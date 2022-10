Le groupe Wagner ne recrute plus pour l'Afrique, guerre en Ukraine oblige

Sur le réseau social VKontakte (VK.com), équivalent dans le cyberespace russophone de Facebook qu'il supplante largement, cette annonce parue le 30 septembre n'est pas passée inaperçue. Elle s'adresse aux potentielles futures recrues du Groupe Wagner, la société privée paramilitaire russe.



"Le recrutement pour l'Afrique et le Proche-Orient est fermé. Je ne sais pas pour combien de temps. Attendez les nouvelles. Tout le recrutement actuel est destiné uniquement pour la zone SVO."



Pour les internautes russophones, la zone SVO n'a rien d'un mystère, ce sont les initiales de l'"opération militaire spéciale", la guerre en Ukraine lancée le 24 février 2022 par le président Poutine. C'est donc sur ce front exclusivement que seront envoyées les nouvelles recrues, à en croire l'administrateur du compte VK intitulé "Emplois chez PMC Wagner / travail / formations".

Les abonnés de ce compte peuvent lui faire confiance. "Emplois chez PMC Wagner / travail / formations" fait figure d'outil de communication en faveur du Groupe Wagner mais aussi de sas de recrutement pour les futurs "musiciens" qui veulent intégrer l"'orchestre", une terminologie devenue un véritable slogan publicitaire pour la société.

Message du 30 septembre 2022 sur le compte Wagner de la plateforme russe Vk.com

Quels types de candidats recherchés par Wagner ?

Le compte pro-Wagner détaille régulièrement les types de profils recherchés (du chauffeur, mécanicien, pilote de tanks etc.), les conditions d'accès (avoir entre 24 et 50 ans) et les salaires (officiellement à partir de 240 000 roubles minimum par mois - soit près de 4000 euros, et des primes pouvant monter à 1 million de roubles) et avantages (soins en cas de blessures, rapatriement, des garanties de soutien aux familles en cas de décès). A noter que Wagner ne prend pas les candidats avec un passeport de l'Union européenne, de pays de l'OTAN et d'Ukraine. Certaines maladies sont proscrites (diabète de type 1 et 2, cancer, VIH, siphilis, tuberculose, hépatite B et C mais aussi toxicomanie)



Les candidats intéressés sont invités à contacter par téléphone ou par écrit sur les réseaux WhatsApp et Telegram. Le compte détaille une procédure particulière pour se rendre dans la localité de Molkino, dans le Territoire de Krasnodar, au sud de la Russie, où se trouve une base militaire interarmées : "Au poste de contrôle (entrée centrale du terrain d'entraînement) demandez aux militaires Comment se rendre au camp des pionniers, au poste de contrôle dites Pour un emploi, de la part du Bavarois".

Reste que ce réseau social n'est pas la seule voie pour garnir les rangs des contingents de Wagner. Son patron lui-même, Evgueni Prigojine, est apparu dans une vidéo qui a fait le tour du monde dans laquelle il harangue des détenus dans une prison russe pour dénicher de nouvelles recrues.

Le groupe Wagner, créé pour la guerre en Ukraine Le groupe Wagner a été créé en 2014 lors de la guerre du Donbass et l'annexion de la Crimée par la Russie, a reconnu après des années de dénégation l'homme d'affaires russe Evgueni Prigojine, un proche de Vladimir Poutine, qui a des activités dans la restauration mais aussi dans la société de propagande pro-russe Internet Research Agency qualifiée aussi d'usine à trolls.

L'autre co-fondateur de la société militaire privée (PMC) Wagner est Dmitri Outkine, un ancien officier des forces spéciales et du renseignement militaire russe (GRU).



Le groupe Wagner a joué un rôle décisif en Ukraine en 2014, mais aussi à partir de 2015 en Syrie en soutien au régime de Bachar el-Assad. Le groupe Wagner a recruté notamment des vétérans de l'armée russe. Wagner est intervenu dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, comme le Soudan, la République centrafricaine, Madagascar, le Mozambique ou le Mali. Sur le continent africain, Moscou a gagné en influence au détriment de la France. Le président Poutine a organisé des sommets avec ses homologues africains, notamment à Sotchi en 2019. Mais le Kremlin a toujours nié officiellement des liens avec la société privée Wagner. Des études montrent le contraire, à l'instar de celle menée par la chercheuse Catrina Doxsee du Centre d'Etudes Stratégiques et Internationales (CSIS).



Depuis sa création, le groupe Wagner a recuté près de 10 00 hommes. La moitié serait en activité aujourd'hui.

