arthur Masuaku (RD Congo - West Ham)

Milieu central : Diadie Samassekou (Mali - Hoffenheim)

Milieu central : Franck Kessié (Côte d'Ivoire - Milan AC)

Meneur de jeu : Gaël Kakuta (RD Congo - Lens)

Ailier droit : Silas Wamangituka (RD Congo - VfB Stuttgart)

Avant-centre : Kamal Sowah (Ghana - OH Louvain)

Ailier gauche : Yoane Wissa (RD Congo - Lorient)

Nayef Aguerd réussit le début de saison parfait sous les couleurs du Stade Rennais, où il est arrivé cet été en provenance de Dijon. A Saint-Etienne, le Marocain s'est encore montré impeccable dans les deux surfaces, avec un but de la tête (son troisième de la saison), 90% de passes réussies et 75% de duels aériens gagnés. Vainqueur du CHAN 2018 avec les Lions de l'Atlas locaux, le joueur de 24 ans suit une progression régulière depuis ses débuts professionnels au FUS de Rabat.Formé à l’Académie Mohamed VI, Nayef Aguerd continue de dérouler le plan de carrière qu’il s’était tracé alors. Barré pendant plusieurs années en sélection par la charnière Benatia-Saïss, Nayef Aguerd ne compte pour l’heure que deux sélections avec les Lions de l’Atlas, mais ne s'inquiète pas. « Si je suis bon en club, que l’équipe gagne et que l’on reste dans le haut du classement, c’est sûr que je serai appelé », assure-t-il.Arrivé au début du mois, Munir Mohamedi impressionne avec Hatayspor. Auteur de trois sauvetages face à Kasimpasa (1-0), le portier marocain a gardé sa cage inviolée pour la troisième rencontre de rang. Natif de l'enclave de Melilla, Munir avait déjà affiché une belle imperméabilité la saison passée à Malaga, avec seulement 29 buts encaissés en 38 apparitions, dont 18 matchs sans encaisser de but.Agressif et concentré, Allan Nyom a livré une prestation solide lors du déplacement à Alaves (0-0). Son centre bien dosé, peu après l'heure de jeu, aurait pu se transformer en passe décisive si ses coéquipiers s'étaient montrés plus adroits. Arrivé de Leganes, le Lion Indomptable avait fait un premier passage en Liga entre 2009 et 2015, sous les couleurs de Grenade.En marquant de la tête sur corner à l'heure de jeu, Bruno Ecuele Manga a bien cru donner la victoire aux siens, finalement rejoints sur le fil par Montpellier (2-2). Intraitable dans les duels, précieux dans les relances, le capitaine dijonnais s'est montré efficace dans les deux surfaces. Le natif de Libreville rejoindra les Panthères la semaine prochaine en vue des matchs amicaux du mois d'octobre.Nayef Aguerd réussit le début de saison parfait sous les couleurs du Stade Rennais, où il est arrivé cet été en provenance de Dijon. A Saint-Etienne, le Marocain s'est encore montré impeccable dans les deux surfaces, avec un but de la tête (son troisième de la saison), 90% de passes réussies et 75% de duels aériens gagnés. Vainqueur du CHAN 2018 avec les Lions de l'Atlas locaux, le joueur de 24 ans poursuit une progression régulière depuis ses débuts professionnels au FUS de Rabat.Un temps donné partant, Arthur Masuaku est resté à West Ham, où il réussit un début de saison consistant. Titulaire pour la deuxième rencontre de rang, le Franco-Congolais a pris sa part dans la large victoire des Hammers sur Wolverhampton (4-0), en délivrant une passe décisive sur leur dernier but. Son nom apparaît sur la liste des Léopards retenus pour les matchs de préparation du mois d'octobre.Diadie Samassekou et Hoffenheim ont mis fin à la série d’invincibilité du Bayern Munich ce dimanche. A l’occasion de la deuxième journée de Bundesliga, le Malien et ses coéquipiers n'ont pas fait de détails (4-1) contre les champions d'Europe. L'ancien de l'Académie Jean-Marc Guillou et de l'AS Réal Bamako a fait le plein de confiance avant de retrouver les Aigles du Mali le mois prochain.Franck Kessié a pris ses responsabilités au moment de frapper le penalty pour l'ouverture du score face au promu Crotone (2-0). Revenu en grande forme après l'interruption de la Serie A, l'Ivoirien s'épanouit dans le 4-2-3-1 de Stefano Poli. A tel point que ses coéquipiers l'ont surnommé le Président. L'ancien joueur du Stella Club d'Adjamé reste aussi l'un des piliers principaux des Eléphants de Côte d'Ivoire.Gaël Kakuta est en train de prendre un abonnement longue durée dans notre onze type. Excellent depuis le début de la saison, le meneur de jeu lensois a encore brillé à Nîmes (1-1), aussi performant à la récupération qu'à la distribution. Auteur d'un coup franc sur la barre transversale en début de partie, le Franco-Congolais a délivré un superbe centre pour le Camerounais Ignatius Ganago, autre grand bonhomme du début de saison réussi des Sang et Or.Deuxième match de Bundesliga et deuxième but pour Silas Wamangituka, qui ouvre le score pour le VfB Stuttgart à Mayence (1-4). Acheté 8 millions d'euros l'été dernier, l'attaquant polyvalent a eu le temps de progresser en deuxième division, où il a contribué à la remontée de son équipe, en étant impliqué sur 15 buts en 29 apparitions. Formé dans les rues de Kinshasa, le joueur de 20 ans dit avoir « une obligation de réussir pour aider [sa] famille. » C'est en bonne voie.Auteur d'un doublé, Kamal Sowah a propulsé son équipe vers la victoire sur le terrain de La Gantoise (2-3). Le premier doublé en première division de la carrière du Ghanéen, dans tous les bons coups offensifs. Acheté par Leicester City à l'Académie Right to dream d'Accra, le joueur de 20 ans effectue sa dernière saison de prêt au Oud-Heverlee Louvain, qui retrouve l'élite belge cette saison.Provocateur face à Lyon (1-1), Yoane Wissa a d'abord obtenu quelques coups francs, avant de s'enhardir au retour des vestiaires pour finir par inscrire son troisième but de la saison d'une frappe puissante du pied droit. Né à Villeneuve-Saint-Georges en région parisienne, cet artisan de la remontée des Merlus dans l'élite vient d'être convoqué pour la première fois en équipe nationale de RD Congo, pays de ses origines.