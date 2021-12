Le 11 africain de la semaine (du 27 avril au 04 mai)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Achraf Hakimi (Maroc - Inter Milan)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Alexandre Oukidja (Algérie - Metz)

Latéral droit : Achraf Hakimi (Maroc - Inter Milan)

Défenseur central : Zouhair Feddal (Maroc - Sporting Portugal)

Défenseur central : Dylan Bronn (Tunisie - Metz)

Latéral gauche : Carlos Akapo (Guinée équatoriale - Cadix)

Milieu offensif droit : Lisandro Semedo (Cap-Vert - Fortuna Sittard)

Milieu axial : Pape Matar Sarr (Sénégal - Metz)

Milieu axial : Mohamed Elneny (Egypte - Arsenal)

Milieu offensif gauche : Moses Simon (Nigeria - Nantes)

Attaquant : Sébastien Haller (Côte d'Ivoire - Ajax Amsterdam)

Attaquant : Victor Osimhen (Nigeria - Naples)

Auteur du second but, Achraf Hakimi a décroché dimanche à Crotone (0-2) le titre de champion d’Italie avec l'Inter Milan. Un premier sacre depuis plus d'une décennie pour les Nerazzurri, auquel l'international marocain a pris une part active. Auteur de 7 buts et de 7 passes décisives en Serie A lors de l’exercice 2020-2021, le Lion de l’Atlas fait partie des hommes clés de ce Scudetto.Arrivé l’été dernier en provenance du Real Madrid,. Au terme de son prêt de deux ans au Borussia Dortmund, l’international marocain (31 sélections, 2 buts) n’était revenu à la Casa Blanca que pour en repartir, direction l’Inter. S'il en garde une certaine amertume à l'égard de son club formateur, c'est bien sous la direction d'Antonio Conte et non de Zinédine Zidane qu'il va continuer à s'épanouir.S'il concède un but au Bissau-Guinéen Mama Baldé, Alexandre Oukidja a globalement bien fait le peu qu'il avait à faire face à la lanterne rouge dijonnaise. Dans les dernières minutes d'une rencontre disputée, Zouhair Feddal a surgi pour ouvrir la marque d'un coup de tête rageur. Le Marocain faisait enfin sauter le verrou du Nacional Madère, finalement battu 2-0. Désigné meilleur joueur de la 27e journée de Liga NOS, le natif de Tétouan symbolise la force mentale des Leões, qui gardent la tête six longueurs d'avance sur le FC Porto, leur dauphin.Dylan Bronn a réussi un match plein à l'occasion de la victoire de son équipe sur Dijon (5-1). Auteur de quelques interventions pleine d'autorité en défense, l'international tunisien a apporté sa contribution au succès de son équipe en marquant un but de la tête sur un coup-franc de l'Algérien Farid Boulaya. Depuis l’obtention de sa nationalité sportive tunisienne en février 2017, ce natif de Cannes a joué 26 matchs avec les Aigles de Carthage.Contre une équipe de Grenade en pleine confiance après son succès sur le Barça, Carlos Akapo s'en est sorti sans dommage dans son couloir, contribuant au succès surprise des Andalous (0-1). International équato-guinéen depuis 2013, ce joueur passé par la réserve du FC Valence a fait son retour en sélection lors des éliminatoires de la prochaine CAN, à laquelle participera le Nzalang Nacional.Auteur d'un doublé, Lisandro Semedo a été le grand artisan de la victoire de son équipe sur Twente (3-0), dans un choc de milieu de tableau. Avec 9 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison en Eredivisie, l'international cap-verdien réussit le meilleur exercice de sa carrière. Les Requins Bleus compteront sur lui dans l'optique de la prochaine CAN, pour laquelle ils se sont qualifiés.Si le FC Metz s'est largement imposé sur la pelouse de Dijon (1-5), c'est en partie à Pape Matar Sarr que les Grenats doivent ce beau succès. D'une demi-volée magnifique, le jeune milieu de terrain sénégalais inscrit son troisième but de la saison dans l'élite. Inspiré dans le cœur du jeu, ce pur produit de l'Académie Génération Foot se montre digne de cette riche lignée.Mohamed Elneny a mis Arsenal sur la bonne voie face à Newcastle (2-0) en ouvrant la marque dès l'entame de la partie, sur une frappe depuis l'extérieur de la surface. Actif et très juste dans ses orientations (98% de passes réussies), l'Egyptien a donné le ton dans l'entrejeu, réussissant l'un de ses meilleurs matchs de la saison avec les Gunners.Cela valait bien un saut périlleux : à l'affût, Moses Simon a inscrit le premier des quatre buts nantais à Brest (1-4), avant de se muer en passeur sur le troisième. Vif et inspiré, l'ailier s'illustre aussi en dehors des terrains, lui qui finance la construction de routes, de drainages et de puits dans l’Etat de Benue, dans l'est du Nigeria.Passeur décisif sur le but de la victoire, Sébastien Haller a remporté dimanche face à Vitesse Arnhem (2-1) la Coupe des Pays-Bas. Le premier trophée de la saison pour l'attaquant franco-ivoirien, arrivé de West Ham cet hiver, et sans doute pas le dernier, puisque l’Ajax est en ballotage favorable pour le titre de champion. Les Eléphants de Côte d'Ivoire, que cet ex-international Espoirs français a choisi de représenter l'an dernier, compteront sur lui lors des prochaines échéances.Victor Osimhen termine sa saison sur une note très encourageante. Après avoir enchaîné les pépins et les galères, l'attaquant nigérian a inscrit face à Cagliari (1-1) son huitième but de la saison, et le troisième sur ses trois derniers matchs. Si le bilan comptable global n'est pas à la hauteur du colossal investissement, la qualité de ses prestations récentes vont dans le bon sens pour le Super Eagle.