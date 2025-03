Le bilan de Brice Oligui Nguema, Boualem Sansal condamné, concert Solidarité Congo annulé... Le Récap Afrique de la semaine

🌍 L’actu en bref

🇸🇩 L'armée affirme avoir pris le contrôle total de la capitale Khartoum, une semaine après avoir repris le palais présidentiel aux paramilitaires lors d'une offensive majeure, après bientôt deux ans de guerre dans ce pays d'Afrique de l'Est.

⚽ La Confédération Africaine de Football attribue à l'Égypte la CAN U20 deux jours après le désistement de la Côte d'Ivoire pour l'organisation du tournoi à moins d'un mois du début de l'événement.

🇫🇷 🇩🇿 L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal condamné à cinq ans de prison ferme. Le président français Emmanuel Macron appelle les autorités algériennes à lui redonner sa liberté.

C'est désormais officiel. Le concert Solidarité Congo🇨🇩 n'aura pas lieu le 7 avril à l'Accor Arena à Paris. Explications.

🇸🇸 Crainte d'un retour de la guerre civile au Soudan du Sud après que les forces du président sud-soudanais, Salva Kiir, ont arrêté mercredi 26 mars 2025 son rival le premier vice-président Riek Machar. L'ONU s'alarme du risque de voir le pays "retomber dans un conflit généralisé".

🇧🇫 Deux journalistes burkinabè ont été arrêtés lundi à Ouagadougou et emmenés vers une destination inconnue, après qu'une association dont ils sont membres a dénoncé des atteintes à la liberté d'expression, a annoncé cette dernière.

Un nombre record de 9 000 personnes sont mortes sur les routes migratoires en 2024, selon l'ONU qui rappelle que de nombreux décès ne sont pas documentés. En Afrique, on enregistre 2242 morts.

📺 Dans le JTA

🇬🇦 Au Gabon, le scrutin présidentiel doit se dérouler le 12 avril prochain avec huit candidats en lice. Un vote qui suscite de grandes attentes chez les Gabonais et les Gabonaises. Chargement du lecteur... 🇨🇩 RDC : la diaspora européenne tente de se faire entendre. Un rapport sur les violations de droits humains liées à l'exploitation de minerais a été présenté au Parlement Européen.

Chargement du lecteur...

Des militaires ont été la cible d'une attaque menée, ce mardi 25 mars 2025, par des djihadistes à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Dix ont perdu la vie et il y a eu une vingtaine de blessés. Malgré les offensives militaires, les attaques djihadistes restent omniprésentes dans le bassin du lac Tchad.

Chargement du lecteur...

🇸🇳 Il y a un an, Bassirou Diomaye Faye devenait le plus jeune président du pays, avec un programme de rupture politique. L'heure d'un premier bilan a sonné.

Chargement du lecteur...

🛜 Sur notre site

🇬🇦 Brice Oligui Nguema, Président de la Transition de la République du Gabon, est l'invité de TV5MONDE ce mardi 25 mars. Il répond aux questions de Nidhya Paliakara depuis Libreville. Entretien intégral.

Chargement du lecteur... Interview du Président gabonais

🇫🇷 🇩🇿 La crise entre Paris et Alger a été longuement évoquée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors d'une interview à la télévision algérienne, ce 22 mars 2025. Des déclarations qui vont dans le sens d'un appel au dialogue avec Paris, selon Brahim Oumansour, directeur de l'Observatoire du Maghreb et chercheur associé à l'IRIS.

(Re)lire Crise Algérie - France : l'appel à la diplomatie du président Tebboune

L'un des plus anciens instruments de musique du Mali, le balafon, figure désormais sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Cette inscription marque une reconnaissance internationale de cet instrument partagé par le Mali, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et l’Indonésie.

Chargement du lecteur... Le balafon a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.

🎤 L’instant culture

📽️ Filmé à Deir el-Bersha, un village copte situé à 300 kilomètres au Sud du Caire, en Égypte🇪🇬, « les filles du Nil » est documentaire féministe qui raconte la vie et surtout les désirs d'émancipation d'une bande de jeunes filles. Chargement du lecteur...

🇨🇩 Djino Bass et Bébé Mingi réinventent la musique avec des instruments fabriqués à partir de matériaux de récupération glanés dans les rues de Kinshasa. Ils débutent une tournée européenne.

Chargement du lecteur...

🏄 Info sports

⚽ La formation des jeunes footballeurs en Afrique, un défi majeur pour le continent. Pour en parler, Lise-Laure Etia reçoit l'ancien footballeur international camerounais Aurélien Chedjou.

Chargement du lecteur...

📱Sur nos réseaux sociaux

🏴‍☠️Oubliez les galions, les trésors de pièces d’or et les aventuriers au grand cœur ! ⚓Qui sont les pirates et les brigands du XXIe siècle ? Où agissent-ils en Afrique ? Quelles solutions contre cette criminalité ? Décryptage avec «Les Mots de la Paix».

🇳🇪 Le général Abdourahmane Tiani a été investi président de la République du Niger après un coup d'État. Une charte de Refondation a été promulguée, incluant un recours au référendum pour les bases militaires étrangères et un mandat de 5 ans modulable. Il a signé des ordonnances, dont la dissolution des partis politiques et l'amnistie des prisonniers politiques et militaires.

🇧🇮 Des milliers de Congolais🇨🇩 ont fui les violences au Sud-Kivu, pour trouver refuge à Rugombo, au Burundi. Les organisations humanitaires sont dépassées par ces arrivées massives, aggravées par le manque de fonds suite aux coupes des aides internationales.

Tweet URL

🎞️ [Maghreb-Orient Express] MOE

Fusionnant la cuisine marocaine, française et ivoirienne, sa cuisine transcende les frontières. ​Le Chef Simo, gagnant de l’émission Master Chef Maroc🇲🇦 2018, propose à travers sa mini-série "Safran et Saveurs by Chef Simo" une liste de recettes à réaliser et savourer en famille. À découvrir sur TV5MONDEplus. Extrait de l'émission #MOE - Maghreb-Orient Express, présentée par Mohamed Kaci, le 21 mars 2025.