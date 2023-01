Le 11 africain de la semaine du 3 au 10 janvier

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Riyad Mahrez (Algérie - Manchester City) Chelsea réussit à Riyad Mahrez. En deux matchs face aux Blues, le premier en championnat jeudi, le second en FA Cup dimanche, le milieu offensif international algérien a marqué trois fois, dont un doublé, avec un splendide coup franc, agrémenté d'une passe décisive ce week-end. D'excellent augure pour les Citizens avant le derby de Manchester, dimanche face à United dans le cadre de la vingtième journée de Premier League.



L'entraîneur Pep Guardiola est revenu sur les performances de son Fennec. « Il n’a jamais perdu son amour pour le football. S’il était assis à côté de moi, je lui dirais de toujours s’entraîner et jouer comme en ce moment. Quand il joue comme ça et qu’il se plaint de ne pas jouer assez, il a raison de se plaindre (...). Mais avant, il ne pouvait pas se plaindre car il ne jouait pas à son niveau actuel. Mais depuis qu’on a repris après le Mondial, il joue très bien », a déclaré le technicien espagnol. Le 11 type africain de la semaine (4/4/2) Gardien de but : Yehvann Diouf (Sénégal - Reims) Yehvann Diouf a certes déjà connu des matchs plus difficiles que ce déplacement à Loon-Plage en seizièmes de finale de la Coupe de France (0-7). Mais son arrêt au retour des vestiaires, alors que son équipe n'avait qu'un but d'avance, lui a peut-être évité des frayeurs. Intronisé gardien numéro 1 en septembre dernier, le Franco-Sénégalais fait figure de postulant crédible aux Lions de la Teranga. Latéral droit : Serge Aurier (Côte d'Ivoire - Nottingham Forest) Si Nottingham Forest a provisoirement quitté la zone de relégation grâce à sa victoire à Southampton (0-1), les Reds le doivent d'abord au Nigérian Taiwo Awoniyi, buteur, mais aussi à la prestation aboutie de Serge Aurier. Irréprochable dans son couloir, l'international ivoirien a remporté la totalité de ses duels au sol (et 80% de ses duels aériens) et réussi une belle moisson avec quatre ballons interceptés. Défenseur central : Xavier Mbuyamba (RD Congo - Volendam) Arrivé cet été de Chelsea pour aider le club promu, Xavier Mbuyamba s'impose par son autorité. Sur le terrain de Cambuur, le joueur de 21 ans a désamorcé les attaques adverses et délivré la passe décisive du deuxième but des siens, vainqueurs 3-0. Toujours sélectionnable par les Léopards, ce Néerlandais d'origine congolaise présente déjà un riche bagage, avec un passage formateur par la Masia du Barça. Défenseur central : Joseph Aidoo (Ghana - Celta Vigo) Joseph Aidoo s'est montré intraitable lors de la victoire du Celta Vigo à Elche (0-1). Buteur en Copa del Rey fin décembre, l'international ghanéen a cette fois multiplié les bonnes interventions, avec trois tacles et deux duels aériens gagnés. Retenu pour le Mondial au Qatar, l'ancien d'Inter Allies FC n'y avait pas disputé la moindre minute de jeu. Latéral gauche : Arthur Masuaku (RD Congo - Besiktas) Arthur Masuaku surfe sur une vague porteuse en ce début d'année à Besiktas. Auteur du but de la victoire mercredi face à l'Adana Demirspor (1-0) et désigné homme du match, le joueur prêté par West Ham a enchaîné avec une prestation de bonne facture, dimanche contre Kasimpasa (2-1). International congolais depuis fin 2018, ce Lillois de naissance compte une dizaine de sélections avec les Léopards. Milieu offensif droit : Riyad Mahrez (Algérie - Manchester City) En deux matchs face aux Blues, le premier en championnat jeudi, le second en FA Cup dimanche, le milieu offensif international algérien a marqué trois fois, dont un doublé, avec un splendide coup franc, agrémenté d'une passe décisive ce week-end. D'excellent augure pour les Citizens avant le derby de Manchester, dimanche face à United dans le cadre de la vingtième journée de Premier League. Milieu défensif : André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun - Naples) Le Napoli peut voyager loin avec un milieu de terrain comme André-Frank Zambo Anguissa. Dimanche, sur la pelouse de la Sampdoria, l'ancien Marseillais a obtenu dès l'entame un penalty. La tentative ratée de Politano n'a pas découragé le Camerounais, qui a réussi une prestation solide, dans les duels comme dans le jeu de passes. Prolongé jusqu'en 2027 avant le Mondial, l'ancien Marseillais donne raison à ses dirigeants. Milieu défensif : Seko Fofana (Côte d'Ivoire - Lens) Très percutant et récompensé d'une passe décisive contre le PSG, le week-end précédent (3-1), Seko Fofana s'est de nouveau montré déterminant pour le RC Lens, ce dimanche en Coupe de France. Sur le terrain des amateurs de Linas-Montlhéry, l'international ivoirien a changé la face du match en sortant du banc, avec un but (72e) et une passe décisive dans la foulée pour Florian Sotoca (77e), mais aussi 100% de passes réussies. Un patron. Milieu offensif gauche : Jérémie Boga (Côte d'Ivoire - Atalanta Bergame) Le facteur X de l'Atalanta, c'est lui, Jérémie Boga. Entré en jeu à la pause alors que son équipe était menée, l'international ivoirien a fait basculer la rencontre en deux actions. D'abord en délivrant une formidable passe pour l'égalisation de Koopmeiners, puis en servant Hojlund pour le but qui allait s'avérer victorieux. En moins d'un quart d'heure, le supersub [joueur performant entré en cours de jeu] avait changé la face du match. Attaquant : Mame Biram Diouf (Sénégal - Konyaspor) Les ans ne semblent pas avoir de prise sur Mame Biram Diouf. A plus de 35 printemps, l'attaquant sénégalais fait toujours parler la poudre avec Konyaspor. L'ancien de Manchester United a frappé à trois reprises sur la pelouse de Fatih Karagümrük (3-3). Le Dakarois, formé au Jaraaf, signe ainsi son premier triplé depuis le 24 août 2010 : alors à Blackburn, il avait réussi cet exploit à l'occasion d’un match de League Cup face à Norwich. Attaquant : Victor Osimhen (Nigeria - Naples) Homme fort du Napoli depuis le début de la saison, Victor Osimhen n'a pas déçu dimanche lors du déplacement sur le terrain de la Sampdoria. Auteur du premier but des Partenopei, l'ancien Lillois a ensuite provoqué l'expulsion de Tomas Rincon, offrant ainsi une seconde période plus tranquille aux siens, finalement vainqueurs 2-0. Le Nigérian caracole en tête du classement des buteurs de Serie A avec 10 réalisations et devient le premier joueur africain depuis George Weah à atteindre ce total durant trois saisons consécutives.