Le footballeur camerounais Modeste M'Bami est mort à 40 ans

Mon ami ancien footballeur international camerounais, ancien joueur du @PSG_inside de @OM_Officiel entre autre est parti aujourd'hui, repose en paix Modeste pic.twitter.com/gZqZJx24Vz — Franck Belhassen (@FranckBelhasSVF) January 7, 2023

"Repose en paix Modeste", écrit l'agent sportif Franck Belhassen sur son compte Twitter. Il annonce la mort du footballeur camerouais Modeste M'Bami, dont il était l'agent. Selon le quotidien sportif français L'Équipe , son entourage confirme qu'il est mort au Havre, où il résidait.

Le footballeur démarre sa carrière à Douala, au Cameroun. Rapidement, il s'envole pour la France et joue quatre saisons à Sedan, de 2000 à 2003. Il évoluera ensuite au sein du Paris Saint-Germain pendant trois saisons. Il a remporté deux Coupes de France avec le club, en 2004 et 2006.



Il rejoint ensuite l'Olympique de Marseille en 2006 et y reste jusqu'en 2009. Il pars ensuite en Espagne et joue deux saisons avec le club de l'UD Almeria. Il pars ensuite en Chine, en Arabie Saoudite et en Colombie, avant de terminer sa carrière au Havre, de 2014 à 2016.

L'Olympique de Marseille a appris avec une grande tristesse la disparition soudaine de Modeste M'Bami.



Toutes nos pensées vont à la famille et aux proches de notre ancien olympien pic.twitter.com/bK5VECatEW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 7, 2023

Au cours de sa carrière, il participe également à 38 matchs avec l'équipe du Cameroun, les Lions Indomptables, pour qui il inscrit trois buts.