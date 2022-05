Le 11 africain de la semaine (du 27 avril au 03 mai)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Naby Keita (Guinée - Liverpool)

Naby Keita a permis à Liverpool de remporter un succès aussi court que précieux dans la course au titre, samedi après-midi sur la pelouse de Newcastle. Titularisé, le Guinéen a fait parler sa tonicité, pour dribbler le portier Martin Dubravka avant de pousser le ballon dans les buts des Magpies, invaincus lors de leurs sept dernières rencontres à domicile. Par ailleurs auteur d'une prestation aboutie, l'ancien du Horoya n'a pas volé son trophée d'homme du match.



« Naby est absolument incroyable. Ce n’est pas le joueur le plus grand mais il a été vraiment grand aujourd’hui. J’ai adoré… », a lâché à son sujet Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool.



Lui qui n'avait plus fait trembler les filets depuis six mois avec les Reds retrouve une place plus importante dans la rotation opérée par le technicien allemand depuis que les blessures le laissent enfin tranquille.

Le 11 type de la semaine (442)

Gardien de but : Maduka Okoye (Nigeria - Sparta Rotterdam)

Futur gardien de Watford, Maduka Okoye a sans doute évité une défaite au Sparta Rotterdam en réussissant quatre arrêts face à AZ Alkmaar (1-1). Il y a un mois et demi, sur le terrain du Vitesse Arnhem, l'international nigérian avait été victime de jets de projectiles, qui avaient provoqué l'interruption définitive de la rencontre. Un match ensuite repris et remporté par son équipe.

Latéral droit : Issa Kaboré (Burkina Faso - Troyes)

Issa Kaboré enchaîne en cette fin de saison les prestations convaincantes dans le couloir droit de l'ESTAC. Elément le plus dangereux de son équipe en première période, il a encore accentué la cadence lorsqu'elle s'est retrouvée en supériorité numérique. Toujours soucieux d'apporter des solutions offensives, le joueur formé au Rahimo FC et prêté par Manchester City s'est également montré solide défensivement.

Défenseur central : Chancel Mbemba (RD Congo - FC Porto)

Chancel Mbemba a rapproché le FC Porto du titre national en marquant face à Vizela (4-2). Titulaire pour la 44ème fois en 44 apparitions cette saison, le défenseur congolais a inscrit le troisième but de son équipe à la 56ème minute de jeu sur un service de son binôme défensif Pepe. Excellent dans ses interventions lors de ce match accroché, le Léopard a été désigné meilleur joueur de la rencontre.

Défenseur central : Kalidou Koulibaly (Sénégal - Naples)

Kalidou Koulibaly a ouvert le score grâce à un but de la tête suite à un corner dès la 7e minute, ouvrant la voie à un large succès de sa formation sur la marque de 6-1. La troisième réalisation de la saison en Serie A pour le champion d'Afrique, par ailleurs impeccable derrière. Du haut de ses 57 sélections avec les Lions de la Teranga, le roc défensif disputera en novembre prochain sa deuxième Coupe du monde.

Latéral gauche : Gideon Mensah (Ghana - Bordeaux)

Gideon Mensah s'est fait remarquer dans son couloir gauche, dimanche à Nice dans un match important pour le maintien, de plus en plus hypothétique, des Girondins. A l'aise balle au pied, l'international ghanéen a sauvé son camp dès l'entame sur une tentative de Dolberg. Tranchant dans ses montées, il fut l'un des seuls au niveau requis dans une équipe en perdition.

Milieu offensif droit : Fashion Sakala (Zambie - Glasgow Rangers)

Fashion Sakala est en train de se mettre les supporters des Glasgow Rangers dans la poche. L’attaquant zambien a égalisé au Celtic Park lors du Old Firm, le derby face au Celtic, d’une frappe sèchedu gauche au ras du poteau. Déjà auteur de 11 buts et 5 passes décisives cette saison, l’ancien champion d’Afrique des moins de 20 ans a salué sa réussite. « C'était spécial. C'était vraiment un but spécial », a dit le Chipolopolo après la rencontre.

Milieu central : Cheick Doucouré (Mali - Lens)

Après un début de match difficile à l'image de son équipe, Cheick Doucouré a bien tenu la barre dans l'entrejeu du RC Lens, même quand il était réduit à dix samedi lors du match renversant face à Nantes (2-2). Avec un grand nombre de ballons ratissés et des transmissions très propres (92,5% de passes réussies), l'international malien et ancien de l'Académie Jean-Marc Guillou de Bamako a une nouvelle fois été une pièce clé du dispositif sang et or.

Milieu central : Naby Keita (Guinée - Liverpool)

Naby Keita a permis à Liverpool de remporter un succès aussi court que précieux dans la course au titre, samedi après-midi sur la pelouse de Newcastle. Titularisé, le Guinéen a fait parler sa tonicité, pour dribbler le portier Martin Dubravka avant de pousser le ballon dans les buts des Magpies, invaincus lors des sept dernières rencontres à domicile. Par ailleurs auteur d'une prestation aboutie, l'ancien du Horoya n'a pas volé son trophée d'homme du match.

Milieu offensif gauche : Youcef Belaïli (Algérie - Brest)

Brest entrevoit enfin le vrai Youcef Belaïli. Déjà buteur le week-end précédent face à Metz, l'international algérien s'est illustré de nouveau à l’occasion de la réception de Clermont. Très en vue sur son côté droit même quand les Brestois étaient réduits à dix, l'ancien champion d'Afrique a multiplié les bons choix. Impliqué sur le premier but de son équipe, c'est lui qui délivre la passe décisive au Béninois Steve Mounié sur le second. Du travail bien fait.

Attaquant : Cyriel Dessers (Nigeria - Feyenoord Rotterdam)

Cyriel Dessers a livré une prestation cinq étoiles, jeudi face à l'Olympique de Marseille en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence. Véloce et disponible, l'éphémère international nigérian (1 sélection avec les Super Eagles) a donné le tournis aux défenseurs phocéens, impuissants face à son mouvement perpétuel. C'est lui qui ouvre la marque après un bel enchaînement, avant de redonner l'avantage à son équipe au retour des vestiaires en exploitant tel un renard une grosse bourde de Caleta Car.

Attaquant : Moses Simon (Nigeria - Nantes)

Moses Simon a réussi son premier doublé en Ligue 1, sur le terrain du RC Lens (2-2). Auteur d'un match plein en position d'avant-centre, l'habituel ailier a mis à profit sa vitesse sur son premier but avant de faire parler son flair sur le second. Lui qui a touché sept ballons dans la surface adverse (record du match) provoquera l'expulsion du gardien Leca. Parmi les meilleurs joueurs du premier tour lors de la CAN en début d'année au Cameroun, le natif de Jos va disputer la finale de la Coupe de France avec les Canaris.