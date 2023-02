Le 11 africain de la semaine du 7 au 14 février

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Marshall Munetsi (Zimbabwe - Reims) Marshall Munetsi a réussi une prestation XXL, dimanche dans un derby de Champagne facilement remporté par Reims contre Troyes (4-0). Incisif dès l'entame, le Zimbabwéen ouvre rapidement la marque. S'il manque le doublé avant la pause, il se mue en passeur décisif sur le but inscrit par la recrue franco-comorienne Myziane Maolida. Aussi impactant (6 récupérations, 2 tacles réussis) que précis, l'ancien des Orlando Pirates est sorti sous les applaudissements d'Auguste-Delaune après une heure bien remplie.



Privé de match internationaux par la suspension du Zimbabwe, Marshall Munetsi a appelé cette semaine les différentes instances de son pays à résoudre leurs différends afin que les Warriors soient réintégrés par la FIFA. Un appel à l'image d'un joueur responsable et connecté au monde qui l'entoure, au point d'apporter une aide financière à 60 jeunes de son pays afin qu’ils puissent poursuivre leur scolarité. Le 11 type africain de la semaine (4/3/3) Gardien de but : Yassine Bounou (Maroc - FC Séville) Face à Majorque (2-0), Yassine Bounou a bien fait le peu qu'il a eu à faire, gardant sa cage inviolée pour la cinquième fois de la saison en Liga. Grand artisan du parcours historique des Lions de l'Atlas au Mondial, sa belle année a été distinguée : le voilà finaliste du prix The Best de la FIFA, avec pour concurrents à son poste le Belge Thibaut Courtois et l'Argentin Emiliano Martinez. Latéral droit : Clinton Mata (Angola - FC Bruges) Critiqué ces dernières semaines, Clinton Mata a relevé la tête, vendredi face à l'Union Saint-Gilloise, actuelle deuxième de Jupiler Pro League. C'est lui qui trouve la tête d'Hans Vanaken pour l'égalisation des Blauw-Zwart. Né en Belgique, le joueur de 30 ans a répondu positivement à l'appel de l'Angola en 2014 et a depuis honoré une dizaine de sélections avec les Palancas Negras. Défenseur central : Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire - Reims) Emmanuel Agbadou est en train de s'imposer comme l'un des défenseurs centraux les plus solides de Ligue 1. Aux côtés du chevronné Marocain Yunis Abdelhamid, le joueur arrivé d'Eupen (L1 belge) l'été dernier a fait la police contre Troyes, réussissant 13 récupérations et 2 interceptions. Ancien du FC San Pedro et de l’US Monastirienne, ce joueur au parcours atypique postule à une place en équipe nationale ivoirienne, lui qui ne compte qu'une petite poignée de sélections jusqu'alors. Défenseur central : Kiki Kouyaté (Mali - Montpellier) Recruté cet hiver au FC Metz, Boubacar "Kiki" Kouyaté a retrouvé avec satisfaction les joutes de Ligue 1. Face à Brest (3-0), l'athlétique défenseur a contribué à la belle solidité des Héraultais, remportant la majorité de ses duels. Cet ancien de l'AS Bamako a disputé l'an dernier la deuxième CAN de sa carrière avec les Aigles du Mali. Latéral gauche : Loïc Lapoussin (Madagascar - Union Saint-Gilloise) Très actif et disponible, Loïc Lapoussin a été récompensé de ces projections offensives en ouvrant le score d'une jolie tête lobée, face au FC Bruges (1-1). Avec ce but et deux passes décisives ces dernières semaines, le joueur de couloir répond présent en 2023. Appelé par les Barea depuis novembre 2020, ce natif de Rosny-sous-Bois a disputé les qualifications du Mondial 2022 et endossé depuis le costume de titulaire. Milieu défensif : Marshall Munetsi (Zimbabwe - Reims) Marshall Munetsi a réussi une prestation XXL, dimanche dans un derby de Champagne facilement remporté par Reims contre Troyes (4-0). Incisif dès l'entame, le Zimbabwéen ouvre rapidement la marque. S'il manque le doublé avant la pause, il se mue en passeur décisif sur le but inscrit par la recrue franco-comorienne Myziane Maolida. Aussi impactant (6 récupérations, 2 tacles réussis) que précis, l'ancien des Orlando Pirates est sorti sous les applaudissements d'Auguste-Delaune après une heure bien remplie. Milieu relayeur : Nampalys Mendy (Sénégal - Leicester) Titularisé pour la troisième fois de la saison, Nampalys Mendy n'a pas tardé à justifier la confiance de son entraîneur. Lui qui n'avait marqué qu'une fois en plus d'une décennie de carrière profite d'un ballon mal dégagé pour ouvrir la marque d'une demi-volée du droit, aussi puissante que précise. Ancien international Espoirs français, ce natif de la Seyne-sur-Mer a répondu favorablement à l'appel du Sénégal en mars 2021, devenant champion d'Afrique avec les Lions de la Teranga l'année suivante. Milieu relayeur : Ellyes Skhiri (Tunisie - Cologne) On n'arrête plus Ellyes Skhiri. Très performant à la récupération, l'international tunisien a également fait parler ses qualités de projection vers l'avant en inscrivant les deuxième et troisième buts de son équipe contre un Eintracht Francfort pourtant en grande forme (3-0). Son deuxième doublé de la saison, après celui du 21 janvier contre le Werder Brême. Lui qui a refusé les avances de l'Olympique Lyonnais cet hiver a disputé au Qatar sa deuxième Coupe du monde avec les Aigles de Carthage. Ailier droit : Billal Brahimi (Algérie - Nice) Tout proche de partir à Troyes cet hiver, Billal Brahimi est finalement resté à Nice en raison de la blessure de l'Ivoirien Nicolas Pépé. Grand bien lui en a fait : l'international algérien est devenu le supersub des Aiglons. Déjà buteur la semaine précédente à Marseille d'une superbe frappe croisée au terme d'un contre, le gaucher a fait parler la poudre deux fois contre l'AC Ajaccio (3-0), portant son total à trois buts en 48 minutes et deux entrées en jeu, record du moment en Ligue 1. Attaquant de pointe : Islam Slimani (Algérie - Anderlecht) Dans l'impasse à Brest, Islam Slimani est parti se relancer à Anderlecht en toute fin de mercato. Entré en jeu à treize minutes de la fin face à Saint-Trond, c'est lui qui change le cours du match en marquant le but du 2-1 avant de réussir une talonnade décisive sur celui du 3-1. Difficile de faire mieux pour le meilleur buteur de l'histoire des Fennecs pour se faire adopter par son nouveau public. Ailier gauche : Zakaria Aboukhlal (Maroc - Toulouse) Egalement capable d'évoluer sur l'aile gauche, Zakaria Aboukhlal a livré une de ses meilleures prestations de la saison dimanche face à Rennes (3-1). Auteur d'une percée dévastatrice sur l'ouverture du score, c'est lui qui inscrit le but du break en reprenant un tir repoussé de l'Algérien Farès Chaïbi et c'est encore lui qui délivre la passe décisive sur le troisième. Son bilan aurait pu être encore meilleur si un montant n'avait pas repoussé sa tentative après la pause.