Le bilan des inondations dans le sud du Maroc monte à dix morts

Le bilan des inondations qui ont emporté un bus ce week-end dans le sud du Maroc s'est alourdi à au moins dix morts, tandis que sept passagers du véhicule sont toujours recherchés, a indiqué lundi le ministère de la Santé.

Un précédent bilan publié samedi faisait état de deux morts.

"Dix personnes ont trouvé la mort (...) et sept sont toujours portées disparues suite à l'accident de l'autocar emporté, au niveau de Oued Tata", a indiqué la délégation provinciale de Santé de la zone de Tata, citée par l'agence de presse officielle MAP.

Des pluies torrentielles avaient déjà causé la mort d'au moins 18 personnes il y a deux semaines dans ces zones désertiques et semi-arides.

Le Maroc fait face à sa pire sécheresse depuis près de 40 ans, qui dure depuis six ans et menace le secteur clé de l'agriculture (11 à 14% du PIB et plus d'un tiers de la population active).

D'après des experts, ces pluies rares peuvent permettre, à l'échelle locale, de faire remonter les niveaux de certains barrages et de réalimenter les nappes phréatiques, mais celles-ci nécessitent des pluies dans la durée pour se recharger à un niveau normal après une longue sécheresse.