Sur le compte du réseau VKontakte, il apparaît clairement que, avant l'entrée des troupes russes en Ukraine, le 24 février, les messages relatifs à l'Afrique étaient beaucoup plus fréquents. Depuis cette date-là, le compte distingue les missions vers l'étranger lointain, en Afrique et au Proche-Orient, de celle du "proche-étranger", terme qui désigne les anciennes républiques soviétiques indépendantes et sur lesquelles Moscou veut maintenir son influence, y compris par la guerre, en l'occurence l'Ukraine.

La République Centrafricaine comme vitrine ?

Le dernier message du compte faisant état de recrutement pour l'Afrique remonte au 8 septembre 2022 avec la diffusion d'un clip vidéo digne d'une superproduction de film d'action. "Y a-t-il des volontaires pour aller précisément en République centrafricaine ?, demande le compte, le 5 septembre, qui annonce "environ 70 places" pour "une mission de 6 mois". Et de préciser qu'"il y a des places dans d'autres pays".

Sur le compte de recrutement de Wagner : "Voulez-vous partir en mission en Afrique ?" (Capture écran)



Mais pas plus de précision sur les autres pays en question. La République centrafricaine fait seule figure de vitrine pour les volontaires potentiellement intéressés par l'Afrique. Le 29 juillet, une vidéo intitulée en russe "La République centrafricaine avant et après l'arrivée de Wagner" affiche plus d'un demi million de vues. Les relations sont assumées au grand jour au niveau des autorités centrafricaines. Le 8 février, le compte de recrutement de Wagner cite même une déclaration qui aurait été faite par l'ambassadeur centrafricain à Moscou vantant l'action de la Russie qui "a restauré l'ordre en l'espace d'un an, ce que l'Occident n'a pas réussi durant des décennies".









Les ressources naturelles en Afrique financent la guerre en Ukraine Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacré aux financements des groupes armés et terroristes à travers les trafics illicites de ressources naturelles, le 6 octobre, l'ambassadrice permanente des Etats-Unis Linda Thomas-Greenfield a clairement dénoncé la prédation du groupe Wagner, "soutenu par le Kremlin", sur les ressources naturelles en Afrique, en particulier

en République centrafricaine, au Mali et au Soudan. "Nous savons que ces gains mal acquis sont utilisés pour financer la machine de guerre de Moscou en Afrique, au Moyen-Orient et en Ukraine". Et Thomas Greenfield de poursuivre : "Et plutôt que d'être un partenaire transparent et d'améliorer la sécurité, Wagner exploite les États clients qui paient leurs services de sécurité lourds en or, diamants, bois et autres ressources naturelles - cela fait partie du modèle commercial du groupe Wagner."



L'ambassadeur russe Vassili Nebenzia a dit regretter pour sa part que l'ambassadrice américaine évoque "le soutien de la Russsie à ses partenaires africains", à ses yeux, "cela montre leurs vrais plans et intentions, ce dont ils ont vraiment besoin de la part de pays africains". Et pour cause, les pays africains à l'instar de tous les membres des Nations unies doivent se prononcer sur la question de la condamnation de l'annexion de régions d'Ukraine par la Russie lors de la réunion d'urgence de l'Assemblée générale de l'ONU dès le 10 octobre.

Le Burkina Faso, prochaine cible de Wagner ?

Le récent coup d'Etat au Burkina Faso du 30 septembre a clairement mis en exergue l'influence russe auprès de certaines populations africaines qui arborent des slogans anti-France, voire prennent violemment à parti des bâtiments français. Aux côtés de drapeaux du Burkina Faso, les drapeaux russes étaient de sortie ce week-end-là à Ouagadougou après la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes. Le putsch du vendredi 30 septembre a renversé le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, lui-même arrivé au pouvoir huit mois plus tôt à la faveur d’un premier putsch contre le président Roch Marc Christian Kaboré.

Peut-on s'attendre au Burkina Faso à un recul de l'influence française et à une arrivée de Wagner ? Force est de constater que le patron du groupe paramilitaire russe, l'homme d'affaires Evgueni Prigojine s'est fendu d'un message de soutien au nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce dernier a pour sa part déclaré que la France était "un partenaire comme les autres".

Dans un article publié par la revue américaine Foreign Policy, deux responsables du renseignement américain indiquent dès le 27 juillet 2022 que "le Burkina Faso pourrait être la prochaine cible du groupe de mercenaires de Russie Wagner".



Mais le contexte a sensiblement changé avec la guerre en Ukraine. Depuis début septembre, la contre-offensive des forces ukrainiennes a fait reculer les troupes russes, , y compris dans les régions sud et de l'est récemment annexées par Moscou. Le 21, le président russe Vladimir Poutine a ordonné une mobilisation partielle de 300 000 réservistes. Et le groupe Wagner lui-même semble se plier à la nécessité impérieuse du moment pour la Russie, l'"opération militaire spéciale" en Ukraine : le Proche-Orient et l'Afrique attendront.