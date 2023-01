Le 11 africain de la semaine (du 24 au 31 janvier)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Montassar Talbi (Tunisie - Lorient)

Montassar Talbi s'est occupé de tout, ou presque, lors de la réception de Rennes (2-1). Pour ce derby breton en ouverture de la 20e journée de Ligue 1, l'international tunisien s'est non seulement montré intraitable derrière, avec des interventions et des relances très justes, mais aussi clinique devant, avec cette détente fantastique sur l'ouverture du score de la tête suite à un corner. Formé à l'Espérance de Tunis et passé par la Turquie et la Russie, il sort d'une 1ère Coupe du monde réussie avec les Aigles de Carthage.



Arrivé l'été dernier du Rubin Kazan, Montassar Talbi incarne la rigueur défensive des Merlus, la base arrière de l'équipe surprise de la saison de Ligue 1. Ces états de service impeccables plaisent particulièrement en Italie, où l’intéressé avait déjà séduit Benevento avant de poser ses valises en Russie. L’Inter Milan et un autre club de Serie A sont venus aux nouvelles pour celui qui fut formé à l'Espérance de Tunis. Le 11 type africain de la semaine (4/4/2) Gardien de but : Lawrence Ati Zigi (Ghana - Saint-Gall)

Auteur de plusieurs parades déterminantes, Lawrence Ati Zigi a fini par s'incliner dans les dernières secondes de la partie, battu de près suite à un corner, dimanche face au FC Zurich (1-0). Désigné meilleur joueur de la phase aller de Super League après l'avoir été pour le mois de novembre, l'ancien Sochalien continue sur la lancée de sa Coupe du monde réussie dans les buts des Black Stars du Ghana. Latéral droit : Youssouf Sabaly (Sénégal - Betis Séville)

Lors de la victoire du Betis à Getafe (0-1), Youssouf Sabaly a fait bonne garde dans son couloir droit. Son bilan aurait pu être encore meilleur s'il avait mieux joué le coup sur les deux opportunités qu'il s'est procurées. Champion du monde des moins de 20 ans avec la France, ce natif de la région parisienne a choisi en 2017 de représenter le Sénégal et a disputé deux Coupes du monde avec les Lions de la Teranga. Défenseur central : Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire - Reims)

Si le Stade de Reims a ramené un bon point du Parc des Princes, le club champenois le doit en partie à Emmanuel Agbadou. Impressionnant de puissance, l'international ivoirien a multiplié les interventions déterminantes, au point de rendre quasi invisible un certain Kylian Mbappé. Certes pris sur le but de Neymar, cet ancien du FC San Pedro et de l’US Monastirienne compte à ce jour une poignée de sélections avec les Eléphants de Côte d'Ivoire. Défenseur central : Montassar Talbi (Tunisie - Lorient)

Latéral gauche : Reinildo (Mozambique - Atlético Madrid)

Reinildo a pris une part active dans la courte mais précieuse victoire de l'Atlético Madrid sur le terrain de l'Osasuna (0-1). Percutant quand il en avant l'occasion dans son couloir, le Mozambicain a fait bonne garde, avec quatre duels aériens remportés et plusieurs récupérations précieuses. International mozambicain depuis près de neuf ans, le natif de Beira attend toujours de disputer sa première CAN avec les Mambas. Milieu offensif droit : Théo Bongonda (RD Congo - Cadix)

En "Léopard des surfaces", Théo Bongonda a ouvert la marque pour Cadix, ouvrant la voie à une victoire qui permet aux Andalous de s'extirper de la zone de relégation. Le deuxième but de la saison pour celui qui est arrivé l'été dernier de Genk. Ancien international Espoirs belge, ce natif de Charleroi a choisi en 2022 de porter les couleurs de la RD Congo, participant notamment aux barrages qualificatifs du Mondial, perdus contre les futurs demi-finalistes marocains. Milieu défensif : Marshall Munetsi (Zimbabwe - Reims)

Fidèle à ses bonnes habitudes, Marshall Munetsi n'a pas ménagé ses efforts pour faire place nette au milieu de terrain, dimanche sur la pelouse du PSG (1-1). Rampe de lancement de bien des offensives, le Zimbabwéen a tout donné pendant une heure et quart avant de céder sa place. Avec trois tacles réussis et 91% de passes réussies, l'ancien des Orlando Pirates a rendu une copie à la hauteur de l'enjeu. Milieu relayeur : Hamed Junior Traoré (Côte d'Ivoire - Sassuolo)

Hamed Junior a joué les détonateurs lors de la belle et large victoire de Sassuolo sur le terrain du Milan AC (2-5). A l'origine de l'action du premier but, c'est lui qui sert Domenico Berardi sur celui du 3-1, synonyme de break. Performant à la récupération avec une demi-douzaine de ballons grattés et juste dans ses passes, cet ancien finaliste de la CAN des moins de 23 ans a disputé l'an dernier sa première CAN seniors avec la Côte d'Ivoire. Milieu offensif gauche : Mama Baldé (Guinée-Bissau - Troyes)

Il y a un Troyes avec et un Troyes sans Mama Baldé. C'est après sa sortie que les Aubois encaissent le but égalisateur de Lens (1-1). Avant cette issue fatale, il avait multiplié les raids dévastateurs et c'est sur l'un d'eux que le Franco-Algérien Yasser Larouci avait ouvert le score d'une frappe croisée en angle fermé. Formé au Sporting Portugal, l'ancien Dijonnais a disputé les deux dernières CAN avec les Djurtus. Attaquant de pointe : Youssef En-Nesyri (Maroc - FC Séville)

Alors que son entraîneur Jorge Sampaoli dit espérer du renfort en attaque, Youssef En-Nesyri répond à sa manière de buteur, en faisant trembler les filets adverses. Avec trois buts la semaine dernière, dont deux contre Elche samedi lors de la 19e journée de Liga, l'international marocain a montré son attachement à ses couleurs actuelles. Double buteur lors du Mondial au Qatar, cet ancien de l'Académie Mohammed VI est devenu le premier joueur marocain a marquer dans deux Coupes du monde différentes. Attaquant de pointe : Victor Osimhen (Nigeria - Naples)

Victor Osimhen n'en finit plus de faire parler la poudre. Voire la foudre. Dimanche, à l'occasion du choc face à l'AS Rome (2-1), l'ancien Lillois a inscrit un but exceptionnel. Sur un centre venu de la gauche, le Super Eagle a enchaîné contrôle de la poitrine, jongle et frappe surpuissante sous la barre. Réalisée à une vitesse folle, l'action apporte une nouvelle confirmation de la forme éclatante du meilleur buteur de Serie A, au sommet de son art cette saison.