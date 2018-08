Le Kenya et la Tanzanie commémorent les attentats de 1998

Le Kenya et la Tanzanie ont commémoré mardi le 20e anniversaire des attentats contre les ambassades des Etats-Unis à Nairobi et Dar es Salaam, qui ont marqué l'apparition d'Al-Qaïda sur la scène internationale.

En milieu de matinée le 7 août 1998, une énorme explosion avait dévasté l'ambassade américaine dans le centre de Nairobi, suivie quelques minutes plus tard par une autre déflagration à Dar es Salaam. Au total, 224 personnes avaient été tuées et quelque 5.000 blessées, essentiellement des Africains.

A Nairobi, une cérémonie sobre et émouvante a réuni familles de victimes, survivants et officiels au parc du mémorial de l'attentat, situé dans le centre-ville, sur le site de l'ancienne ambassade désormais installée dans un luxuriant quartier du nord de la capitale kényane.

Le Choeur de chambre de Nairobi a chanté a capella les hymnes kényan et américain, puis, bougies à la main, les participants ont écouté religieusement les noms des victimes, égrenés au son lancinant d'un violon. Une cérémonie similaire était prévue mardi à Dar es Salaam.

"Il y a 20 ans, le diable montrait son terrible visage au Kenya et en Tanzanie. Au beau milieu d'un vendredi matin animé, les terroristes d'Al-Qaïda faisaient exploser des bombes près des ambassades américaines ici à Nairobi et à Dar es Salaam", a déclaré l'ambassadeur des Etats-Unis au Kenya, Robert Godec.

"Dans ce terrible moment, les vies de milliers de personnes ont basculé pour toujours, ainsi que celles de leurs familles et amis", a ajouté l'ambassadeur.

Dans l'assistance, une dame âgée vient déposer des fleurs devant la stèle du mémorial:Teddy Gianopulos est venue rendre hommage à sa soeur, une employée de l'ambassade américaine de Nairobi tuée dans l'attentat.

"Elle est toujours bien vivante dans notre esprit. C'est un jour très douloureux pour sa famille, ses enfants, ses petits-enfants que bien sûr elle n'a pas connu. C'est une journée difficile et ma gorge se serre à chaque fois que j'y repense", a témoigné à l'AFP Mme Gianopulos.

"Ce jour-là, l'ambition et l'appétit des membres d'Al-Qaïda pour des attaques de masse se sont développés. Depuis, de nombreuses régions du monde ont subi les attaques répétées des terroristes", a rappelé pour sa part Martin Kimani, directeur du Centre national kényan de contre-terrorisme.

Avec le carnage causé par les deux puissantes bombes placées dans des camions, Oussama ben Laden s'était fait connaître du monde entier, trois ans avant de concevoir les attentats les plus meurtriers de l'Histoire le 11 septembre 2001 à New York et Washington (près de 3.000 morts).

- 'Agenda meurtrier' -

"Vingt ans plus tard, les Kényans sont fiers de se battre aux côtés de nos alliés et amis pour la sûreté et la sécurité de nos familles, nos communautés et notre pays", a affirmé M. Kimani.

Le Kenya a été durement frappé par le terrorisme de masse: deux ans après avoir envoyé des troupes pour combattre en Somalie les insurgés shebab, affiliés à Al-Qaïda, le pays avait été le théâtre de l'attentat contre le centre commercial Westgate à Nairobi en 2013 (67 morts).

En 2015, un commando shebab exécutait de sang froid 148 personnes, pour la plupart des étudiants, dans une attaque à l'université de Garissa (est).

"De New York à Paris, de Bali à Garissa, jusqu'au centre commercial Westgate, les terroristes ont poursuivi leur agenda meurtrier", a souligné l'ambassadeur américain.

"Mais aujourd'hui (...), nous disons haut et fort que bien que nous ayons souffert, nous ne sommes pas vaincus", a-t-il ajouté. "Nous ne laisserons jamais les trafiquants de mort et de destruction nous défaire", a-t-il encore dit.

Depuis l'attaque de Garissa en 2015, le Kenya n'a pas connu d'attentat de masse sur son sol. Selon M. Kimani, les efforts du Kenya et de ses alliés pour renforcer les services de sécurité et de renseignements portent leurs fruits.

La police kényane annonce régulièrement l'arrestation de membres présumés des shebab, parfois en possession de matériel susceptible d'être utilisé pour commettre un attentat.

Pour autant, a mis en garde le responsable kényan de la lutte antiterroriste, "la menace est toujours là, réclamant une vigilance permanente".