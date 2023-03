Le chef de la police du Kenya interdit de nouvelles manifestations de l'opposition

Le chef de la police du Kenya a interdit dimanche les nouvelles manifestations de l'opposition prévues lundi.

"Nous ne permettrons pas de manifestations violentes", a déclaré à des journalistes l'inspecteur général de la police Japhet Koome, en ajoutant que "les manifestations qu'ils (les opposants, ndlr) prévoient pour demain (lundi) sont illégales et ne seront pas autorisées".

Le leader de l'opposition, Raila Odinga, a exhorté les gens à descendre dans la rue chaque lundi et jeudi contre la hausse du coût de la vie au Kenya.

Les manifestations de lundi dernier – qui n'étaient pas non plus autorisées par la police – ont dégénéré, la police anti-émeute tirant des gaz lacrymogènes et utilisant des canons à eau contre des manifestants qui lançaient des pierres et incendiaient des pneus.

Un étudiant a été tué par les tirs de la police tandis que 31 policiers ont été blessés dans ces heurts à Nairobi et dans des bastions de l'opposition dans l'ouest du Kenya.

Plus de 200 personnes ont été arrêtées, dont plusieurs hauts responsables politiques de l'opposition, tandis que le convoi d'Odinga a été la cible de gaz lacrymogènes et des canons à eau.

"Vous avez tous vu ce qui s'est passé la semaine dernière et nous ne permettrons pas que cela se reproduise lorsque des hooligans viennent en ville pour piller et détruire les biens et les entreprises des gens", a déclaré Japhet Koome.

Il s'agissait des premières violences notables depuis que le président William Ruto a pris ses fonctions il y a six mois après avoir battu Raila Odinga, lors d'un scrutin que son rival qualifie de "volé".

De nombreux Kenyans ont des difficultés à se nourrir et luttent contre les prix élevés des produits de base ainsi qu'une monnaie locale en chute libre et une sécheresse record qui a laissé des millions de personnes affamées.

William Ruto, qui quitte le pays dimanche pour un voyage en Europe, a appelé le chef de l'opposition à mettre fin aux protestations.

"Je dis à Raila Odinga que s'il a un problème avec moi, il devrait me faire face et arrêter de terroriser le pays", a-t-il déclaré jeudi.