Le Congo reproche à la France son manque de soutien pour la direction de l'UNESCO

À un mois de l'élection à la tête de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), la République du Congo a fait part de ses vifs regrets concernant le choix de la France.

Le
06 Sep. 2025 à 19h21 (TU)
Par
TV5MONDE
Firmin Edouard MATOKO est le candidat congolais à la direction de l'UNESCO.

(UNESCO)
À Brazzaville, le ministre congolais de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla, s'est exprimé vendredi 05 septembre. Il reproche le soutien de la France au candidat égyptien, Khaled El-Enany, plutôt qu'à celui que propose Brazzaville, Firmin Edouard Matoko. Ce dernier avait déposé sa candidature auprès de l'UNESCO le 13 mars, soit moins de 48 heures avant la date butoir.

“À chaque fois que nous avons eu besoin de ce pays, nous n'avons pas obtenu l'appui nécessaire. Le peuple congolais, les autorités congolaises du moment, comme celles qui viendront dans quelques années, sauront s’en souvenir”, a déclaré Thierry Lézin Moungalla, lors d’une conférence de presse.

Ayant rappelé les liens “historiques” du Congo avec la France, “autrement plus solides et plus lointains” que ceux de “la France et l’Egypte”, le ministre a annoncé que si demain, la France, dans “une situation diplomatique vitale” demanderait le vote du Congo”, les autorités congolaises l’examineraient “probablement en tenant compte de ces blessures mémorielles”. 

L’Egyptien Khaled El-Enany, le Congolais Firmin Edouard Matoko et la Mexicaine Gabriela Ramos étaient les trois candidats à la direction générale de l’UNESCO, pour succéder à la française Audrey Azoulay. Mais Gabriela Ramos a retiré sa candidature le 22 août.

Le directeur général de l’UNESCO est proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence générale. Il est ainsi nommé initialement pour quatre ans et peut être reconduit pour un nouveau mandat de quatre ans. 

Afrique
CONGO-BRAZZAVILLE
L'actualité au Congo-Brazzaville

