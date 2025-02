Le choléra fait 70 morts au Soudan en une semaine

Au moins 70 personnes sont mortes du choléra et plus de 2.200 sont été contaminées par la maladie dans le sud du Soudan au cours de la semaine écoulée, a déclaré jeudi Save the Children, citant des données du ministère de la Santé.

L'épidémie dans l'Etat du Nil Blanc fait suite à une frappe de drone sur la centrale électrique d'Um Dabakar, à 275 kilomètres au sud de Khartoum, qui a perturbé l'accès à l'eau potable à Kosti, la capitale de l'Etat.

Elle intervient alors que le système de santé soudanais est paralysé par la guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes depuis avril 2023.

"Plus de 2.200 personnes, dont des enfants, luttent actuellement contre l'épidémie mortelle de choléra dans la ville de Kosti", a déclaré l'organisation humanitaire dans un communiqué.

Save the Children a déclaré que le ministère de la Santé, allié de l'armée, avait signalé plus de 2.243 cas de choléra - soit une moyenne d'environ 400 cas par jour - à Kosti, avec au moins 70 décès confirmés de la maladie entre le 20 et le 26 février.

Selon un communiqué du ministère publié mardi, le pays a enregistré plus de 55.000 cas de choléra et plus de 1.400 décès depuis que l'épidémie a été déclarée en août 2024.

Mohamed Abdiladif, directeur de Save the Children pour le Soudan, a déclaré que des centaines d'enfants étaient en danger dans le Nil Blanc.

"Les enfants du Soudan sont pris dans un cycle sans fin de violence, de maladie et de faim, avec un impact dévastateur", a-t-il déclaré.