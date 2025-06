Le groupe paramilitaire russe Wagner quitte le Mali, remplacé par Africa Corps

Le groupe paramilitaire russe Wagner quitte le Mali, où il était présent depuis 2021, et ses contingents seront réintégrés au sein de son successeur, l'Africa Corps, une autre organisation sous le contrôle du ministère de la Défense russe, ont confirmé des sources diplomatiques et sécuritaires à l'AFP dimanche.

Depuis deux coups d’État en 2020 et 2021 qui ont porté au pouvoir la junte dirigée par le général Assimi Goïta, le Mali a rompu l'alliance avec l'ancien colon français pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie, notamment en faisant appel aux services de Wagner.

"Officiellement, Wagner arrête sa présence au Mali. Mais Africa Corps prend le relais", a indiqué à l'AFP dimanche une source diplomatique au Sahel.

Un message publié vendredi sur une chaîne Telegram affiliée au groupe se félicitait: "Mission accomplie. La PMC +Wagner+ rentre à la maison".

Le Kremlin "maître du jeu"

"Le Kremlin reste maître du jeu", poursuit la même source diplomatique: "L'essentiel du personnel de Wagner au Mali et originaire de Russie sera réintégré au sein de Africa Corps et maintenu dans les chefs-lieux de région du Nord et à Bamako."

Depuis trois ans et demi, le Mali a fait appel au groupe Wagner pour l'aider dans sa lutte contre les groupes jihadistes qui ont fait des milliers de morts sur son territoire.

Le Mali n'a jamais reconnu formellement la présence des mercenaires de Wagner, mais affirmait faire appel à des instructeurs russes.

Wagner offre un catalogue de services aux régimes en difficulté. Au Mali, il menait des opérations sur le terrain, protégeait le pouvoir en place, proposait des formations militaires, voire des conseils juridiques pour réécrire le code minier ou la Constitution.

Photo du 28 juin 2022 publiée par l'État-major des armées françaises montrant un véhicule blindé léger VBL embarquant dans un avion de transport du Détachement interarmées de transit (DETIA), pendant le retrait militaire français, avec les troupes quittant les dernières bases au Mali Etat Major des Armées/AFP/Archives

Les 2.400 militaires français déployés au Mali pour lutter contre le jihadisme se sont retirés du pays en 2022, en raison d'une dégradation des relations avec la junte et face à une hostilité grandissante de l'opinion publique malienne.

Wagner, le plus célèbre groupe de mercenaires russes, a été démantelé et réorganisé à la suite de la mort de son chef Evguéni Prigojine en août 2023, dans un mystérieux accident d'avion survenu peu après sa tentative de rébellion armée contre Moscou. La plupart des opérations sécuritaires en Afrique sont désormais coordonnées par l'Africa Corps, sous le contrôle du ministère de la Défense russe.

"Pas de changement"

"Wagner hier ou Africa Corps aujourd'hui, notre interlocuteur reste le même, c'est le pouvoir central en Russie, c'est-à-dire le Kremlin", a réagi une source sécuritaire malienne dimanche.

Une source militaire malienne confirme que "Wagner ou pas, (...) la Russie reste notre partenaire stratégique en matière de coopération militaire".

Rassemblement à Bamako, le 13 mai 2022, pour soutenir la junte, l'armée et la coopération militaire avec les Russes AFP/Archives

Concrètement, "il n'y aura pas de changement avec le départ de la PMC" (Wagner), assure une chaîne Telegram liée à l'Africa Corps.

Les méthodes brutales du groupe paramilitaire sur le terrain au Mali ont été régulièrement dénoncées par des ONG de défense des droits humains.

L'ONU avait accusé dans un rapport l'armée malienne et des combattants "étrangers" d'avoir exécuté en mars 2022 au moins 500 personnes lors d'une opération antijihadiste à Moura, dans le centre du pays, ce qu'a réfuté la junte malienne.

Selon les Occidentaux, ces combattants étrangers sont des membres de Wagner.

En avril dernier, des corps ont été découverts aux abords d'un camp militaire malien, quelques jours après l'arrestation par l'armée et des paramilitaires de Wagner de dizaines de civils appartenant pour la plupart à la communauté peule.

"Recrudescence" des attaques

Cette annonce du départ de Wagner intervient dans un contexte de "recrudescence" des attaques jihadistes, selon l'état-major malien.

(g-d) les ministres des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yaou Sangaré, du Mali Abdoulaye Diop, de Russie Sergueï Lavrov et du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, lors d'une conférence de presse commune, le 3 avril 2025 à Moscou POOL/AFP/Archives

L'armée a dû se retirer d'un de ses principaux camps militaires dans le centre du pays, après deux attaques attribuées à des jihadistes ayant coûté la vie à des dizaines de soldats en quelques jours.

Un source diplomatique européenne au Sahel estime que Africa Corps va "probablement faire plus de formation de l'armée malienne. En tout cas beaucoup plus de formation des soldats maliens que n'en faisait Wagner".

"Bien que Wagner affirme que ses opérations et son soutien ont renforcé l'armée malienne, l'Africa Corps devra continuer à dispenser des formations et à apporter son soutien, surtout après la récente vague d'attaques contre les FAMA (Forces armées maliennes)", analyse Beverly Ochieng, du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS).

En août 2024, l'armée malienne et Wagner avaient essuyé une importante défaite dans la localité de Tinzaouatène (nord), à la frontière algérienne. Des séparatistes et des jihadistes avaient affirmé avoir tué des dizaines de paramilitaires russes et de soldats maliens lors de combats.

L'armée et Wagner avaient reconnu des pertes importantes, sans donner de bilan précis.