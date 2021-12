Le 11 africain de la semaine (du 23 février au 02 mars)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Hicham Boudaoui (Algérie - Nice)

Le 11 type africain de la semaine (4/3/3)

Gardien de but : Munir Mohamedi (Maroc - Hatayspor)

Latéral droit : Ahmed Elmohamady (Egypte - Aston Villa)

Défenseur central : Alexander Djiku (Ghana - Strasbourg)

Défenseur central : Yunis Abdelhamid (Maroc - Reims)

Latéral gauche : Ibrahima Mbaye (Sénégal - Bologne)

Milieu défensif : Marvelous Nakamba (Zimbabwe - Aston Villa)

Milieu relayeur : Hicham Boudaoui (Algérie - Nice)

Milieu relayeur : Franck Kessié (Côte d'Ivoire - Milan AC)

Ailier droit : El Fardou Ben Nabouhane (Comores - Etoile Rouge Belgrade)

Attaquant : Mostafa Mohamed (Egypte - Galatasaray)

Ailier gauche : Emmanuel Gyasi (Ghana - La Spezia)

Hicham Boudaoui a réussi un match cinq étoiles sur la pelouse de Rennes. Omniprésent dans l'entrejeu, le natif de Béchar a neutralisé le crack Eduardo Camavinga et multiplié les projections balle au pied, obtenant sur l'une d'elles le penalty de l'ouverture du score. Sorti par précaution avant la fin de la rencontre, l'ancien de l'Académie du Paradou AC a été logiquement désigné joueur du match par les supporters niçois.Présenté à son arrivée durant l'été 2019 comme « hyperactif, technique, précieux dans la récupération et capable de casser des lignes », Hicham Boudaoui commence sérieusement à se montrer à la hauteur de sa réputation dans sa position préférentielle dans l'axe du terrain, quand l'ex-entraîneur du Gym, Patrick Vieira, avait tendance à voir en lui un milieu offensif excentré.Eloigné des terrains au mois de janvier en raison d'une suspension, Munir Mohamedi a depuis repris sa place dans la cage d'Hatayspor. Lors de la facile victoire sur Ankaragucu, le Lion de l'Atlas a fait bonne garde. Arrivé libre de Malaga où il avait été désigné meilleur portier de Liga Adelante (D2 espagnole), le natif de Melilla ne regrette pas son choix.Face à Leeds United, Ahmed Elmohamady avait un sérieux client sur les bras, en la personne de Raphinha. L'international égyptien s'en est magnifiquement sorti par l'ancien Rennais, pourtant considéré comme l'un des meilleurs dribbleurs du championnat. Un sérieux réconfort moral pour celui qui n'était titularisé que pour la troisième fois de la saison en Premier League.Alexander Djiku tient la grande forme et l'a encore prouvé à Lille. Impérial dans le placement comme dans les duels, le néo-international ghanéen a constamment rassuré ses coéquipiers. On comprend mieux pourquoi ces derniers l'ont surnommé « Van Djiku » (allusion au Néerlandais de Liverpool Virgil Van Dijk).Si Reims a su rester hermétique face à Montpellier (0-0), l'une des meilleures attaques de Ligue 1, Yunis Abdelhamid n'y est pas étranger. Solide au duel, propre dans la relance, celui qui n'intégra les Lions de l'Atlas que sur le tard, à presque 28 ans, s'est encore une fois comporté en patron de l'arrière-garde champenoise.Titularisé contre la Lazio Rome, Ibrahima Mbaye n'a pratiquement rien laissé passer dans son couloir. Mieux, c'est lui qui ouvre le score en accompagnant une action offensive, conformément à sa bonne habitude. Arrivé à l'Inter Milan à l'âge de 16 ans en provenance de l'Etoile de Lusitana au Sénégal, est capable d'évoluer indifféremment à droite ou à gauche, comme ce week-end.Marvelous Nakamba a joué son rôle dans l'excellente prestation d'Aston Villa, vainqueur à Leeds (0-1). Positionné devant sa défense, l'international zimbabwéen a fourni un remarquable travail de couverture et de harcèlement des adversaires. Arrivé du FC Bruges en 2019, le joueur passé par Nancy marche sur les traces de ses compatriotes Brice Grobbelaer, Peter Ndlovu et Harlington Shereni.Signe de son importance dans le vestiaire du Milan AC, c'est lui qui tire le penalty de l'ouverture du score face à l'AS Rome (2-1) à la place de Zlatan Ibrahimovic. L'ancien du Stella Club d'Adjamé a une nouvelle fois fait parler son abattage et sa présence physique dans l'entrejeu, aidant son équipe à gagner la bataille du milieu.Semaine faste pour El Fardou Ben Nabouhane. Buteur le jeudi en Ligue Europa face au Milan AC, l'attaquant comorien a récidivé en championnat dimanche, portant son total de la saison à 12 buts toutes compétitions confondues. De bon augure pour les prochaines échéances des Cœlacanthes, qui compteront sur lui face au Togo et à l'Egypte pour décrocher leur première qualification pour une phase finale de Coupe d'Afrique.Les matchs se suivent et se ressemblent pour Mostafa Mohamed depuis son arrivée à Galatasaray dans les derniers jours du mercato d'hiver. Le transfuge du Zamalek a marqué face à BB Erzurumspor ses quatrième et cinquième buts sous ses nouvelles couleurs en championnat, et c'est tout logiquement que l'international égyptien a été élu joueur du mois en Süper Lig.Face à Parme, Emmanuel Gyasi a fait parler son sens du but pour réussir le premier doublé de sa carrière en Serie A, la première pour lui dans l'élite. Deux réalisations (2eme, 72eme) qui font de lui un sauveur, puisque son équipe était alors menée 2-0. Avec 4 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, cet Italo-Ghanéen de 27 ans s'affirme comme l'un des maillons forts du club ligure.